Keine Macht dem Drogenkrieg

Drogen legalisieren oder nicht? Wenn ja, dann nur Hanf – oder gleich alle Drogen? Wäre es nicht fahrlässig, Heroin frei zugänglich zu machen? Man weiß doch schließlich, was harte Drogen aus Menschen machen. Dabei ist nicht der Süchtige das Problem, sondern die Situation, in der er lebt.

Als Linker hadere ich nun schon seit mindestens einem Jahrzehnt damit, wie ich mich zur Legalisierung von Drogen positionieren soll. Konservative tun sich leichter, sie stehen zum Verbot. Ich meine, ich weiß natürlich die Segnungen eines gut dosierten Zigarettchens zu schätzen. Aber eigene Präferenzen müssen ja nicht zwingend ein politisches Weltbild zur Folge haben. Mir war das immer suspekt, wenn sich jemand für die Legalisierung von Drogen einsetzt und dabei lauthals betont, dass er selbst dies oder das konsumiere. Das klingt dann immer nach Mittel zum Zweck.

Gleichzeitig ist das Konsum von Gras ja nicht gleich ein Bekenntnis, es auch anderen Drogen zu gestatten, ein barrierefreies Amüsement für jedermann zu sein. Heroin ist ja schon eine ganz andere Hausnummer. Der Stoff macht einen fertig. Jedenfalls bin ich bis kürzlich davon ausgegangen. Wie also halten mit den Drogen? Liberal sein, auf das Beste im Menschen hoffen und in Kauf nehmen, dass der freie Wille viele hinten runterfallen lässt? Oder Drogen weiterhin verbieten und einen Krieg gegen Erzeuger, Dealer und Süchtige führen? Oder gibt es vielleicht so eine Zwittervariante, die leichte Drogen legalisiert und das Geschäft um die harten Drogen weiterhin kriminalisiert? Müssen wir in dem Zuge auch den Alkohol neu überdenken? Ist er eine weiche oder eine harte Droge?

Johann Haris »Drogen. Die Geschichte eines langen Krieges« setzt sich mit dem Phänomen des Drogenkrieges auseinander. Nebenher räumt das Buch auf mit den Vorurteilen. Heroinkonsum muss nicht zwangsweise in ein chaotisches Leben münden – wie wir als Gesellschaft mit Heroinkonsum umgehen, erzeugt diese Abwärtsspiralen. Wir führen einen globalen Krieg, der mehr Chaos verursacht als es der Drogenkonsum je könnte.

Kurze Geschichte eines langen Krieges



Drogen waren nicht immer verboten. Bis in die Dreißigerjahre war es möglich, Cannabis oder aber auch Kokain oder Heroin zu erwerben. Es gab Limonaden mit Koka-Anteilen und Heroinsüchtige waren relativ gut ins gesellschaftliche Leben integriert. Sie hatten Arbeit und oft auch ein Familienleben. In Apotheken besorgten sie sich ihr Mittelchen. Mit Harry J. Anslinger, dem Leiter des Federal Bureau of Narcotics, änderte sich der Umgang mit den Suchtstoffen eklatant.

In seinem jungen Jahren hatte er wohl eine schlechte Erfahrung mit jemanden gemacht, der vielleicht – ganz sicher ist das noch nicht mal – süchtig war. Das machte ihn zum Aktivisten. Keiner engagierte sich so rückhaltlos für ein Drogen- bzw. Cannabisverbot wie es Anslinger tat. Dabei vermischte er Gesundheitsaspekte, Legenden um den Wirkstoff THC und rassistische Motive – insbesondere die Schwarzen und Hispanics machte er für den Verfall durch Drogenkonsum verantwortlich.

