Das Menschenrecht gilt zuerst mal für die Frau …

Die Debatte um die etwaige Reform beim Schwangerschaftsabbruch kann keine nach Mann-Frau-Schema sein. Wer den Diskurs dergestalt führt, unterstreicht letztlich nur seine fehlende geistige Reife. Denn hier liegt eine ethische Frage vor, die bis zu einer gewissen Grenze offen behandelt werden muss. Wer anderer Meinung als die Reformer ist, muss sich noch lange nicht als Reaktionär verunglimpfen lassen.

Ich dürfte zu der ganzen Angelegenheit ja eigentlich gar nichts sagen. Eben weil ich den Tatbestand des Mannseins erfülle. Ich tue es aber trotzdem. Weil sich nämlich jeder, unabhängig von seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen und letztlich auch seines Geschlechtes eine Meinung bilden und artikulieren darf. Auch wenn in den vielen, recht laut und aggressiv geführten Diskussionen zum Schwangerschaftsabbruch, die sich noch vor den Feiertagen in den Netzwerken ergaben, ein Argument immer wieder ganz deutlich wurde: Als Mann habe man sich da herauszuhalten. Denn Mann wisse nicht, wovon Mann rede.

Dieses Pseudoargument zeugt von wenig Weitblick, man hört es ja oft andernorts, zum Beispiel, wenn man Lehrern oder Kindergärtnerinnen die Qualifikation abspricht, weil sie selbst kinderlos sind. Es gibt genug Belege dafür, dass nicht jeder, der Kinder auf die Welt gesetzt hat, automatisch zum qualifizierten Pädagogen transformierte – aber das blendet man in so einem Moment freilich aus. So wie ich nie gestorben sein muss, um als Bestatter gute Arbeit zu leisten, muss ich auch keine Frau sein, um mir ein Bild über den Schwangerschaftsabbruch machen zu können – und zu dürfen.

Nein, wer die Diskussion auf die Mann-Frau-Ebene hievt, der argumentiert nicht lösungsorientiert, der versucht die Debatte destruktiv voranzupeitschen. Es geht ja an sich nicht um eine Interessensabwägung der beiden Geschlechter, wie suggeriert wird – es geht um die Interessensabwägung zwischen Persönlichkeitsrechten der werdenden Mutter und dem Recht des noch ungeborenen Lebens.

Die Jusos scheinen sich nun endgültig ganz von der Realpolitik abgewandt zu haben. Wahrscheinlich konnten sie aus den Fängen der Resignation nicht mehr entkommen, ihre Partei ist ja kaum noch zu retten. Anstatt konstruktiv Vorschläge auszuarbeiten, die ihrer Partei vielleicht wieder etwas Wählerzuspruch sichern könnte, haben sie sich jetzt mit dem Schwangerschaftsabbruch beschäftigt, während ihr kleiner Vorsitzender Interviews gibt, in denen er auffächert, wie toll die SPD doch eigentlich Dinge auf die Beine stelle. Wer so zufrieden ist, kann natürlich Themen forcieren, die keinerlei Dringlichkeit obliegen.

Die Paragraphen 218 und 218a des Strafgesetzbuches sollen es nun also sein. Die würden Frauen nämlich bevormunden und ihre freie Entscheidung eingrenzen, ja den Schwangerschaftsabbruch kriminalisieren. Andersrum gibt es Sinn: Der Paragraph 218a regelt an sich, wann ein solcher Abbruch nicht zu kriminalisieren ist. Er legt Rahmenbedingungen und Fristen fest. Ginge es nach den Juso-Beschluss, sollten auch diese Eckpfeiler aus dem StGB verschwinden.

Die Jusos haben sehr um ihre Positionen in dieser Causa gestritten. Es gab auch Stimmen in ihren Reihen, die die Interessensabwägung zwischen Frauenrechten und Rechten des ungeborenen Lebens ernstnahmen. Offenbar wurden sie, ganz gut in diesem Ausschnitt zu sehen, niedergebrüllt und kleingemacht. Schließlich debattierte man im Rahmen einer feministischen Veranstaltung, da hätten Rechte des ungeborenen Kindes überhaupt schon mal gar nichts verloren. Man müsse da konsequent sein, auch wenn in Einzelfällen eine Frau vielleicht im siebten oder achten Monat die Schwangerschaft beenden möchte. Das sei das eben so. Sexuelle Selbstbestimmung gehe nun mal nur auf diese Weise richtig. Man solle nicht katholischer sein als der Kirchentag. Entlarvend ist dieser eine Satz, dem man dort lauschen kann: »Das Menschenrecht gilt zuerst mal für die Frau …« Aha. Wenn der sechsmonatige Fötus ein Mädchen ist, steht man echt vor einem schwierigen Dilemma.

