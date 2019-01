Prima Klima oder Das Orakel von ifo

Der Ifo-Index fällt – unerwartet stark. Seit diesem Januar weiß das ifo-Institut und die deutsche Presselandschaft: Die Wirtschaft ist im Abschwung. Möge uns der Allmächtige oder wer auch immer helfen, die Folgen abzumildern! Oder vielleicht hilft er uns ja wenigstens dabei, den ifo-Index zu verstehen.

Der Geschäftsklimaindex begleitet den aufmerksamen Rezipienten jetzt schon seit vielen Jahren. Kaum ein Presseerzeugnis lässt ihn aus. Er wird wie eine höhere Wahrheit an die Leserinnen und Leser weitergereicht, wie die höchste Verwissenschaftlichung ökonomischer Parameter. Wenn der ifo-Index sagt, dass da was im Abschwung begriffen ist, muss es stimmen, denn da werden Fakten zu einer Kennzahl komprimiert, verschiedene Werte abgeglichen, eingeordnet und in Relation gesetzt und heraus kommt: Ein Index mit dem man rechnen kann.

So jedenfalls wird es suggeriert. In Wirklichkeit in der ifo-Index allerdings das, was man heutzutage als alternative Wahrheit kategorisiert, denn er basiert ausschließlich auf Hörensagen und Bauchgefühl.

Der Geschäftsklimaindex kommt so zustande: Das ifo-Institut schreibt monatlich Manager und Unternehmensleitungen an, die dann per Multiple Choice ihre persönliche Einschätzung der Geschäfts- und der Nachfrageerwartungen abgeben sollen. Der Index rekrutiert sich also rein aus persönlichen Meinungen und Befindlichkeiten und ist nicht mit konkreten Zahlenmaterial unterfüttert. Ökonomische Indikatoren sind völlig irrelevant für die Auswertung – sie fließen nur hinein, wenn sich einige Befragte die Mühe machen, das eigene Bauchgefühl auf solche Kennzahlen zu gründen.

Das Orakel von Delphi war im Vergleich zum ifo-Index fast schon eine wissenschaftliche Erhebung, wenigstens waren die berauschten Medien, die den Fragestellern wirre Metaphern als Antworten diktierten, halbwegs frei von Einflüssen aus Zeitungen, die einem schon mal vorpublizieren, was man über Wirtschaft und Co. zu denken hat und was besser nicht.

Denn neben der persönlichen Befindlichkeit der gefragten Manager und Geschäftsführer, ist es ja gerade die mediale Sozialisation, die den Index beeinflusst. Ob nun Eheprobleme, Völlegefühl, Hitzewelle oder das nächste verpasste Level bei Candy Crush: All das bestimmt ja mehr oder weniger die persönliche Einschätzung eines Menschen – ob er dies nun will oder nicht. Und es ist natürlich auch der Blick in die Medienlandschaft, der prägt. Wenn dort zu lesen ist, dass die neuesten Lohnabschlüsse den Standort Deutschland gefährden, Streik eine fiese Sache sei, die die Wirtschaft schwächt oder der Sozialstaat ausufert, dann ist doch klar, welches Gefühl damit transportiert wird: Alles im Abschwung, alles Mist.

Just in dem Moment wird der ifo-Index zu einer Kennzahl, die nicht frei von Einflussfaktoren, sondern hochgradig einflussanfällig ist. Der ifo-Geschäftsklimaindex ist daher nicht mehr als die Abbildung der charakterlichen Leseeignung und der Lesekompetenz von Unternehmensleitungen. Er ist geradezu ein Presseberichtklimaindex. Eine indizierte Tautologie von Gefühlen und Empfindungen, die sich bestätigen und selbstbestätigen und in der als letzter Clou dieses Prozesses nicht etwa ein Massengefühl entsteht, sondern ein richtig wissenschaftlich gelabelter Parameter.

Energienlehre und der ganze Klimbim ist ja eigentlich so eine esoterische Geschichte. In diesem unserem Deutschland schafft sie es in die Wirtschaftsteile der Zeitungen. Womit wir beim Thema wären: All diese neoliberalen Hochämter sind stark der Esoterik verpflichtet. Einer Wohlfühllehre, die die absichtlich verschuldeten Verwerfungen der Gesellschaft verklärt und kaschiert und mit ganz viel Gefühl so tut, als sei gefühlsmäßig alles in Ordnung.



Damit wir uns verstehen, hiermit ist nicht gesagt, dass wir im Aufschwung leben, dass es den Abschwung, den der Index momentan »prophezeit« nicht geben kann. Wer weiß, vielleicht kommt es so – vielleicht aber auch ganz anders. Der ifo-Geschäftsklimaindex ist so, wie er berechnet wird, jedenfalls kein adäquates Instrument zur ökonomischen Vermessung. Er ist so genau wie all diese netten Damen und Herren bei Astro TV, die Karten ziehen und dann etwas Unverbindliches fabulieren. Manchmal touchieren sie freilich auch die Wahrheit. Deswegen sind sie aber noch lange keine Bernsteins und Woodwards.