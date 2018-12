Die nächste Revolution wird mit einem freundlichen Wort beginnen

»S6?«, brummte er mit Handy am Ohr und sah mich mit doofen Augen an. Mindestens so doof wie er kann ich auch, dachte ich und machte auf stumpf und ausdruckslos. Dann ging er weg, telefonierte weiter, »Weiß nicht, ob das die S6 ist, ey«, grunzte er in seinen mobilen Smartbegleiter. Bin ich etwa empfindlich geworden oder ist mein Anspruch auf Höflichkeit nicht Grundlage für eine bessere Gesellschaft?

Manchmal habe ich das Gefühl, dass diese ganz ordinären Umgangsformen, die man uns allen mal beibrachte und die sich vor unser aller Lebensbeginn als Konvention in der Gesellschaft verankerten und die die elementare Bedeutung in sich trugen, dem Nächsten mit Respekt entgegenzutreten – ja, also manchmal habe ich echt das Gefühl, dass diese Umgangsformen überhaupt keine Bedeutung mehr genießen. Und das nicht nur bei jungen Menschen, die diese Form des gegenseitigen Umgangs wegen der Gnadenlosigkeit ihrer späten Geburt offensichtlich gar nicht mehr kennen, sondern eben auch bei älteren Semestern. Mir hat man noch beigebracht, dass man grüßt, wenn man einen Raum betritt, dass man »Entschuldigung« oder »Entschuldigen Sie bitte die Störung« sagt, wenn man auf einen fremden Menschen zukommt, um ihn nach etwas zu fragen oder mit einem persönlichen Anliegen zu molestieren. Man sagt »bitte«, man sagt »Danke«. Jemanden was gewissermaßen zwischen Tür und Angel zuzuraunen und mit den Fingern auf etwas zeigen: Ja, wenn jemand fremd im Land ist, dann lässt man das vielleicht noch durchgehen – aber doch nicht bei Menschen, die der Sprache mächtig sind oder die hier ihre Kreise ziehen.

Gut, ich finde mich damit ab, wenn man mir jetzt sagt, ich sei empfindlich. Dann ist es halt so. Aber eines kann man ja nicht ausblenden: Dieser Verlust der Höflichkeit im alltäglichen Umgang unter Menschen ist keine ästhetische Frage alleine, darin erstrecken sich viel gewichtiger noch die wesentliche Fragen zur sozialen Gestaltung unseres Gemeinwesens. Höflichkeit ist ja nicht nur, wie das mancher Dekonstrukteur oder Destrukturalist mit zynischer Freude anmerkt, das Überbleibsel einer höfischen Galanterie, verspielt und eitel, die Reste der Mode einer untergegangenen Klasse und letztlich nicht mehr als Lack auf dem rostigen Corpus der Bigotterie. In einer zeitgemäßen Höflichkeit steckt trotzdem nicht weniger als der Respekt vor dem Mitmenschen, eine gewisse Zögerlichkeit als Zeichen der Achtung und Wertschätzung. Sie trägt die Demut in sich, nicht bei jedem mit der Tür ins Haus und mit dem Haus auf den Kopf zu fallen.

Das alles ist keine reine Verspieltheit, keine harmoniesüchtige Tünche: Denn jeder Mensch hat ein Anrecht darauf, dass man sich ihm als zu respektierende Kreatur nähert. Konventionen sind zuweilen eben nicht nur antiquierte Relikte, die man möglichst schnell abstoßen sollte im Wahn der Erneuerung. Sie bergen nun mal auch einen modus vivendi, die zivilisatorische Regulierung des gesellschaftlichen Zusammenspiels. Manches wirkt dabei sicherlich alt und verstaubt, aber die Grundelemente beinhalten ja nichtsdestotrotz ein Prinzip eines Handelns, das zugleich auch als allgemeines Gesetz gelten könne.

Na gut, der letzte Satz ist weit überzogen. Weder ist die Höflichkeit kategorisch noch ist sie ein Imperativ. Sie ist mehr so ein freiwilliges Auftreten. Als solches verlangt sie vom Menschen ab, einer Freiheit im hegelschen (und ja, auch im marxistischen) Sinne zu folgen: Nämlich als Einsicht in die Notwendigkeit. Marx selbst soll die Einsicht in Fragen der Höflichkeit übrigens selten an den Tag gelegt haben. Respekt ließ er nur sich, seiner Arbeit zukommen. Aber das ist eine komplett andere Geschichte …

Denn es wirkt auf die Menschen ein, wenn man sie unvermittelt von der Seite anraunzt oder, wie es mir auch schon unzählige Male widerfahren ist, wenn sie jemanden eine Antwort geben und dann ohne ein weiteres Wort, ohne einen Gruß oder Dank, ja ohne ein Lächeln gar, zurückgelassen werden. Sie fühlen sich in solchen Momenten nicht mehr als Zweck ihres Daseins, sondern als Mittel zum Zweck anderer. Es ist folglich eine Degradierung zum Erfüllungsgehilfen für die Absichten anderer. Das Verzwickte ist das Verzweckte der ganzen Angelegenheit. Denn das prägt die Wahrnehmung auf Mensch und Gesellschaft, weist einem einen Weg ins Schweigen, in die isolierte Präsenz im öffentlichen Raum. Man schafft seine eigene Hilfsbereitschaft und Offenheit ab. Gibt der Wut mehr Raum als manchmal gut ist.

