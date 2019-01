Was ich schon für Bullshit geschrieben habe!

Klar, ich habe mich in den letzten elf Jahren, seitdem ich anfing zu schreiben, schon sehr verändert. Heute sehe ich Sachen anders, neige weniger zum Idealismus, ja bin aus manchem linken Dogma ausgebrochen. Vorwürfe nehme ich zur Kenntnis.

»Verräter!« Nie zuvor habe ich diesen oder einen ähnlichen Vorwurf so oft, so laut vernommen. Im Januar 2008 habe ich mit der Bloggerei begonnen. Damals lief das noch unter dem Label ad sinistram. Seit nun elf Jahren schreibe ich regelmäßig, ja fast täglich. Die publizierten Texte dürften im vierstelligen Bereich liegen – wobei klar ist, dass da auch viel Quatsch, viele schlechte Texte darunter sind. Vor Jahren habe ich Martenstein eine e-Mail geschrieben, in der ich mich bei ihm bedankte. Er, der kolumnistische Großmeister, versorgt sein Publikum seit langer Zeit mit teils echt guten, eloquenten und witzigen Beiträgen – aber mittendrin lese man auch immer wieder mal ganz miese Texte aus seiner Feder, schrieb ich ihm. Mich, den kleinen Blogger, befriedige das, ließ ich Martenstein wissen. Denn wenn die Großen der Zunft sich solche Einreißer leisten, heißt das doch folglich nur: Hier waltet Normalität – und die darf auch ich kleiner Blogger in Anspruch nehmen.

Martenstein antwortete mir mit einer ziemlich geistlosen Metapher, irgendwas darüber, dass eben manche Kartoffeln kleiner und manche größer seien. Nun, manches von dem, was ich publizierte, war mit zeitlichen Abstand kleinkartoffeliger Nonsens, häufig nicht richtig durchdacht – der Druck täglich (mittlerweile veröffentliche ich nicht mehr jeden Tag) etwas zu bringen, verursacht zwangsläufig, dass man sich was aus den Fingern saugt und auf weiße Mäuse schielt, die man da und dort gesehen und flugs beschrieben hat. Als ich mit der Bloggerei angefangen habe, da war ich erst 29 Jahre alt. In diesem Mai werde ich 41. Natürlich haben sich im Verlauf dieses Lebensjahrzehnts auch Ansichten verändert. Was ich als Endzwanziger noch an linken Idealismus in mir trug, hat sich abgenutzt, neu orientiert, empirisch anders justiert – Lebenserfahrungen prägen einen selbstverständlich. Man wird realistischer, vielleicht auch resignierter.

Neulich sprach ich mit dem besten aller Menschen zum Beispiel über Anpassung. Dass die eben einen schlechten Ruf unter Linken hat. Auch bei mir sah es vor Jahren so aus, dass ich den Begriff und was man damit konnotiert, rundweg und wortreich ablehnte. Heute sehe ich es anders. Die liberale Gesellschaft leidet nicht an Überanpassung, jedenfalls nicht dort, wo es notwendig wäre, sich auch mal einzufügen, im Zwischenmenschlichen beispielsweise – sie hat ein Übermaß an Unangepasstheit und Egomanie fabriziert und trichtert den Leuten ein, sie könnten immer alles haben und jeder sein. Man dürfe sich nicht als Teil der Gesellschaft sehen, sondern als Einzelspieler zwischen Einzelspielern. Anpassung, so sehe ich es heute, ist unbedingt notwendig, zumindest in einem gewissen Maße: Anders lässt sich gesellschaftliches Miteinander nicht denken und schon gar nicht bewerkstelligen.

Vor Jahren wäre ich im Dreieck gesprungen, wenn das jemand so gesagt hätte. Uniformes Denken, hätte ich das genannt. Nun ja, man reift und sieht Dinge anders. Auch etwaige Diskussionsbeiträge von einst würde ich heute anders formulieren, ja ich würde an manches Sujets auch grundsätzlich anders herangehen. Ich denke da nur an den Berliner Stadtteilbürgermeister Buschkowsky, den ich oft in die Nähe von Neonazis gerückt habe, weil er seine persönlichen Erfahrungen in seinem Kiez protokollierte. Die haben mir nicht gefallen, passten nicht in mein linkes Weltbild von damals. Was liegt näher, als dem Künder unliebsamer Nachrichten, quasi in alter Sultansmanier, den Kopf abzuschlagen? Heute würde ich sagen, der Mann war ja immer bemüht, er hätte gerne das Zusammenleben besser geregelt gesehen – Neonazis sind dafür ja nicht unbedingt berühmt.

