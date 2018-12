Klimaschutz ist eine soziale Frage

Die Empfehlung Essgewohnheiten umzustellen, um Menschheit und Erde zu retten, gehört mittlerweile natürlich zum progressiven Repertoire. Es gehört aber mehr dazu als dieser warmer Ratschlag. Eine zentrale Frage dahinter ist der Wert der Arbeit.

Mittlerweile eine Binse ist, dass der gewaltige Fleischkonsum ein Klimagefährder ist. Als neulich das World Resources Institute (WRI) darauf aufmerksam machte, dass weniger Fleisch auf der Speisekarte auch dem Klimaschutz dienlich wäre, konnte man als halbwegs informierter Verbraucherbürger nur abwinken und sagen: Mensch, das weiß ich doch! Der amerikanische Think Tank spricht sich dafür aus, dass die Menschheit ihre Essgewohnheiten ändert und weniger wegwirft. Es soll also mal wieder erzogen, Bewusstseinsarbeit geleistet werden – mehr fällt denen nicht ein. Dass dahinter auch systemische Auswüchse stecken, ökonomische Determinismen wirken: Viel zu komplex, ja viel zu aufwändig.

Fleisch ist an sich zu billig, es ist Fließbandprodukt geworden. Oft ist Fleisch billiger als die Zusammenstellung eines vegetarischen Gerichts. Bratwürste sind für 1,79 Euro zu haben. Ein Ratatouille, selbst wenn es aus Gemüse aus dem Discounter zubereitet wird, kommt teurer – und ist außerdem viel mehr Küchenarbeit. Wer jetzt auch noch sagt, er möchte geschmackvolleres Gemüse verwenden, wenn es schon fleischlos sein soll, auf dem Wochenmarkt einkauft, muss nicht zwangsläufig mehr ausgeben als bei Penny, Aldi und Konsorten. Günstiger kommt er aber sicher nicht davon. Der Vorteil ist nur, dass man auf dem Markt keinen Sack Paprika kaufen muss, obgleich man vielleicht nur ein Stück benötigt.

Nun ist das hier kein Küchenratgeber, weswegen hier kein Rezept für schmackhaftes Ragout folgen soll, aber es zeigt sich leider viel zu oft in intellektuellen Gefilden, dass es am Bezug zur Praxis mangelt bei solchen Themen. Was heute wieviel kostet, kriegen viele, die den öffentlichen Informationsauftrag erfüllen, gar nicht mehr mit.

Wo ist eigentlich auf der Gourmet-Flanke der Klimaschutzdebatte jemals eine Stimme nach dem starken Staat zu vernehmen? Das politische Primat will offenbar keiner mehr herstellen. Stattdessen soll es die Bewusstseinsförderung übernehmen, die Verbraucher zu klimabewussteren Konsumenten zu erziehen. Die Massenproduktion von Fleisch gefährdet unser Klima ja nicht deshalb, weil die Produktionszahlen stetig wachsen. Es wird gefährdet, weil die Politik keine strengen Regularien, Kontrollen und Standards festsetzt. All das würde die Massenfleischherstellung deutlich teurer machen.

Im Grunde haben wir es mit einem künstlich geschaffenen Preisgefälle zwischen Fließbandprodukt und biologisch hergestellten, teils noch traditionell herangezogenen Fleisch zu tun. Denn die Verursacherkosten für klimatische Folgen oder Bodenverseuchung zum Beispiel, sind im Fleischpreis gar nicht eingerechnet. Es gibt wenig Qualitäts-, noch weniger Umwelt- und fast keine Personalkontrollen. All das ist wie eine stille Subvention durch Unterlassung.

Klimaschutz beginnt damit, die zerstörerischen Produktionsweisen an die Kandare zu nehmen – und Fleisch als einen Warenwert anzuerkennen, in dem sich widerspiegeln soll, was darin an Arbeit, Ressourcen und Umwelt enthalten ist. Wenn aber Scheinselbstständige für einen geringen Lohn, oft weit unter dem Mindestlohn gar, wie am Fließband Tiere zerlegen, Umweltbehörden die Hände gebunden sind, weil die Standards für die Abfallbeseitigung relativ lax gehalten werden und die Folgen aus diesem Raubbau der zukünftigen Generation ohne Entschädigung übergeben werden, bleibt Fleisch ein attraktives Lebensmittel.

Ist es richtig, Fleisch zu verteuern, um es vielen vorzuenthalten? Das ist gar nicht der Ansatz. Es geht um Wertschätzung für ein Produkt, dass nicht aus dem Nichts in die Welt kommt, sondern in einer Wechselwirkung zur Welt steht. Dasselbe Prinzip könnten wir auch bei der Debatte um das Erdöl anwenden. Wir leben in einem systemischen Wahnsinn, der Folgen sozialisiert und futurisiert. Gute Arbeit, gute Produkte, Nachhaltigkeit darf was kosten. Dass dabei der Lohn- und Kostenlimbo nicht aufrechterhalten werden kann, versteht sich von selbst. Der Bürger, Konsument und Verbraucher muss in der Lage sein, sich anständige Produkte auch leisten zu können.



Ökologie ist ohne soziale Gerechtigkeit nicht vorstellbar. Deshalb sind all die Bedenken, die irgendwelche systemischen Denkfabriken da draußen in Memos packen, nichts Relevantes oder Substanzielles. Denn die Welt als Discounter finden sie meist recht chic.