In den letzten Tagen kam wieder ein altes Thema aus dem Komplex »Flüchtlingsdebatte« auf den Tisch: Kann, ja soll man straffällige Asylbewerber ausweisen können? Muss man als Linker automatisch gegen eine solche Option sein? Nicht zwangsläufig!

Seehofer mal wieder. Wir schlagen uns auch 2019 noch mit diesem am Sessel der Macht klebenden Greis herum. Der Mann ließ sich sein bayerisches Scheitern durch einen Ministerposten in Berlin ersetzen, der nichts anderes als eine künstliche Verlängerung einer an sich ans Ende geratenen Politikerkarriere darstellt. Nun hat er neulich gemeint, dass die Gesetzeslage in puncto Asylrecht überdacht werden müsse, um straffällig gewordene Asylbewerber auch abschieben zu können. Die Reaktion in den sozialen Netzwerken kam freilich prompt. Man unterstellte Seehofer natürlich obligatorisch Hetze, fragte sich ganz liberal-korrekt, was man denn nun eigentlich mit jenen Straffälligen machen solle, die aus Deutschland kämen oder gar Deutsche sind: Denn die könne man ja nicht einfach abschieben. Eine solche Debatte, so las man in linken und liberalen Zirkeln der Netzwerkerei, sei völlig Banane – man sollte darüber nicht ernsthaft diskutieren. Echt jetzt?

Die aktuellen Debatten dazu erinnern ein bisschen an jene, die im Verlauf des letzten Jahres geführt wurden, als mehrere straffällig gewordene Asylsuchende abgeschoben wurden. Die wurden nicht wegen ihrer Straffälligkeit abgeschoben, sondern weil man keine Gefahr für Leib und Leben in ihrem Heimatland Afghanistan verifizieren konnte – lassen wir das mal dahingestellt sein. Damals hatte man die Straffälligkeit galant im eitlen Debattierklub übersehen, die Ausschaffung der Personen grundsätzlich skandalisiert und Horst Seehofer, der sich mal wieder wie ein Bauerntrampel dazu äußerte, persönlich dafür verantwortlich gemacht.

Klar ist, dass das Asylrecht als Individualrecht eine Abschiebung nicht vorsieht, wenn im Heimatland Gefahren für den Asylbewerber lauern. Solange nicht geklärt ist, ob jemand Asyl erhalten kann oder nicht, ist damit die Abschiebung im Regelfall ausgeschlossen. Straffälligkeit spielt in diesem Prozess keine Rolle, da die nichts mit den Zuständen zu tun hat, vor denen der Asylsuchende floh.

Innerhalb der linksliberalen Logik gibt es keinen Diskurs darüber, ob diese Interpretation des Asylrechts richtig sein darf oder nicht. Man beanstandet es nicht, findet es sogar nachvollziehbar, dass man Asyl und Straffälligkeit innerhalb dieses Prozesses der Antragstellung, fein säuberlich voneinander scheidet und nicht zusammenbringt.

Nachvollziehbar ist das allerdings an sich nicht. Denn natürlich gibt es zwischen dem Antrag, als Mensch in ein Gemeinwesen mit allen Bürgerrechten integriert zu werden, und dem »Sozialverhalten« innerhalb des Antragsprozesses, ganz erhebliche Zusammenhänge. Der Asylantrag ist ja keine Marginalie, der Antragsteller legt ja nicht nur dar, dass er in seiner ursprünglichen Heimat nicht mehr leben kann – er sagt ja auch gleichzeitig, dass er sich hier eine neue Heimat wünscht, wenn möglich mit allem, was dazugehört. Das Asylverfahren ist ein Menschenrecht – aber natürlich auch ein stilles Bekenntnis des Antragstellers neu anzufangen und damit indirekt auch eine Verpflichtung.

