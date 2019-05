Privatisiert die Bundesliga!

Privatisierungen sind ja nicht immer schlecht. Sie werden nur falsch angewandt. Nehmen wir doch mal den Fußball, die Bundesliga: Warum wird der sozialisiert? Bei all dem Gejammer um die angeblich leeren Kassen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens bleibt doch nur eine Maßanahme: Privatisiert den Fußball. So schnell wie möglich.

Die ARD möchte dem Bezahlsender Sky den Kampf ansagen. Künftig sollen mehr Live-Bundesligaspiele auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen platziert werden. Ein solcher Kurs wird dem Gebührenzahler künftig was kosten. Und das, obgleich die Sendeanstalten – insbesondere ZDF-Intendant Thomas Bellut – immer wieder dadurch auffallen, eine Erhöhung der Fernsehgebühren durchzusetzen. Denn mit der derzeitigen geleisteten Abgabe, so hallt es in den öffentlich-rechtlichen Fluren, könne man nicht mehr die Qualität garantieren, die man von den Programmen eigentlich gewohnt sei.

Eigentlich schade, dass dann vielleicht nicht mehr jeden Sonntag seichter Pilcher-Tag sein kann, weil die Kohle nicht mehr für fließbandbasierte 08/15-Produktionen reicht. Und wer all die aussortierten Promis durchfüttert, die sich gemeinhin am Samstagabend ihr Gnadenbrot in grenzdebilen Spielshows ergattern, bleibt auch zunächst fraglich. Aber man darf sich sicher sein: Die werden immer ihr Plätzchen am Lagerfeuer des gebührenfinanzierten Fernsehens schon beibehalten. Nein, die potenziellen Gebührenerhöher drohen mit dem Sport. Der würde nämlich kleiner geschrieben werden müssen. Denn die Übertragungsrechte steigen und steigen, wenn die Bundesliga weiterhin bei ARD und ZDF aufgehoben sein sollen, müssen sich die Gebührenzahler das was kosten lassen. Und seien wir doch mal ehrlich, die Bundesliga gehört ins öffentlich-rechtliche Fernsehen, oder nicht? Sie ist doch ein Kulturgut, eine von uns, who never walks alone.

Ehre, Aufopferung, Kampf: Sport als hehres Gut – und nicht als Geschäft

Aber warum soll das eigentlich so sein? Fußball ist eine Ware. Ein Konsumprodukt. Heute mehr als je zuvor. Wieso sollen Sendeanstalten, die einen öffentlichen Auftrag folgen, für die Sicherstellung eines freien Zugangs zu einem Konsumgut garantieren? Im europäischen Ausland hat man einen ganz anderen Bezug zum Sport ganz generell. Dort galt er immer als Geschäft, daher versuchte man zum Beispiel in England recht früh, Fußballvereine auf eigene finanzielle Füße zu stellen. In Deutschland tat der Deutsche Fußball Bund (DFB) bis Mitte der Siebziger so, als schlummere in diesem Sport so viel mehr: Ehre, Kampf, Aufopferung – Geld so glaubten die Funktionäre des Verbandes, würde nur den Charakter verderben. Der favorisierte Amateurstatus war daher gleichbedeutend mit dem wahren, dem ungetrübten Sportsgeist. Diese Haltung war übrigens lange vor dem Dritten Reich beim DFB üblich – und sie blieb es gut drei Jahrzehnte danach noch.

Schon jetzt gibt man viel Geld für die Übertragungsrechte aus. Dabei hat man gewissermaßen nur eine Berechtigung zur Zweitnutzung. Deswegen will man jetzt verstärkt auf gelegentliche Live-Übertragungen setzen. Im Jahr 2017 haben das ARD und das ZDF zusammen mit Eurosport und Sky 4,64 Milliarden Euro an die Deutsche Fußball Liga (DFL) überwiesen. Die Summe gilt für vier Spielzeiten. Wieviel genau von den Öffentlich-Rechtlichen beigesteuert wurde, ist nicht ganz klar. Transparenz ist nämlich nicht das Steckenpferd des gebührenfinanzierten Fernsehens. Durchaus denkbar, dass da eine Milliarde oder mehr an Gebührengelder an die Klubs überwiesen wurden.

Niemand muss Fußball gucken

Fußball ist jedoch kein Grundrecht. Nicht für die Zuschauer und Konsumenten – und auch nicht für die Vereine, die sich freilich gerne mit öffentlichen Geldern ausstatten lassen. Wieso diesen Sport also nicht endgültig privatisieren? Privatisierungen sind doch so trendy in unserem schönen neuen Reformdeutschland. Weshalb nicht auch bei Angelegenheiten, die privates Vergnügen und nicht Allgemeingut oder von höheren öffentlichen Interesse sind? Bei diesem Thema wäre eine Auslagerung zu einem privaten Anbieter nicht mal politisch heikel, wie bei all den getätigten, gewollten und teils getanen Privatisierungen, die dieses Land in den letzten Jahrzehnten ereilten. Telefonieren, Briefe schreiben oder mit der Bahn fahren müssen alle. Hier handelt es sich um Grundbedürfnisse. Fußball gucken muss jedoch niemand – es ist kein Grundbedürfnis. Nur eine Leidenschaft. Ein Hobby. Reines Privatinteresse halt.

Klar können Privatsender die Summen nicht so ungeniert aufbringen, wie öffentlich-rechtliche Anstalten. Sie müssen mehr Werbekunden aktivieren, mehr Werbung ausstrahlen, was die Präsentation der Bundesliga unattraktiver gestaltet. Bei ARD und ZDF schnippt man viel leichter nur mal mit dem Finger, mahnt höhere Einnahmen an, erpresst mittels Leistungseinstellung und erhält im Regelfall auch früher oder später mehr Geld. Privatsender müssen sich Einnahmen erwirtschaften, um mithalten zu können – und dann wollen sie am erworbenen, nicht ganz billigen Produkt, auch noch was dazuverdienen.

Das Märchen von der Bundesliga als Grundbedürfnis

Aber das wäre ja der Untergang der Bundesliga und meines Klubs, werden da einige unken. Und das sind noch die Freundlicheren, die anderen singen erbost, dass sie wissen wo mein Auto steht. Isch ‚abe gar kein Auto – das stört sie aber gar nicht, für Fakten sind sie nicht zugänglich. Wenn es um den Verein geht, geht es um Leben und Tod. Überdramatisiert gesprochen stimmt das ja sogar. Andererseits muss man sich die Frage gefallen lassen, ob man den enthemmten Preisanstieg dauerhaft auf Staats- und Gebührenzahlerkosten mittragen will. Wenn man da nicht bremst, wird man die Preisexplosion nie bändigen. Dadurch, dass man glaubt, Fußball sei öffentliches Kulturgut, macht man sich erpressbar für weitere Preissteigerung in puncto Übertragungsrechte.



Es wird höchste Zeit anzuerkennen, dass die Bundesliga Privatsache ist. Dieser Ansatz vom angeblich höheren Interesse der Bundesliga ist nicht mehr als eine ausgemacht romantisches Märchen, die einzig dem Zweck dient, die Liga mit sicheren Geldleistungen seitens aller Gebührenzahler auszustatten. Durch die Privatisierung des Fußballs könnte es früher oder später zu einer (wengistens sachten) Regulierung der Kosten kommen. Denn wenn keiner überzogene Übertragungsrechte bezahlen will, sind sie am Ende auch nicht das wert, was die Klubs vorgeben an Werten anzubieten.