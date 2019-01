… fahr’n fahr’n fahr’n auf der Autobahn

Den Deutschen gehen bekanntlich die Gewissheiten flöten. Dass nicht immer alles so bleibt, wie es mal war, setzt ihnen ganz schön zu. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) zum Beispiel, sie möchte ein Tempolimit auf Deutschlands Autobahnen. Auf Deutschlands Autobahnen! So ein Frevel. Dabei ist das schon lange fällig.

Die Deutsche Umwelthilfe forderte kurz vor den Feiertagen ein Tempolimit von 120 Sachen für Deutschlands Autobahnen – wegen des Klimaschutzes. Was für ein unbeschreiblicher Schock vor Weihnachten für Deutschlands unbescholtene Droschkenbesitzer das doch war! Wieso hat keiner den deutschen Autofahrer ausreichend früh getriggert? So lief er der Meldung jedenfalls ungeschützt ins offene Messer und stand kurz davor, sich sein Festtagsseparatorenwürstel nicht schmecken zu lassen. In den Netzwerken ging es daraufhin natürlich munter zu, in meinen Augen eigentlich vernünftige Leute schimpften über diese Bevormundung und die, sich meist eher unvernünftig durchs Jahr posteten, waren plötzlich rationale Apologeten der Tempoobergrenze – schließlich gehe es ja um das Klima.

Vor einigen Monaten hat mal jemand was zum Tempolimit publiziert, der an sich eher unverdächtig ist, als ausgewiesener Klimaexperte oder Stau- und Verkehrsforscher zu Berühmtheit gelangt zu sein. Trotzdem brachte er es auf den Punkt. Ich spreche hier von Heiner Flassbeck, der sich in einem Text (Printausgabe des Makroskop, Herbst/Winter 2018) über »des Deutschen liebste Waffe«, der Freiwilligkeit als Selbstverpflichtung nämlich, äußerte. Die sei stumpf, ja an sich eine ausgemachte Dummheit. Beim Tempolimit erkenne man diese »deutsche Schizophrenie« ganz besonders. Kaum fahre man von Frankreich aus auf Deutschlands Autobahnen, erscheine schon das dazugehörige Verkehrsschild, dass klarmacht, dass ab jetzt grundsätzlich kein Limit mehr, freie Fahrt ohne Drosselung herrscht. Einige Kilometer weiter steht dann jedoch schon eines der vielen hundert, vermutlich tausend Schilder, die die Autofahrer zur Selbstverpflichtung drängen: »Fuß vom Gas!«

Um den Klimawandel ging es Flassbeck in seiner Analyse des Tempolimits nicht, wie er ausdrücklich darlegte. Das Tempolimit halte er in dieser Frage nur für den »berühmten Tropfen auf den heißen Stein« – es ging ihm hingegen darum, dass das Vernünftige sich nur durchsetzen kann, wenn der Staat dafür sorgt, dass es allen vorgeschrieben ist. Freiwilligkeit ist blanker Unsinn, weil sie niemanden verpflichtet.

Heiner Flassbeck hält das Tempolimit außerdem für eine entscheidende Voraussetzung, um die Technik selbstfahrender Automobile zu nutzen. Abstandshalter und Lenkassistenten sind nur mit einem geregelten Geschwindigkeit vorstellbar. Viele Unfälle ließen sich dadurch verhindern. Auch weil ein Tempolimit dafür sorgt, dass Autofahrer gelassener fahren. Das kann man dort beobachten, wo die Geschwindigkeit vorgeschrieben wird. Auf Deutschlands Autobahnen hingegen wird gedrängelt, genötigt, jeder noch so kleine Abstand fast millimetergenau ausgenutzt, um schneller am Ziel zu sein als alle anderen auf der Straße.

Stauforscher verweisen seit Jahren darauf, dass eine geregelte Fließgeschwindigkeit auf den Autobahnen das Stauaufkommen drastisch reduzieren kann. Stau ist nämlich nur sekundär ein Resultat aus dem Missverhältnis zu vieler Autos auf zu engen Straßen – primär sind es Bremswege, Beschleunigungszyklen und die damit verbundenen Flußabbrüche, die Deutschlands Autobahnen verstopfen. Auf den hiesigen Autobahnen ohne generelle Tempobegrenzung herrscht der pure Wettbewerbsgedanke, leistungsstarke Verkehrsteilnehmer setzen nie nur einfach zu Überholmanövern an – sie wollen einholen, sehen die Straße als Piste, ja als Rennen. Fehlende Regulierung sorgt dafür, dass solche Teilnehmer von der Norm des fließenden Verkehrs abweichen und ihn zum Stillstand bringen. Anders gesagt: Ihr individuelles Fortkommen wird sozialisiert, die anderen bezahlen mit Wartezeiten und Nerven für die freie Fahrt des freien Bürgers.

Die Verweigerung eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen ist, ganz wie bei Flassbeck, ein Sinnbild für den Irrwitz der Selbstverpflichtung. Sie taugt nichts, es setzen sich immer welche darüber hinweg. Den Fuß freiwillig vom Gas zu nehmen, kann aber nicht ein Ratschlag in einem deregulierten Geschwindigkeitsparcour sein – dazu muss man Pflichten erstellen, einfordern, deren Einhaltung prüfen und Zuwiderhandlung hoch, gerne auch wie es wohl in Finnland der Fall ist, gemessen am Einkommen, bestrafen. Gleichzeitig ist die Verweigerung des Tempolimits aber auch ein Abgesang an die Verkehrssicherheit, an die Beseitigung des Stressors Stau, an ein gut organsiertes Zeitmanagement. Man nimmt willentlich den volkswirtschaftlichen Schaden in Kauf, der durch medizinische Folgekosten und fehlende Minuten an freizeitlicher Erholung entstehen.



Ein Tempolimit ist an sich unumgänglich – eben aus vielen Gründen. Das Klima als Grund ist dabei vielleicht tatsächlich die kleinste Variable in der Rechnung. Es aber im Hinblick auf eine Freiheit, die es so als Grundrecht nicht geben kann, als einen Angriff auf unsere Art zu leben zu deklarieren, ist einfach nicht haltbar und ein Beitrag zur Stabilisierung einer längst überkommenen Regelung und Fortbewegungsmethode.