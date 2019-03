Medien: Im Großen und Ganzen nichts Halbes, nichts Ganzes

Die Tatsache, dass die Mainstreammedien große Teile ihres Vertrauens in der Bevölkerung eingebüßt haben, verführt die Macher dieser Medien immer wieder zum kollektiven Wehklagen, wahlweise auch Anklagen. Dabei haben sie selbst alles dafür getan, dass ihnen nicht mehr geglaubt wird.

Lügenpresse, Lückenpresse, egal, welche Attribute man den etablierten Medien zuschreibt, man kann davon ausgehen, dass man meist einen Treffer landet. Denn es wird gelogen, dass sich die Balken biegen, es werden verkürzte Geschichten erzählt, Dinge, die für die Bildung eines Gesamtbildes notwendig wären, werden einfach weggelassen. Recherche? Nein, danke! Lieber werden Agenturmeldungen in die Tastatur gehämmert, oder man schreibt von der Konkurrenz ab, wenn die 10 Minuten früher in den sozialen Netzwerken die Neuigkeit des neusten Terroranschlages verbreitet oder Rücktrittsgerüchte von wem auch immer kundtut. Und irgendwie funktioniert es ja auch.

Der Zeitfaktor

Sicher ist die fehlende Zeit ein großes Problem der Medien unserer Epoche. Sie laufen in einem Hamsterrad, immer darauf bedacht, so schnell wie möglich von der Stelle zu kommen, wohl wissend (das ist der Unterschied zum Hamster), dass dem nicht so ist. Ach, wie war das schön, als nachts die Druckerpressen liefen, um am nächsten Morgen die neuesten Nachrichten an den Kiosk zu bringen. Diese verklärte Sicht der Dinge mag nostalgisch und altbacken wirken, aber faktisch ist durchaus etwas dran.

Im Zeitalter der sozialen Netzwerke und der Online-Ausgabe sämtlicher Zeitungen, deren Charakteristik früher Druckerschwärze und heute flinke Mausbewegungen sind, bleibt für Recherche nun mal keine Zeit. Man kann natürlich jetzt den Zeigefinger gen Himmel strecken und behaupten, dass das doch die Entscheidung jeder Zeitung sei, sich nicht diesem Zeitdruck auszusetzen. Doch das geht natürlich an der Realität vorbei. Der Konkurrenzdruck ist groß, der von morgens bis abends in buntesten Farben von den Medien be- und geschriebene Neoliberalismus drückt den Medien seinen Stempel auf. Und die reagieren darauf mit lustvollem Geschrei(be). Das ist ihre Verantwortung. Sie haben diese Entwicklung selbst mit herbeigeschrieben. Und sie tun es weiter, ohne zu erkennen, dass ihre eigene Zunft darunter leidet.

Der Meinungsfaktor

Geld macht Meinung, auch und gerade bei den etablierten Medien. War es in der guten alten Zeit zwar wichtig, Anzeigen zu verkaufen, aber nicht mit der Prostitution gleichzusetzen, ist das heute anders. Hinzu kommt, dass viele Journalisten ihren Job sowieso nur noch als Alibi verrichten. Im Hintergrund arbeiten sie in Think Tanks, sind mit Politik und Wirtschaft per du und planen teilweise schon heute ihre Karrieren nach dem Journalismus, zumindest wenn sie als Schreiber nicht durch ihre Verbindungen so gut abgesichert sind, dass sie auch einfach weitermachen können mit dem, was ihnen gesagt wird oder was sie eh aus tiefster Überzeugung tun.

Damit machen sie sich gemein mit Meinungen, die immer in ihrer Nähe sind. Die Bundespressekonferenzen sind dafür ein schönes Beispiel. Zwar gibt es immer wieder Journalisten, die kritisch nachfragen und sich mit den platten Antworten nicht zufriedengeben. Das hat zuweilen durchaus Unterhaltungscharakter. Doch die gemeinhin veröffentlichte Meinung hat mit den kritischen Nachfragen auf der Bundespressekonferenz nichts zu tun.

Der Einseitigkeitsfaktor

Das mit Abstand größte Problem der etablierten Medien ist ihre Einseitigkeit. Sie schreiben eben einfach, was ihnen aufgetragen wird (oder – was noch schlimmer ist, woran sie innig glauben). Als Beispiele seien der Fall Skripal genannt, die desaströse Lage in Syrien, das Russlandbild oder – aktuell – die Einschätzung von Politik und Medien zur Lage in Venezuela (wobei diesbezüglich die mediale Luft schon wieder weitgehend raus ist).

