Unterlassene Hilfeleistung der Medien: Weglassen statt lügen

Was ist deutlich effizienter als zu lügen? Das Weglassen. Während man bei einer Lüge erwischt werden kann, was ziemlich peinlich ist, besteht die Gefahr beim Weglassen nicht. Und so machen unsere hochgeschätzten Elite-Journalisten davon gerne und wiederholt Gebrauch.

In Richtung der Mainstreammedien wurden in den letzten Jahren immer wieder Vorwürfe erhoben, die sie des Lügens bezichtigen. Darüber entbrannte ein grundsätzlicher Streit, der bis heute nicht entschieden ist. Dabei stimmt beides: die Medien lügen, dass sich die Balken biegen, immer wieder, und größtenteils flächendeckend, indem sie voneinander abschreiben. Agenturmeldungen werden ebenso treudoof übernommen wie Kommentare von der „Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte“ mit Sitz in London (Hallo? Geht‘s noch? Eine Beobachtungsstelle für Syrien, die ihren Sitz in London hat?).

Aber die Medien schreiben natürlich auch viel Wahres. Und damit meine ich nicht nur die Ergebnisse der Bundesliga, sondern auch Sachliches, das über die Balltreterei hinausgeht. Was aber schon seit Langem zur medialen Meisterleistung geworden ist, ist das Weglassen.

Von Toten, die es nicht gibt

Beginnen wir mit dem Ausland. Mit den USA. Und den Drohnen, die von dort aus ihre tödlichen Einsätze fliegen. Präzise einerseits. Strohdumm andererseits. Letzteres führt immer wieder zu toten Zivilisten. Das ist schlecht fürs Image und schafft eine schlechte Presse (aus kritischer Sicht betrachtet: hoffentlich). Was also tun?

Nun, man könnte den Fehler einräumen, auf den Einsatz von Drohnen verzichten (Haha, der war gut, oder?), oder aber zumindest die Technik weiterentwickeln. Man könnte die Angehörigen der Opfer entschädigen. Oder aber wenigstens die Zahl der Drohneneinsätze deutlich reduzieren. Man kann aber auch etwas ganz anderes machen.

So wie Donald Trump. Der hat nämlich gerade die CIA-Verpflichtung aufgehoben, wonach der Geheimdienst die Zahlen über zivile Todesopfer durch Drohnen offenlegen musste. Die Tatsache, dass sein Vorgänger Obama diese Regelung auf Grund von politischem Druck eingeführt hatte, und die Tatsache, dass Obama es war, der mit der Ausweitung der Drohneneinsätze begonnen hatte, sollen hier nicht behandelt werden.

Es geht in diesem Text ja ums Weglassen. Und eine Statistik, die zivile Opfer einfach nicht erfasst und somit auch nicht publiziert, ist die „Kür“ des Weglassens schlechthin. An der Zahl der Toten ändert sich nichts, sie wird eher noch zunehmen, doch da die Opfer aus der Dokumentation herausfallen, gibt es sie faktisch nicht mehr. So eine Glanzleistung kann keine Lüge der Welt vollbringen.

Verkürzen, weglassen, täuschen

Kommen wir zu den deutschen Medien. Und sprechen wir über Syrien (wir könnten auch über Venezuela oder die Ukraine sprechen, wir müssten eigentlich dringend über Russland sprechen, aber wir nehmen Syrien).

Unsere Mainstreammedien sind gerade bei der Berichterstattung über Syrien jahrelang von Gesellen des Weglassens zu Meistern aufgestiegen. Sie lassen einfach haufenweise Dinge weg. Sie erzählen uns nicht, wie es in Syrien war, bevor die Invasion begann. Sie schreiben nicht darüber, welche Rolle westliche Länder bei der gezielten Destabilisierung des Landes gespielt haben und spielen. Sie geben sich nicht einmal die Mühe, eine gewisse Ausgewogenheit an den Tag zu legen. Sie legen keinen Wert auf eine differenzierte Sicht auf die Lage im Land. Stattdessen erzählen sie immer wieder tagesaktuell Geschichten, die weit davon entfernt sind, einen ganzheitlichen Blick auf die Problematik zu werfen. Vokabeln wie „Machthaber“, „Assad-Regime“ oder „vermutliche Giftgasanschläge“ schmücken die Erzählung wertend und abwertend aus. Gleiches gilt für die Formulierungen wie „Demokratie“, die nach Syrien gebracht werden soll. Wie unvollständig dieses Bild ist, habe ich vor ein paar Jahren versucht zu beschreiben.

Immer weniger Arbeitslose! Immer weniger Arbeitslose?

Weglassen, das funktioniert auch bei den Arbeitslosenzahlen bestens. Da sind die Medien aber nicht allein (so wie sie es auch in allen anderen Bereichen von Politik und Gesellschaft nicht sind). Das Besondere an den Arbeitslosenzahlen: Sie sind nicht gelogen. Sie berücksichtigen nur nicht die volle Bandbreite. Das ist ähnlich perfide wie die ständigen Wiederholungen darüber, wie gut es uns allen gehe. Das ist ebenfalls nicht gelogen, es lässt nur außen vor, dass es immer mehr Menschen gibt, denen es nicht gut geht. Gelogen ist höchstens, dass es uns allen gut gehe. Aber dahinter steckt natürlich die Methode, dass diejenigen, denen es tatsächlich schlecht geht, auf diesem Wege dafür verantwortlich gemacht werden. Wenn es allen gut geht, Dir aber nicht, dann hast Du ja wohl ein Problem, nicht alle anderen.

Die Partei „Die Linke“ bringt regelmäßig Zahlen heraus, die auch die Arbeitslosen berücksichtigen, die offiziell nicht mitgezählt werden:

Weggelassen werden also knapp eine Million Menschen. Es gibt sie nicht, nicht in der öffentlichen Wahrnehmung.

Ach, wäre das schön …

… wenn es Medien gäbe, die sich wirklich bemühen, ausgewogen zu berichten, die sich auf keine Seite stellen, sondern alles kritisch hinterfragen. Es wäre so schön, wenn wir Medien erleben würden, die sich Zeit lassen, die auf Reisen vor Ort gehen, um sich ein unvoreingenommenes Bild zu machen (und wenn wir ihnen diese Zeit auch lassen würden). Wenn die Medien nicht einfach Agenturmeldungen nachplappern, sondern sich vergewissern würden, ob die Meldungen auch eine nachvollziehbare Grundlage haben. Es wäre traumhaft, wenn vor dem Schreiben eines Artikels, vor der Recherche vor einem Artikel nur das weiße Blatt wäre, ohne vorgefertigte Meinung, sondern darauf wartend, dass sich ein kritischer Geist mit einem Thema befasst, ohne schon vorher seine Meinung dazu gebildet zu haben.

Allerdings ertappe ich mich gerade dabei, dass ich mitgemacht habe mit dem Weglassen. Ich habe nämlich in diesem Zusammenhang eine Tatsache außen vorgelassen: dass dies komplett unrealistisch ist.