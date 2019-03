Dick im Geschäft

Es reicht, ich muss mir auch ein bisschen Identitätssensibilität zulegen. Sonst bin ich nicht trendy. Wer künftig hier was gegen Dicke hat, der kriegt sein Fett ab. Denn wer meine Identität beleidigt, muss mit der fat community rechnen, zu der ich mich nun zähle.



Identität? Ein Auslaufmodell? Behauptet jedenfalls Rainald Grebe in einem Song. Ich weiß, was er damit meint, er beschreibt es ja sehr plastisch. In Summe betrachtet stimmt es ja dann allerdings wieder nicht: Identität ist heute angesagter denn je. Nur halt eine andere, nicht jene etwa, die sich aus Tradition rekrutiert, aus der Familienherkunft, dem Berufsstand und dem sozialen und politischen Milieu. Identität ist heute so ein Individualding, jeder kann alles sein, alles werden. Mehrfach wurde hier darüber fabuliert. Wiederholung kann nicht schaden, muss aber auch nicht ständig sein. Identität war früher etwas, was sich in der gewerkschaftlichen Subkultur, in der Kirchenarbeit oder im Gartenverein herauskristallisierte. Das waren »intermidiäre Systeme« – um es Soziologisch zu sagen. Sie waren Stabilisatoren.

Im Laufe der letzten Jahrzehnte verloren sie Zulauf, lösten sich auf. Identität wurde privatisiert, nun galt es als Entrepreneur seines Selbst aufzulaufen, in den Wettbewerb mit anderen zu treten, seine Alleinstellungsmerkmale zu konturieren und auf Selfies zu knipsen. Sie wurde nicht mehr als Kollektivgefühl begriffen, sondern als Strategie zur Individualisierung und Abkapselung. Vereinfacht gesagt, Menschen sind heute keine Gemeindemitglieder mehr, sondern Gemeindevorsteher ihrer eigenen Selbstwahrnehmung. Diversität deutet man als Ausdruck von Toleranz, als eine schöne neue Welt, die uns allen blüht, in der es aber offenbar ganz dramatisch an gemeinsamen Nennern mangelt. Nein, Identität ist kein Auslaufmodell – sie wird heute nur nicht mehr als verbindliche, verantwortungsbewusste Herkunft verstanden, sondern als beliebiger Mantel, den man anziehen und abwerfen kann, wie auch immer man gerade aufgelegt ist.

Und weil diese zeitgenössische Identität so brüchig ist, so fragil, so ganz ohne Wurzeln oder Fundament, zeitigt sie zuweilen überempfindliche, übersensible Reflexe, extrem wortklauberische Affekte.

Da kann ich nicht länger nachstehen. In meinem ganzen Leben war ich nicht wirklich modern. Die Musik, die ich gerade höre, war stets seit einem Jahrzehnt oder mehr aus der Mode. Die Bravo habe ich als Jugendlicher schon nicht gelesen, als in meinen letzten Schuljahren alle Ace of Base oder Roxette lauschten, war ich noch bei ABBA. Twin Peaks sah alle Welt, ich wusste nicht mal, was das war. Lange glaubte ich, es sei eine Band. Amy Winehouse musste erst sterben, um von mir wahrgenommen zu werden. Ein Handy habe ich seit 2011, ich glaube, da hatten die ersten schon Smartphones. Was ich sagen will: Ständig laufe ich den Trends, den Moden nach. Vielleicht ist das der Grund, weswegen man mir hin und wieder mangelnde Sensibilität unterstellt, wenn es um identity politics geht. Vielleicht bin ich es ja in zehn Jahren, wenn alle anderen schon wieder die Schnauze voll haben vom Diversitätskomplex, wenn sie es wieder langsamer angehen und weniger empfindlich sind, der plötzlich auf diesen Trip gerät. Ganz wie die Bahn: Immer zu spät.

Diese Blöße gebe ich mir mal ausnahmsweise nicht, nur einmal möchte ich dabei sein. Ab jetzt definiere ich mich über irgendwas, was mich von vielen (sicher nicht von allen) unterscheidet. Über meine Wampe. Jawohl, ich bin dick und verdammt, ich bin gut so. Love me or leave me. Die einen kennen mich, die anderen können mich. Und wer auch nur einen faulen Witz macht, wer mich darauf anspricht, dem unterstelle ich mindestens, dass er was gegen Dicke hat. Vielleicht sogar ein Schlankheitsnazi ist. Jemand, der das riefenstahlsche Schönheitsideal im Kopf hat und den Dickwanst ausmerzen will. Übertrieben? Ja, vielleicht – ach was, ganz sicher sogar. Aber so klappert man in dem Geschäft. Schwarz oder weiß, dick oder dünn. Dazwischen gibt es nichts. Da werde ich zum George W. Bush der Fettleibigkeit: Entweder seid ihr für Dicke oder gegen sie. Wer neutral ist, hat seine Wahl getroffen: Gegen die fat community. Jemand, der dezidiert ist, sachlich und umsichtig, dem fehlt es an Empathie für den Kampf um gesellschaftliche Akzeptanz des Übergewichtigen!

Ich will nicht warten, bis ich in einer Dekade einen längst beendeten Trend nachlaufe. Ich will jetzt dick im Geschäft sein. Alleine diese Sprache, die ganz oft das Dicke benutzt. Fett krass. Die Made im Speck. Im Speckgürtel leben. Die Faxen dicke haben. Mann, sind die dick, Mann! Ein dickes Plus machen. Schon mal dran gedacht, wie es sich für den Dicken anhört, wenn er solche Sprüche gedrückt bekommt? Ich höre das Gemaule ja schon: »Äh, das ist doch gar nicht so gemeint, das sagt man halt so!« So? Ehrlich? Dann ist diese Sprache aber falsch. Dann muss sie geändert werden. Wenn jemand zu mir sagt, er habe Faxen dicke, dann klingt das Dicke darin wie etwas, dass er satt hat. Er grenzt mich aus. Mich und meine fetten Brüder und Schwestern. Und ich kann mir genau denken, was einer meint, wenn er in meiner Gegenwart von der Made im Speck spricht. Genitale Witze sind ja sooo billig. Das wissen wir seit Kramp-Karrenbauer.

Der Dicke ist immer gemütlich, immer nett, stets freundlich. Ein Bauchmensch halt. Lustig. Knuffig. Kuschelig. So habt ihr eure Dicken gerne. Wie den Calli, wie den Kampfesser vom Rhein, den gemütlichen Koloss vom Fress-TV. Das ist euer Hausdigga, da macht ihr so, als sei der Fette auch integrierbar, als könne er alles werden. Fußballmanager, Gourmet, Talkshow-Gast. The Biggest Loser nennt sich eine Abspeckshow und man weiß nicht recht, wie man den Titel deuten soll. Stereotype sind immer noch fett in den Köpfen drin. Dabei bin ich nicht gemütlich, überhaupt nicht nett und freundlich. Die, die mich kennen, wissen das. Außerdem habe ich zwar einen Bauch, benutze aber meinen Kopf. Und der sagt mir: Jetzt ist aber mal Schluß mit dieser Respektlosigkeit. Fat proud ist der Plan. Und wer nicht freiwillig dick werden will, den halte ich für suspekt.



Identität muss sein. Nur so können sich die neulandrebellen in dieser Zeit halten. Mein Kollege Tom muss das begreifen. Er muss zunehmen und sich unserem Kampf anschließen. Iss mehr, Mensch! Immer rein mit den Kohlehydraten! Tank Fett! Pump up den Speck! Schokolade hinterher. Identität? Ein Einlaufmodell!