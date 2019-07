Das Klima bla, bla, bla

Superpreise. Preiskampf. Dynamik im Wettbewerb. Kunden freuen sich. Bla, bla, bla. Oder besser gesagt: Blablabus. Für 99 Cent durch die Republik. Und das in Zeiten, da man über umweltverträglichen Verkehr und das Klima spricht – und somit die Ausbeutung von Mensch und Ressource immer fragwürdiger wird. Hey, aber die Kunden freuts.

Oh ja, die Kunden können sich freuen. Blablacar geht mit Bussen an den Start. Den Blablabussen. Und wie macht man der Konkurrenz Kunden abspenstig? Richtig: Mit Kampfpreisen! Ach was, was heißt hier Kampfpreise? Mit Dumpingpreisen, die so niedrig liegen, dass es sich fast gar nicht mehr für das Unternehmen lohnt, überhaupt noch einen Preis einzukassieren. Mit 99 Cent ist man dabei. Es kostet ja mehr, jemanden hinzusetzen, der den Geldbeutel öffnet und den Wechselcent herausgibt. Aber die Kunden freut es natürlich. Mobilität für einen Preis, der niedriger liegt als der berühmte Appel und das noch famosere Ei: Na, ist das etwa nichts?

Natürlich wird das positiv auf- und gut angenommen. Mit Handkuss. Die Wirtschaftsressorts berichten ohnehin so davon, als sollte man sich diese einmalige Chance nicht entgehen lassen. Per App kann man sich das Angebot der Stunde sichern. Selbst während man auf einer Klimademo Solidarität mit unserem Klima zeigt, kann man einchecken. Kurz einige Touchs und Angaben und schon für fast lau in die Ferne schweifen.

Es ist schon bizarr, dass Blablabus jetzt mit solchen Angeboten um die Ecke kommt. Während alle Welt entweder radikal oder dann doch ausgewogen einsieht, dass der Ausbeutungskurs an Mensch und Ressourcen und damit am Klima so nicht mehr vollzogen werden kann, will dieses Unternehmen Menschen nicht mal für einen Preis befördern, der auch nur annähernd das abbildet, was an materiellen, klimatischen und personellen Folgen entsteht. Das ist so hanebüchen, ja so schizophren, wie sich derzeit unsere gesamte Gesellschaft aufführt.

Man kann am Beispiel des Blablabusses viel bla, bla, bla absondern. Zusammengefasst lässt sich daran aber ermessen: Der Markt ist kein Regulator. Der in den Markt tretende Blablabus ist ein dankbares, leicht zu durchschauendes Beispiel für die gesamte Crux bei der Klimadebatte. Denn bevor wir über ein besseres Klima sprechen, sollten wir über den Markt sprechen: Und wie der unfähig ist, als regulative unsichtbare Hand alles zu einem Besseren zu manövrieren. Nicht, dass der Markt versagen würde. Das täte er nur, wenn ein ja eine regulative Aufgabe gehabt hätte. Hat er aber nicht. Das übersteigt seinen Horizont.

Gerade deswegen ist es aberwitzig, dass wir weiterhin vom Markt als einen Akteur sprechen, der unantastbar sein soll. Brauchen wir zum Beispiel weitere Teilnehmer, die die Massenmobilität von der Schiene auf den Asphalt tragen? Sind die Autobahnen nicht ohnehin am Ende? Der Kollaps liegt auf der Hand, man kommt mit der Instandsetzung der Fernwege gar nicht mehr nach, kilometerweise schleicht man durch Baustellen, die kaum bedient werden. Weil aber der freie Markt garantiert, dass jeder seines Glückes Schmied und nicht der Schmied eines gemeinschaftlichen Glückes sein darf, kann eben jeder mit genug Kleingeld Busunternehmer werden und darf um Kunden mit fast allen Mitteln buhlen.

Wenn wir über einen Wandel der Klimapolitik reden, dann können wir an einer Tatsache nicht vorbei: An der Regulierung. Und die widerspricht dem freien Markt und seinen Schnäppchenködern. Solange wir da nicht ansetzen, geht es weiter wie eh und je. Mit Bewusstseinsförderung sensibilisiert man die Leute nicht. Am Ende steigen genug in den 99-Cent-Bus und sind froh, so günstig durchs Land zu tuckern. Selbst dann, wenn sie eigentlich einsehen, dass sich was ändern muss. Klamm zu sein ist nun mal ein Sachzwang. Oder weil sie es können.



Und darum geht es bei der ganzen Debatte eigentlich: Man muss gewisse Dinge nicht mehr können können. Böse Zungen nennen das Planwirtschaft. Weniger reißerisch könnte man Regulierung dazu sagen. Wer da nicht ansetzt, der macht nur bla, bla, bla und zeigt an, dass er auch Blablabusse als wertvollen Beitrag für eine Mobilitätspolitik erachtet. Das ist letztlich eine Schizophrenie, die zum Markt gehört …