Ich reagiere auf solche Ansprachen ohne Höflichkeitsfloskeln gar nicht mehr. Wer höflich ist, kriegt selbstverständlich auch eine Antwort. Alle anderen bleiben ohne zurück, ich gucke durch sie hindurch. Freundlich ist das zugegeben nicht. Ja, es ist sogar auf eine softe Art menschenverachtend. Doch einerseits gibt es kein Grundrecht auf bedingungslose Freundlichkeit. Und andererseits bin ich vermutlich zu stolz, um da aus meiner Haut schlüpfen zu können. Ich bin ja nun mal kein Vater Teresa, der über den Dingen schwebt und sich an seiner eigenen Mildtätigkeit labt. Entschuldigung, ich finde schon, dass das Zusammenleben zwischen der Individuen voraussetzt, dass sich alle an einen übersichtlichen Kodex halten sollten, in dem geregelt wird, wie man auftreten sollte vor seinen Mitmenschen. Das gebietet der Respekt vor Mensch und Gesellschaft. Es kostet ja noch nicht mal was – und wo gibt es heute schon noch was umsonst?

Hin und wieder treffe ich dann auf Menschen, mit denen ich im Gespräch dann auf dieses Thema stoße. Mal sind es Arbeitskollegen, dann wieder Menschen, die mir nur einmalig über den Weg rennen. Viele sehen es so wie ich, sie beklagen das Ende des höflichen Umgangs und machen klar, dass sie sich damit nicht wohl fühlen. Das Ende des Abendlandes wittern viele wahrscheinlich weniger im Zuzug von Menschen aus dem Ausland, als in der fehlenden Freundlichkeit im bundesdeutschen Alltag.

Hin und wieder sind es Kassiererinnen oder Verkäufer, die bei mir über den Umgang mit ihnen klagen. Sie werden selten gegrüßt, manchmal telefonieren die Kunden, während sie an der Reihe sind und von ihnen abgefertigt werden. Ich kenne das alles, beobachte das ja. Mir ist es immer ziemlich wichtig, den Mann oder die Frau hinter der Kasse zu grüßen, zu lächeln, vielleicht auch einige Worte zu wechseln, so die Person will und nicht zu gestresst wirkt. Freundlichkeit halt. Da sitzt ein Mensch, der hat Bedürfnisse – er ist ein soziales Wesen, will wahrgenommen werden. Oft beklagt sich dann dieser Mensch, so wir alleine an der Kasse sind, über meinen direkten Vorgänger am Fließband. Wieder einer, der sie nicht mal wahrnahm, telefonierte, ihr die Münzen hinwarf. Ich finde, das ist ein schreckliches Schicksal, wenn man das Tag für Tag erlebt – es gehört sich nicht, so mit Menschen zu verfahren.

Gut, jetzt klinge ich wie meine Oma: Das gehört sich nicht! Das sagte sie häufig. Ich fand, es klang immer sehr spießig. Aber rückblickend muss ich erkennen: Es stimmt. Die Alten liegen nicht immer falsch. Sie klingen nur oft so verbittert und resigniert, wenn sie es formulieren, sodass man als junger Mensch glaubt, dass sie nicht mehr ganz rund ticken. Es gibt aber nun mal Verhaltensweisen, die nicht gehörig sind. Den Mann, die Frau an der Kasse nicht wahrzunehmen, ihn als Mittel zum Zwecke des Abrechnens zu benutzen, ohne ein Fünkchen Aufmerksamkeit für die Person aufzuwenden: Sorry, aber das gehört sich wirklich nicht. Wie kann man einen anderen Menschen nur in so eine Lage bringen? Wie kann man nur so ein rücksichtsloses Arschloch sein?

Bei den Gesprächen mit diesen Leuten, die um das Ende der Höflichkeit fürchten, habe ich manchmal ein Bild vor Augen. Wahrscheinlich hat alles seine Moden. Selbst der Umgang mit den Menschen. Heute mag es mehr und mehr normal werden, dass man seinen Mitmenschen nicht mehr wahrnimmt, ihn aber trotzdem ohne Einleitung und ohne eines gewürdigten Blickes anquatscht, danach sofort wieder wegrennt, ohne noch etwas zu sagen. Aber ich glaube, das wird sich ändern. Die Menschen werden doch wohl spüren, dass so eine Gesellschaft voller soziopathisch auftretender Subjekte einer Hölle gleichkommt. Dort entsteht Hass und Wut, Menschenverachtung und Ignoranz.

Die jungen Leute wollen ja vielleicht auch eines Tages anders sein als ihre Alten. So war es immer. Mein Bild vor Augen ist nun dieses: Die Jugend wird hoffentlich mal wieder eine Revolte einleiten. Und die wird, anders als früher, nicht durch brachiale Sprache und Unfreundlichkeit glänzen, sondern mit freundlichen Worten ihren Beginn nehmen. Und das wird viele da draußen, die heute so unhöflich durch ihre Tage laufen, regelrecht schockieren. Kann ja sein, dass es kein richtiges Leben im falschen gibt. Aber ein anderes Leben im falschen gibt es sicher. Es kann freundlicher aussehen. Respektvoller ablaufen.



Bis zu dieser Revolte rede ich mir ein, Teil der Avantgarde zu sein. Ich bleibe höflich, wenn die Bedingungen passen, sanktioniere Mitmenschen ohne Höflichkeit durch Schweigen. Wenn dann der Zeitgeist mal umschwenkt, kann ich sagen: So habe ich es schon damals in Dunkeldeutschland praktiziert – ihr Vollidioten!