Wie aus einer emanzipativen Bewegung protofaschistische Affekte rekrutiert werden können, erkennt man recht gut an diesem Zeitdokument. Hier will jemand, rein aus ideologischen Gründen, dass sich eine Gesellschaft verwirklicht, in der Ärztinnen und Ärzte zu Hilfserfüllern einer politischen Haltung werden, die keinerlei Kompromissfähigkeit an den Tag zu legen vermag. Die Stimme der Befürworterin in diesem verlinkten Dokument erinnert mich fatal an eine fanatische Nationalsozialistin. So ganz falsch lag Habermas dann damals wohl doch nicht …

In medinzinischen Ausnahmefällen kann heute schon nach der gesetzlichen Fristsetzung von zwölf Wochen abgebrochen werden. Ein schwieriges Dilemma für die Ärzteschaft, das aber nicht ganz so oft vorkommt – im Jahr 2010 waren es 240 so genannte Spätabtreibungen; das waren etwa sieben Prozent aller Abbrüche. Klar ist wohl auch, dass nicht plötzlich Spätabtreibungen boomen werden, aber in Einzelfällen wird das immer wieder geschehen, auch wenn viele Befürworter des Juso-Beschlusses so tun, als sei das quasi ganz ausgeschlossen. Wenn sich mit einer solchen Leistung Geld verdienen lässt, findet sich immer ein Arzt, der ein Geschäftsmodell dazu entwickelt. Und wenn es einen Markt gibt, dann gibt es auch Kundschaft. Ethik spielt am Markt keine Rolle. Es ist interessant, dass viele der linken Befürworter des Vorschlags an sich keine Freunde des deregulierten Marktes sind – aber in diesem Punkt, wohl aus ideologischen Determinismus heraus, betrachten sie die Deregulierung urplötzlich als sinnvolle Option.

Sie tun dabei übrigens so, als sei die gängige Praxis eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit. Dabei ist der Kompromiss, wie man hierzulande Schwangerschaftsabbrüche regelt, gar nicht mal so schlecht. Es gibt die Pille danach – falls man die verpasst, bleiben zwölf Wochen Zeit. Ein obligatorisches Beratungsgespräch wird vorausgesetzt, sofern man abbrechen will. Dort erhält man den Beratungsschein. Die Praxis zeigt mittlerweile, dass gar nicht zwangsläufig beraten wird. Das geschieht nur, wenn die potenzielle Mutter darum bietet, wenn sie nicht genau weiß, ob sie einen Abbruch will oder nicht beispielsweise. Dann unterstützt man das Für und Wider. Kommt eine Frau ins Beratungszimmer, die klar macht, für sie komme nur ein Abbruch in Frage, erhält sie den Schein anstandslos. Es handelt sich hier um eine Formalie, die zwar diejenigen nerven mag, die sich ihrer Entscheidung eh sicher sind, aber auch vielen hilft, die noch lavieren zwischen den Möglichkeiten.

Jede Frau kann, wenn sie es möchte, innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen die Schwangerschaft abbrechen. Was der männliche Erzeuger des Kindes will, spielt absolut gar keine Rolle – dagegen ist auch nichts einzuwenden. So zu tun, als habe man es also mit einem patriarchalen Apparat zu tun, ist absolut nicht statthaft. Hier wird die Debatte mal wieder verschleppt und so getan, als könne der Status Quo unmöglich erhalten bleiben. Anzumerken wäre vielleicht nur, dass man durchaus über eine Fristverlängerung sprechen könnte, viele Mediziner halten es auch für denkbar, wenn man bis zur sechzehnten Schwangerschaftswoche abtreiben dürfte.