Mittlerweile lebe ich selbst in einem Großstadtkiez. Auch das hat natürlich meine Wahrnehmung verändert. Hier ist nicht alles Kuschelrock, hier gibt es massig Probleme. Ähnlich wie Buschkowsky beschrieben hat. Dass der Mann dann für die Bildzeitung schrieb (und schreibt?), nehme ich ihm allerdings weiterhin übel. Selbst die Causa Sarrazin würde ich heute anders, weniger ideologisch behandeln. Nein, weiterhin sehe ich nicht, wo bei seinen genetischen Taschenspielertricks was Sinnvolles zu finden wäre. Er hat die Lebenssituation in Brennpunkten nach Rassen- nie nach Klassenkriterien dividiert. Aber ich habe seinerzeit halt auch, wie viele Linke, so getan, als breche da jemand in die multikulturelle Gemütlichkeit ein, erfinde jemand Probleme, nur um Stimmung zu machen. Erfunden hat er manchen Missstand, Clan-Strukturen oder No-Go-Areas zum Beispiel, leider ganz und gar nicht. Wer da wegblickt und so tut, als sei mit der Diskreditierung eines Sarrazins jedes Problem behoben, litt an politischer Unreife – und ich zähle mich da gerne in der Nachbetrachtung der Dinge dazu.

Habe ich heute jene Reife, an der es mir damals mangelte? Keine Ahnung, ich bin oft ratlos und als Experte für das TV würde ich mich nie und nimmer eignen, weil mir die Gabe fehlt, so zu tun, als hätte ich den vollen Durchblick. Wo ich aber durchblicke ist, dass ich im Laufe der letzten elf Jahre viel Quatsch publiziert habe. Aus selbst auferlegten Publikationsdruck zuweilen, auch weil ich mich als Getriebener in einer guten Sache sah, so als linker Weltenretter. Letztere rette ich sicher nicht – Bessere als ich haben da schon versagt.

Ich weiß schon, ich habe vorhin von Harald Martenstein geschrieben – und ich weiß wohl, dass er der bei vielen Leuten gar nicht gut ankommt. Eben weil er auch ganz viel Käse verzapft hat im Laufe der letzten Jahre. Damit steht er nicht alleine da – ganz vielen Kolumnisten und Feuilletonisten geht es da nicht anders. Augstein kommt mir da in den Sinn. Ich erlaube mir, Vielschreiber der ich nun seit mehr als einer Dekade bin, dies als Berufsrisiko zu bezeichnen. Wer dauernd liefern soll, wer von diesen Lieferungen auch noch leben muss und daher nicht einfach mal das Schreiben bleiben lassen kann, bis ihm was Besseres einfällt, der läuft nun mal Gefahr, irgendeinen verquasten, aus den Finger gesogenen Scheißdreck zu fabrizieren. Das sehe man uns schreibenden Leuten manchmal nach – jedenfalls dann, wenn der Text nicht vollkommener Bockmist ist.

Erstaunlicherweise gibt es gute Kommentatoren, die mal mehr, mal weniger schlechte Einsprengsel in ihrem Gesamtwerk aufzuweisen haben, ebenso, wie recht schlechte dieser Zunft, die aber auch richtig tolle Sache verbrochen haben. Beispiel der Stunde für die letztere Sorte ist für mich Jan Fleischhauer. In den letzten Monaten hat er oft Artikel geschrieben, die von einer gewissen Weitsicht zeugten. Dass das ein Dauerzustand werden könnte bei ihm, glaube ich allerdings nicht. Es ist im Moment nur einfach ziemlich leicht, den linken Spinnereien der Stunde mit halbwegs nachvollziehbaren Vernunftsargumenten beizukommen. Neben den Genderfanatikern und No-Border-Leuten sieht man halt selbst als Fleischhauer schnell als Mann der gepflegten Ratio aus.



Ich habe viele kommen und gehen sehen. Erinnert sich noch einer an Stefan Sasse, den Oeffinger Freidenker? Oder an Kurt aka Roger Beathacker, einen bereits vor zehn Jahren verstorbenen Bloggerkollegen? Und was wurde eigentlich aus Jacob Jung? Ein halbes Jahr schrieb er fast täglich in seinem gleichnamigen Blog – Knall auf Fall war es aus, keiner wusste wo er abblieb. Jacob Jung war nicht sein richtiger Name. Was der Grund seines plötzlichen Untertauchens ist, bleibt ein Mysterium. Ich bin allerdings noch immer da. Aber wer weiß schon wie lange?