Anslinger selbst äußerte sich selbst kritisch zur Alkoholprohibition. Sie habe den Konsum von alkoholischen Getränken nicht etwa ausgeschlossen und die Amerikaner glücklicher gemacht, sondern ein kriminelles Geschäftsfeld entstehen lassen. Die Prohibition musste in seinen Augen gerade deshalb von ihrem moralischem Gesichtspunkt her scheitern. Dass er allerdings glaubte, bei Drogen würde das etwas anderes sein, bleibt eines der Rätsel dieses Mannes. Vielleicht hatte es ja etwas mit den Gerüchten zu tun, die zu seiner Zeit kolportiert wurden: Nämlich, dass er eine enge Beziehung in zwielichtige Kreise pflegte, zur Mafia ganz speziell.

Deregulierter Schwarzmarkt: Die Brutalität ist der wertvollste Rohstoff



Johann Hari präsentiert seinen Lesern dann folgerichtig auch »den ersten Dealer aller Zeiten«: Arnold Rothstein. Eine recht liderliche, brutale Person, die schnell erkannte, dass das Verbot der Drogen förderlich für einen florierenden Schwarzmarkt wäre, den er kontrollieren konnte und wollte. Rothstein arbeitete mit Abschreckung, schützte den illegalen Markt mit brutalen Mitteln. Nach einigen Jahren wurde er erschossen. Das war laut Hari der Start des Drogenkrieges, wie wir ihn kennen: Jede Dealer-Generation wurde seither rücksichtloser, tötete und folterte mehr als ihre Vorgänger. Am Ende dieser evolutionären Entwicklung stehen die Kindersoldaten von Juárez, die obwohl minderjährig doch das Geschäft bestialischer Morde aus dem Effeff beherrschen, um ihren Patrón gegen die Konkurrenz abzusichern. Nur der Stärkste gewinnt, der Markt ist dereguliert und niemand, außer die eigene Bereitschaft seine Pfründe mit den schlimmsten denkbaren Mitteln zu verteidigen, tritt als Schutzmacht auf.

Anslinger hat den Drogenkrieg ausgeweitet, ihn globalisiert. Als Mitglied der UN-Drogenkommission lag es ihm am Herzen, dass die Drogenprohibition ein Weltbestseller wird. Größtenteils ist es ihm gelungen. Mit schlimmsten Folgen für die betroffenen Gesellschaften. Abhängige werden kriminalisiert und besonders in den Vereinigten Staaten wie Schwerverbrecher in Boot Camps in der Wüste gefangen gehalten. Ganze Stadtteile versinken in Kriminalität und bieten jungen Leuten oft nur eine Perspektive: Drogen zu verticken. Und dann sind da noch die Unbeteiligten, die am Rand stehen und hilflos dabei zugucken, wie ihr Umfeld in Gewalt und Kriminalität versinkt.

Der Autor berichtet allerdings auch von Projekten, die es anders handhaben. Von Projekten, die entstanden sind, nachdem man sich aus dem von den Vereinigten Staaten global importierten Drogenkrieg zurückgezogen hatte. In den Staaten selbst hatten Ärzte noch zu Anslingers Zeiten eine Gesetzeslücke dazu genutzt, um abhängigen Patienten legal Heroin zu verschreiben. Als Folge milderte das die Situation überall dort ab, wo Ärzte das so praktizierten. Anslingers Behörde stopft diese Lücke allerdings rücksichtslos. Erst Jahrzehnte später sollten sich in Liverpool Ärzte daran erinnern und denselben Weg einschlagen.

Zwischen Heroin und bürgerlichem Leben: Alternative Drogenprogramme

Auch in Großbritannien zeigte sich ein dramatischer Wandel. Es starben weniger Abhängige, die Drogenkriminalität verschwand fast völlig aus dem Stadtbild. Menschen, die vorher damit beschäftigt waren, ihre ganze Energie auf die Beschaffung des nächsten Drucks zu verwenden, fanden wieder zurück in ein geordnetes Leben, gingen zur Arbeit, nahmen Beziehungen auf. Das Projekt war erfolgreich, fand aber aus ideologischen Gründen ein tragisches Ende.