Für den Journalismus stellen diese Themen – schon, weil es Auslandsthemen sind – eine erhebliche Herausforderung dar. Sich ein Bild über einen Krieg zu machen, an dem zahlreiche Länder und Interessen beteiligt sind, ist schwer, einen Kriminalfall wie den Fall Skripal aufzulösen, ist auch kein Pappenstiel, wenn man auf Informationen von vor Ort angewiesen ist. Und Venezuela ist weit weg, die Dinge, die dort innerhalb kürzester Zeit passiert sind, lassen sich seriös nicht ohne Weiteres zu- und einordnen. (Das Bild des bösen Russen lassen wir an dieser Stelle außen vor, denn dabei geht es ja nur sehr peripher um Nachrichten oder Informationen, sondern nahezu ausschließlich um das Verfestigen eines Feindbildes. Das ist faktisch noch schlimmer als die Berichterstattung über die anderen Themen, wurde aber bei uns schon des Öfteren thematisiert.).

Seriöser Journalismus würde versuchen, bei komplexen Themen (übrigens auch innenpolitischen Themen) zumindest unterschiedliche Perspektiven einzunehmen. Das wäre nicht einmal schwer, man könnte sich zusätzlich zu den Quellen, die man eh schon nutzt, weiterer Möglichkeiten bedienen, um so die verschiedenen Sichtweisen zusammenzubringen. Seriöser Journalismus würde im nächsten Schritt versuchen, die unterschiedlichen Interpretationen – denn nichts anderes ist die Berichterstattung über große Themen, zu denen wenig Hintergrundwissen vorhanden ist – auszuformulieren.

Syrien ist dafür ein gutes Beispiel. Naturgemäß hat Russland dazu eine gänzlich andere Meinung als beispielsweise die USA. Ein Journalist, der seinen Job versteht und ernst nimmt, entscheidet sich bei dem, was er schreibt, nicht für die eine oder andere Seite, sondern für die dritte, nämlich die journalistische. Und die hat den Anspruch, nicht Partei zu ergreifen, sondern das Gegenteil zu tun. Politische Interessen sind nie objektiv ausgerichtet, und schon deshalb sollte Journalismus es tunlichst vermeiden, sich auf diese subjektiven Perspektiven einzulassen, es ist gewissermaßen eine Todsünde des Journalismus, für die zu schreiben, die ihre eigenen politischen Interessen verfolgen. Doch genau das tun weite Teile unserer etablierten Medien.

Der Faktor der alternativen Medien

Das mit Abstand größte Problem der alternativen Medien wiederum ist ihre Notwendigkeit. Auch sie neigen zur Einseitigkeit (was uns natürlich miteinschließt), aber sie haben gar keine andere Wahl. Auf ein Extrem folgt nicht selten eben ein anderes Extrem. Im besten Fall ermöglicht das den Lesern, sich ein vollständigeres Bild zu machen, auch wenn es mühselig ist. Denn nicht nur für die etablierten Medien, sondern auch für die alternativen gilt, dass sich der Leser immer sein eigenes Bild machen muss. Das Pendel kann in Richtung Mainstream ausschlagen, oder in Richtung alternative Medien, manchmal ist es auch eine Mischung aus beidem.

Und genau das wäre die Aufgabe von gutem Journalismus: Den Lesern ein Bild zu vermitteln, das so vielschichtig ist, dass sie nach der Lektüre das Gefühl haben, auf einer sachlichen Grundlage eine eigene Einschätzung treffen zu können. Zu einer objektiven Wahrheit führt das zwar nicht, das wäre auch gar nicht möglich. Weil es diese objektive Wahrheit nun einmal nicht gibt. Aber es wäre eine Gelegenheit, aus mindestens zwei, möglichst sogar mehr Einschätzungen, die für sich schlüssige herauszufiltern.

Statt jedoch zu erkennen, dass es objektive Wahrheiten nur selten gibt, und statt sich einzugestehen, dass die heutige Arbeitsweise der Medien unmöglich alle Faktoren berücksichtigen kann, ist die Maßnahme, die ergriffen wird, das genaue Gegenteil. Die etablierten Medien präsentieren sich als Wahrheitswächter, die mit „Faktenchecks“ gegen vermeintliche Fake News vorgehen, während sie sie gleichzeitig selbst produzieren. Nur merken die Menschen diesen Widerspruch. Mit Faktenchecks um die Ecke zu kommen, ohne alle zu kennen, ist so offenkundig unglaubwürdig, dass die Medien damit bei ihrem Publikum eigentlich nur gegen die Wand fahren können.

Fehlt noch die mediale Bereitschaft, für den Krieg zu trommeln und dabei auf den Applaus der Leser zu hoffen, die zum größten Teil kategorisch gegen den Krieg sind. Es spricht für eine offenkundige Entrückung von der Lebenswirklichkeit der Leser, für etwas werben zu wollen, das beim Empfänger in erster Linie Übelkeit und Abneigung hervorruft.

Im Großen und Ganzen nichts Halbes und nichts Ganzes eben. Aber das auf ganzer Linie.