Es ist unumgänglich für eine linke Sicht auf diesen Komplex, Menschen nicht nur als Getriebene zu begreifen, sondern eben auch als Wesen mit Rechten und Pflichten, als Kreaturen mit freiem Willen. Wenn ein Asylsuchender straffällig wird, erteilt er dem Gemeinwesen, in das er vollumfänglich integriert sein möchte, eine Abfuhr. Zumindest je nachdem, welche Art von Straffälligkeit vorliegt. Es ist insofern eine gezielte Respektlosigkeit – nicht gegenüber »den Deutschen«, sondern im verfassungspatriotischen Sinne formuliert, dem Rechts- und Sozialstaatsgedanken gegenüber.

Mir ist nicht begreiflich, warum man sich im linken und/oder liberalen Milieu so ziert, das Recht auf Asyl nicht nur als fundamentales Recht einzuschätzen, sondern auch als Pflicht einzuordnen. Die Verpflichtung des Antragstellers, sich integrativ zu verhalten, ist auch eine Frage von Gerechtigkeit – an diesem Gedanken können Progressive nicht vorbeigehen. Denn wenn jemand einen Antrag auf Zugehörigkeit stellt und gleichzeitig Taten begeht, die unterstreichen, dass man es mit dieser Zugehörigkeit nicht ganz ernst nimmt, ist es schwer vermittelbar für all jene, die innerhalb des Systems leben, wieso man hier eine solche Scheuklappen-Kulanz walten lässt.

Die Regelung ermöglicht es ja auch, dass ein Asylbewerber, der hier immer wieder straffällig wurde, sagen wir mal bei Raubüberfällen teilnahm, trotzdem ein Bleiberecht erhalten kann, wenn glaubhaft gemacht wurde, dass er in seiner Heimat Verfolgungen ausgesetzt wird. Ist das gerecht gegenüber den Menschen, die bereits heute hier leben? Wo bleibt da der Anspruch, die hier lebenden Menschen schützen zu wollen? Und wie vermittelt man ihnen, dass das was mit Gerechtigkeit zu tun hat?

Das Argument, wonach straffällige Asylbewerber doppelt bestraft würden, weil das Straf- und das Ausländerrecht Anwendung finden würde, anders als bei Tätern, die ein Aufenthaltsrecht besitzen, greift die Gerechtigkeitsfrage auf. Dabei wird aber die doppelte Ungerechtigkeit ohne einen Blick auf die andere Seite aufgeführt. Denn der doppelten Ungerechtigkeit, die Asylbewerber erfahren, steht eine doppelte Ungerechtigkeit den Bürgern gegenüber, die in diesem Land leben, einerlei ob Deutsche oder nicht: Sie gewähren als Teilnehmer des Gemeinwesens Zuflucht, finanzieren die Integration mit und können im Falle der Straffälligkeit nicht darauf hoffen, dass solche straffälligen Einzelfälle anders behandelt werden.

Man kann von Seehofer durchaus halten was man will. Im Regelfall wird das recht wenig sein. Aber er liegt nicht falsch, wenn er es als Missstand versteht, dass man straffällige Asylsuchende nicht zurück ins Herkunftsland abschieben kann, sofern diese auf eine bestimmte, brutale oder sich wiederholende Art straffällig werden.

Mit der intellektuellen Flapsigkeit, die auf solche Gedanken folgen, indem man so tut, als sei die Debatte alleine schon deshalb Unfug, weil man deutsche Kriminelle ja auch nicht abschieben könne, ist kein wirklicher Lösungsansatz verbunden. Sie verschleppt im Grunde nur, verschleiert ein durchaus vorhandenes Problem. Andere entkräften, indem sie auf Bankster deuten, die man auch nicht ausweisen könne. Aber es steht natürlich außer Frage, dass man diese Art von Betrug schwer ahnden muss – da diese Leute aber ein Aufenthaltsrecht haben, hat das innerhalb unseres Gemeinwesens zu passieren.



Der ganzen Angelegenheit kann man gerade links wahrscheinlich nur sehr bedingt mit Ferdinand Lasalle begegnen, der mal meinte, dass »laut zu sagen, was ist« die revolutionärste Tat sei – aber ein Revolutionär ist dieser Heimatminister freilich nie und nimmer. Doch wegblicken und nur das Gegenteil behaupten, weil die falschen Leute in Nuancen richtige Fragestellungen kennen, kann nun auch kein progressiver Ansatz sein.