Später griff man die Idee in der Schweiz auf. Bis heute praktizieren die Eidgenossen ihre Drogenpolitik auf diese Weise. Abhängige gehen dort in die Klinik, um sich versorgen zu lassen. Nebenbei wurde festgestellt, dass abhängige Menschen weniger konsumieren, wenn sie frei an die begehrte Substanz kommen. Der Suchtfaktor, der über Jahrzehnte von der Anti-Drogenkampagne als Hauptgrund für das Verbot ausgewiesen wurde, scheint nicht grundsätzlich stimmig zu sein. Oft ist die Sucht nur ein Surrogat, eine traumatische Folgeerscheinung. Wenn man die Konsumenten durch geordnete Verhältnisse in eine Bahn weist, verlieren sie einen Teil des Leidensdrucks, der sie zur Droge greifen lässt. So reduziert sich der Konsum, manche hören sogar – jedenfalls für eine Weile – ganz damit auf Drogen zu nehmen.

Johann Hari macht sich im Zuge seiner Recherchen daran, über die Legalisierung nachzudenken. Es gibt gute Gründe, dem Drogenkrieg keine Macht mehr zu erteilen. Denn er ist es, der die Drogenproblematik forciert. Kein Abhängiger müsste grundsätzlich ein Paria sein. Das macht der Drogenkrieg. Den Zustand weiter so zu erhalten, bedeutet letztlich, weiterhin die schlechteste aller möglichen Optionen zu bewahren. Soll also Cannabis, Heroin und Co. frei erhältlich sein?

Legalisieren – ja oder nein? Und wenn ja: Wie?

Es gäbe viele Möglichkeiten, die Drogenpolitik neu zu gestalten. Die Schweiz, die einen liberalen Weg eingeschlagen hat, ist ein relativ berühmtes Beispiel. Portugal ist außerdem ein Ort liberaler Drogenpolitik. Das wissen allerdings weitaus weniger Europäer. Dort ist zwar der Verkauf von Substanzen nach wie vor verboten, aber wer mit Drogen für den Eigenbedarf erwischt wird, kommt lediglich vor ein Gremium, welches den Ertappten befragt: Konsumiert er nur gelegentlich, aus Spaß, weil er am Wochenende was erleben will? Oder ist er ein Suchtkandidat? Dauerhaften Konsumenten bietet man medizinische Hilfe an, man verschreibt ihnen die Stoffe und betreut sie. »Spaßkonsumenten« bekommen eine Aufklärung, auf was sie achten sollten, um sich keinen bleibenden Schaden zuzufügen. Portugal und die Schweiz legen dar, dass ihre Politik Kosten spart und bei der Polizei neue Ressourcen freisetzt.

Die Frage nach der Legalisierung ist so oder so schwierig zu beantworten. Bei Cannabis kann man es sich noch leicht machen. Wie aber steht es mit den harten Drogen? Will man das? Wenn ja, wie soll es aussehen? Möglich wäre es zum Beispiel, Apotheken als Ausgabestellen einzusetzen. Natürlich nicht ohne Rezeptschein. Doch nicht nur für die Konsumenten wäre eine globale Liberalisierungstrategie eine Erleichterung. Es geht um nicht weniger als um die gesamtgesellschaftliche Verbesserung der Situation.



Im Vergleich zu den Vereinigten Staaten gilt für die Bundesrepublik aber, dass sie Sucht und Verkauf trennt. Im Regelfall wird niemand jahrelang weggesperrt, weil er süchtig ist. Dennoch gibt es auch hierzulande Drogenkriminalität. Freilich eine, die mit den brutalen Entwicklungen in Mexiko oder Kolumbien glücklicherweise nichts gemein hat. Diese Organisationen sind Produkte der Prohibition, ihr Markt ist ein künstlich geschaffener. Einer, der vom Staatsrückzug profitoert. In den Brennpunkten beklagt sich die Polizei weltweit, dass ihr Hauptaufgabenfeld die Drogenbekämpfung geworden ist. Sie bindet fast alle die Kräfte. Wenn der Drogenkriminalität der Saft abgedreht würde, indem man kontrollierten Zugang zu den Substanzen installiert, könnte man das auch als Betrag zur nationalen und internationalen Sicherheit bewerten.