Europawahl: Wir haben doch keine Wahl

Am Sonntag ist Europawahl. Die wichtigste Wahl seit immer. Geht hin. Kommt zusammen. Wählt! Könnt Ihr diese Aufrufe auch nicht mehr hören? Ich gehe aber tatsächlich hin – wer weiß, vielleicht zum letzten Mal. Mir bleibt keine Wahl. Und deswegen wähle ich …

Schier jeder will derzeit betonen, wie wichtig diese Europawahl ist. Die wichtiste Wahl, die wir je hatten. Selbst die Frankfurter Rundschau und die Zeit ließen was in unseren Briefkasten werfen, sie wollten uns darüber informieren (und nebenbei über unsere Zufriedenheit befragen), wie gut sie uns über die Europawahl aufklären würden. Sie nehmen diese Wahl als Aufhänger, reihen sich damit aber ein in die Phalanx der Wichtigtuer. Besonders schauderlich fand ich dieses Bild dieses »Bloß-von-Außen-Ministers«, wie er mit EU-Fahne im Anschlag mit der Kamera kokettiert. Als ich das sah, war mein spontaner Impuls: Nö, jetzt mag ich nicht mehr wählen gehen. Diese wichtigste Wahl seit immer schenke ich mir. Diese EU ist eh am Ende.

Ich weiß ja nicht, wie es meinen Leserinnen und Lesern ergeht, aber je öfter mir jemand sagt, dass dies oder das besonders wichtig ist, je häufiger man mir mitteilt, ich habe daher unbedingt dies oder das zu tun, desto weniger Laune habe ich dazu. Ja, da bin ich trotzig. Ich bin nämlich normalerweise der Typ, der auf der Party immer dann unterkühlt und abgeschieden am Bier nuckelt, wenn alle gerade total begeistert und enthemmt sind.

Bleibe ich also daheim am Sonntag? Oder gehe ich lieber in den Stadtwald? Nein, ich rapple mich nochmal auf. Aber nicht, weil man mir jetzt in mein schlechtes Gewissen geredet hat und ich glaube, den Dringlichkeitsappellen folgen zu müssen. Mitnichten! Nein, irgendwie fühle ich mich ein bisschen wie am Büfett: Wenn man gesättigt aufhört sich was aufzuladen, plagt einen plötzlich ein irrationales Gefühl, das einem immer wieder einflüstert: Du hast da allerlei liegen lassen, nicht mal probiert. Du! Hast! Was! Verpasst! So ist es bei dieser Wahl auch für mich; ich habe schlicht Angst was zu verpassen. Und so gehe ich eben doch ins Wahllokal. Auf die unendlichen Weiten eines Büfetts stand ich vor Jahren, mittlerweile finde ich, dass sie nur durchschnittliche Qualität anbieten. Das heißt, meine Verpassensängste werden weniger – deswegen bin ich mir sicher: Auch bei politischen Wahlen wird es früher oder später so für mich kommen.

Doch alles zu seiner Zeit. Und diese Zeit kommt erst noch. Bis dahin muss ich mich entscheiden. Eine Wahl treffen, wo es keine Wahl gibt. Es wird dieses Jahr mal nicht Die Linke sein, für die ich stimme. Das war meine Wahl auf Jahre. Seitdem es sie gibt, habe ich sie in jeder Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahl gewählt. Aber der Laden stinkt. Man zerfleischt sich unter Genossen. Außerdem wirken die Inhalte auf mich teilweise fahrlässig bis ideologisch. Ohne jetzt alte Kamellen aufwärmen zu wollen: Wagenknechts Kurs, die beabsichtigte Öffnung für eine realpolitische Wende, hielt ich für sinnvoll – ja, ich hielt es auch für notwendig, schon alleine um die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger abzudecken und damit auch politisch zu überleben. Stattdessen gab es Torten ins Gesicht und despektierliche Schelte.

Ich finde im Augenblick, dass der Martin Sonneborn ganz gute Arbeit leistet. Vielleicht nicht unbedingt als Politiker. Aber sehr wohl als Zyniker. Mit seiner Haltung und seinen Auftritten sorgt er für Aha-Momente. Er zeigt der Wählerschaft, wie verlogen, ja auch wie sinnlos die hiesigen europäischen Verhältnisse zuweilen sind. Satire als letztes Mittel: Wir sind echt auf den Hund gekommen – scheiß drauf, ich belle dieses Wochenende mal mit.

Und nein, ich erwarte mir nicht den großen Wurf von Sonneborn. Aber den verspricht seine PARTEI auch gar nicht. Wenn ich schon jemanden wähle, von dem ich mir nichts erwarte, muss es doch nicht die AfD sein. Die Alternative zur Alternative für Protestwahldeutschland ist die PARTEI. Wenn ich mein Steuergeld schon für Komiker ausgeben muss, dann für richtige dieser Zunft. Für Leute, die mir Pointen liefern, die ich verstehe und über die ich lachen kann. Wenn ich gemeinhin vor den Spaßmachern anderer Fraktionen stehe, kommt es vor, dass ich deren Witze gar nicht verstehe. Irgendwie logisch, die meinen das ja auch nicht witzig. Sie sind keine Komiker sondern bestenfalls Narren der Mächtigen – sie meinen all das, was ich als lahme Scherze fehlinterpretiere, völlig ernst.

Eine Weile lang habe ich überlegt, ob ich diese neue Partei um Varoufakis wählen soll. DiEM25 heißt sie. Ich war ganz kurz guter Dinge, meine Stimme für dieses Projekt zu geben. Dann sah ich einen Wahlwerbespot, sah wie sich DiEM25 an Greta Thunberg ranwanzte, mitmischte im kollektiven Wahnsinn dieser esoterischen Familientherapie, die in und von aller Öffentlichkeit ausgetragen wird. Da war mir gleich die Lust vergangen, nicht weil ich gegen Klimaschutz wäre oder weil ich glaube, man müsse nichts in dieser Frage machen. Aber mir wäre es schon lieb gewesen, wenn DiEM25 eine eigene Meinung und eine eigene Qualität zur Sache hätte – und sich nicht die einer Prophetin zu eigen machte. Das hat mich schnell wieder entüberzeugt.

Über mögliche andere Parteien, über die KPD zum Beispiel, verliere ich hier nicht viele Worte. Bei der KPD habe ich dauernd das Gefühl, sie spreche aus dem Jahr 1925 zu uns. Dafür fühle ich mich zu alt – oder zu jung, je nach Sichtweise. Bei der MLPD sieht es ein bisschen anders aus. Da 1925 Lenin und Marx schon nicht mehr hinnieden waren, wirken sie noch altbackener auf mich. Auf ihre Art machen sie auch Satire – nur viel schlechter als die PARTEI.



Ich wähle am Sonntag also die PARTEI. Auch wenn ich ahne, dass eine Stimme für den politischen Zynismus wohl die logische Voraussetzung dafür ist, um früher oder später in eine Nichtwählerexistenz abzubiegen. Mir bleibt allerdings echt keine Wahl. Nur diese eine. Für den Augenblick. Bei der nächsten Wahl sehen wir dann weiter. Wenn ich dann wieder unter Dauerbeschuss stehe, doch unbedingt unbedingt wählen zu gehen, weil das nun die wichtigste Wahl seit der letzten wichtigsten Wahl sei, bleibe ich wirklich weg und nuckle an meinem Bier und nehme mir was vom Büfett. Da hat man wenigstens noch Auswahl.