Eine grundsätzliche Aufhebungen aller Fristen halten sie hingegen für unethisch. Natürlich würden nicht alle Frauen in Erwägung ziehen, sich im letzten Moment noch entschwangern zu lassen, aber in einer Massengesellschaft gilt doch wohl tatsächlich die Binse: Es gibt nichts, was es nicht gibt – insbesondere in liberalen Gesellschaften. Um diesen Einzelfällen einen Rahmen zu geben, braucht es gesetzliche Settings. Was soll daran einer Einschränkung gleichkommen? Kann es sein, dass die No-Border-Diskussion jetzt auch dieses Nischenthema erreicht hat? Der totale Liberalismus ohne Verpflichtungen und Vorgaben als die Utopie für unsere Zukunft?

Nein, die Jusos bieten hier bloße Surrogate an, die sie statt einer handfesten linken Politik vorsetzen. Sie spielen innerhalb des Diskursfeldes dieses Identitätsthemas die Radikalenkarte, während sie in der ökonomischen Frage wie Lämmer blöken. Außerdem ist die Debatte das Produkt von jungen Frauen und Männern, denen es ganz offenbar zu gut geht, die die wichtigen, ja die sozialen Themen deshalb auch mal gekonnt ignorieren können. Sie sind ja nicht betroffen. Mit solchen Ersatzangeboten ziehen sie dann um die Häuser und wollen als linke Alternative wahrgenommen werden.

Und wer nicht mitzieht in diesem radikalen Wahn, wir kennen das mittlerweile zur Genüge, gilt gleich als Reaktionär, als einer, der der AfD zu nahe steht. Auch das hat man mir unterstellt, weil ich in den Netzwerken eine andere Meinung zu diesem Thema hatte und tatsächlich die Ansicht vertrat, dass der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland mehr oder weniger gut geregelt sei. Das hatte zur Folge, dass man mir geistige Nähe zu den so genannten Lebensschützern attestierte. Diese Bewegung ist allerdings komplett gegen Abtreibung – auf diese Idee käme ich gar nicht, natürlich gibt es ein Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Ich halte nur von der Deregulierung nichts. Aber man sieht schon, in diesem aufgeheizten Meinungskorridor gibt es kaum noch ein Gefühl für Abstufungen, alles ist entweder hell und weiß, dunkel und schwarz.

Ich sage nicht, dass meine Meinung das Non plus ultra darstellt, aber es ist eine Meinung, die man haben kann – und haben darf in einer pluralistischen Gesellschaft. Die muss man sich, gerade bei so ethischen Themenfeldern, auch anhören auf der Gegenseite. Selbst wenn sie von einem Mann kommt. Im Zuge der Debatte hat man vor einigen Wochen auf eine linke Abgeordnete verwiesen, die im Bundestag der AfD ordentlich die Leviten gelesen hat, weil die natürlich anders zur Sache steht. Leute, es gibt zu dieser Art von Themen nun mal viele unterschiedliche Ansichten. Man muss sie akzeptieren und dann abwägen. Ein Zusammenschiss Andersdenkender bei solchen Gewissensthemen zeugt nicht von demokratischer Abgeklärtheit.

Die ganze Diskussion hat eigentlich was von Mario Barth. Diesem Pseudokomödianten fällt auch nichts anderes ein, als ständig von Frauen und Männern zu quatschen. Die Diskussion zur Juso-Forderung, auch wenn sie wohl ohne Konsequenzen für den politischen Alltag im Lande bleiben wird (die SPD findet ja bald kaum mehr statt), zeigt doch, wie viele Barths es da draußen wirklich gibt. Während ich das hier tippe, winkt Mario Barth uns schon beim nächsten Thema entgegen. Ich halte von Udo di Fabio recht wenig, als Verfassungsrichter war er oft sehr elitär. Aber er hat wohl recht, wenn er feststellt, dass sich eine Parlamentsquote für Frauen nicht durchsetzen lässt, weil sie den Gleichheitsanspruch aushebelt. Seine Empfehlung daher: Frauen müssen sich mehr einbringen und hartnäckig bleiben, innerhalb der Parteien muss die Parität umgesetzt werden. Dem Wähler kann allerdings man keine Wahlvorgaben machen. Prompt wird er als Patriarch wahrgenommen, eine SPD-MdB (Eva Högl) twittert ein keckes Gähnen auf seine Ausführungen – tja, sie langweilt sich sichtlich. Sie steht schließlich für die richtige Sache ein: Geschlechterkampf. Tatsachen irritieren da nur.



Dieses scheiß Männer-und-Frauen-Ding macht wirklich jede Vernunft platt. Und das wird uns irgendwann noch leidtun. Am Ende zahlen wir alle die Zeche – geschlechterübergreifend.