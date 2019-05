Minijobs: Subvention für krumme Geschäfte

Der Minijob soll von 450 auf 530 Euro im Monat anwachsen. Damit er mit der Mindestlohnanpassung Schritt halten kann. Das ist nicht weniger als der Ausbau des deutschen Jobwunders: Billige, unabgesicherte Arbeit, die Geschäftsmodelle subventioniert, die sonst nur beschwerlich Profit generieren würden.

Von den 7,2 Millionen Minijobbern in Deutschland haben 4,8 Millionen ausschließlich diesen einen Minijob – das sind etwa ein Neuntel aller Erwerbstätigen im Lande. Sozialversicherungspflichtige Niedriglöhner sind in dieser Working-Poor-Klassifizierung noch nicht mal enthalten. Wenn es nach Union und Wirtschaft geht, sollen sie bald mehr verdienen dürfen. Die Verdienstobergrenze soll von 450 Euro monatlich auf 530 Euro steigen. Das soll nicht etwa deshalb passieren, weil man sein Herz für die arbeitenden Armen gefunden hätte. Um die geht es gar nicht. Man möchte das für die armen Unternehmen tun, die durch den Mindestlohn um Arbeitszeit gebracht werden.

Außer Kontrolle: Ohne Mindestlohn, ohne Urlaub, ohne Lohnfortzahlung

Der Minijob ist zum Problem geworden, seitdem auch er mindestlohnberechtigt ist. Das klingt ein bisschen so, als müssten die Unternehmen darben. Müssen sie freilich nicht. Kein Arbeitszeitmodell wird so ausgelutscht, wie der Minijob. Die Hans-Böckler-Stiftung veröffentlichte 2017 eine Studie, die sich mit Menschen auseinandersetzte, die eine geringfügige Beschäftigung als Haupterwerbsquelle hatten. Gut jeder zweite Betrieb, so ergab die Befragung, zahlte den Minijobbern gar keinen Mindestlohn. Eine andere Studie von RWI (Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung) legte dar, dass es noch viel schlimmer um diese Gruppe steht: Mehr als 34 Prozent der Betroffenen bekamen demnach keinen bezahlten Urlaub und für 31 Prozent fiel die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall weg. Verbindliche Rechtsansprüche? Die haben Seltenheitswert in diesem Beschäftigungssegment.

Jetzt haben wir noch nicht mal davon gesprochen, dass es diese Minijobs sind, die auch als eine Art Scheinbeschäftigung wirken. Zahlen lassen sich schwer ermitteln, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass viele Minijobber mehr arbeiten, als sie eigentlich dürften. Die hier anfallende Schwarzarbeit lässt sich schwer eruieren, immerhin sind die betroffenen Angestellten nicht »schwarz im Laden«, also als Unbefugte nicht am Produktions- oder Arbeitsort: Sie haben ja einen Arbeitsvertrag. Immer dann, wenn Kontrollen stattfinden, sind sie eben noch nicht so lange im Dienst oder haben angeblich morgen zum Ausgleich frei.

Vormachen müssen wir uns aber nichts: Die Kontrollen sind rar. Der für die Mindestlohneinhaltung und Schwarzarbeitkontrolle zuständige Zoll leidet unter chronischem Personalmangel, hat außerdem mittlerweile so viele Aufgabenbereiche abzudecken, dass Kontrollen in diesem Teil des Niedriglohnsektors meist keine Priorität haben.

Der Mimimi-Job: Die Weitersubventionierung von Schattenwirtschaft und mieser Geschäftsmodelle



Minijobs waren schon längst Teil der Schattenwirtschaft, gestalteten sich als Alibi für Schwarzarbeit. Zudem werden Vakanzzeiten wie Krankheit oder Urlaub sozialisiert, während der Ertrag aus der geringfügig beschäftigten Arbeitskraft privatisiert wird. Kurz und gut: Das Laissez-faire im Minijob-Sektor hat räuberische Methoden zu einer perfiden Form von Gewohnheitsrecht für Unternehmer werden lassen. Diese Gewohnheit wurde gestört, denn auch Minijobber haben ein Recht auf den Mindestlohn. Wenn man ihn denn dann doch einhalten muss, schmälert das die monatliche Arbeitszeit, die in den steuerfreien Block von 450 Euro passt. Darüber haben sich die Unternehmer freilich beklagt. Der Minijob wurde ja ohnehin stets als Mimimi-Job verstanden: Schon als der Mindestlohn kam, hat man gejammert und gewimmert und die Welt nicht mehr verstanden, weil auch geringfügig Beschäftigte diesen Mindeststandard erhalten sollten – dabei hatte man doch immer gemeint, dass diese Art von Job nie als etwas Gleichwertiges anerkannt werden könne.

Der Minijob ist im Grunde nicht weniger als das Paradebeispiel des deutschen Jobwunders. Er ist eine Subventionsspritze für Geschäftsmodelle, die sich nicht über Wasser halten können, müssten sie Arbeit fair und angemessen entlohnen. Er ist eine politisch gewollte und forcierte Praxis, um miese Unternehmungen am Laufen zu halten. Und das alles, nachdem man uns über Dekaden den entfesselten Finanzkapitalismus in etwa folgenderma0en erklärt hat: Der Markt regelt alles – und wer sich am Markt nicht halten kann, der verschwindet eben. Unsichtbare Hand und so.



Das gilt aber nur für angehende Arbeitslose und im Niedriglohnsektor Beschäftigte: Sie sollen sich bewegen, marktkonform auftreten, jede Kröte schlucken. Für miese Geschäftsideen, zum Beispiel Fahrradlieferanten für warme Speisen, braucht man allerdings subventionierte Arbeitskraft. Und das ist die Aufgabe des Minijobs. Dass er jetzt auch noch ausgebaut werden soll, zu Lasten der Sozialkassen und der Gesellschaft: So geht das deutsche Jobwunder in diesem Land, in dem man gut und gerne lebt.