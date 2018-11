Obdachlosigkeit: „correctiv.org“ und der Mangel an natürlicher Intelligenz

Man sagt Künstlicher Intelligenz ja nach, sie verstehe Satire, Überspitzung, Humor an sich nicht, das sei einer der großen Makel dieser Form der selbstlernenden Entwicklung. Doch die Hüter der Wahrheit im Netz, „correctiv.org“, tun sich schon mit der natürlichen Intelligenz schwer. Zumindest muss man zu diesem Schluss kommen, wenn man den Konflikt mit der Facebook-Seite „Politik und Zeitgeschehen“ betrachtet.

Ob das, was „Politik und Zeitgeschehen“ am 9. November 2018 gepostet hat, in die Kategorie „Satire“ eingeordnet werden muss, sei dahingestellt. Eines ist aber sicher: Im Falle der Stadt Dortmund und deren Umgang mit unerwünschten Obdachlosen hat sie eine überspitzende Formulierung gewählt. Für „correctiv.org“ Grund genug, einen strengen Rüffel zu erteilen.

Aber der Reihe nach.

Das Bild des Anstoßes

Am 9. November 2018 hatte die Facebook-Seite „Politik und Zeitgeschehen“ folgendes Bild gepostet:

Das rief die Medienwächter von „correctiv.org“ auf den Plan, die mit diesem Bild und seiner Aussage gar nicht einverstanden waren. Drei Thesen standen im Raum, die erste beschrieb „correctiv.org“ so:

1. Behauptung: Obdachlose müssen 20 Euro Strafe pro Tag zahlen, wenn sie beim draußen schlafen erwischt werden

Ja, ok, einverstanden, räumten die Medienwächter ein, im Prinzip stimme diese Behauptung. Na, immerhin. Und es geht weiter, die zweite Behauptung:

2. Behauptung: 500 Obdachlosen stehen nur 100 Plätze in der Notunterkunft zur Verfügung

Hier schlingert „correctiv.org“ herum, beruft sich auf Angaben der Stadt und auf solche des Vereins „bodo.ev“. Letztlich wird von 400 bis mehr als 500 Obdachlosen ausgegangen, und die Zahl der Plätze ließe sich nur schätzen. Ok, geschenkt.

Kommen wir zur dritten Behauptung:

3. Behauptung: Dortmund hat eine geniale Geschäftsidee. Die Stadt kann so jeden Tag 8.000 Euro einnehmen.

Hier wird es dann aber doch schräg, denn „correctiv.org“ erklärt zwar selbstbewusst und korrekt, dass es diese täglichen Einnahmen nicht gibt. Allerdings hatte „Politik und Zeitgeschehen“ das auch gar nicht behauptet, sondern lediglich die überspitzte Formulierung einer „Geschäftsidee“ gewählt und die Einnahmen als Möglichkeit bezeichnet. Was rechnerisch – wie correctiv.org selbst belegt – möglich wäre. Aber unrealistisch, wie der Verein „bodo.ev“ betont:

Allein schon deshalb, weil aus unserer Erfahrung viele Betroffene eine solche Strafe gar nicht zahlen können.

Klingt beruhigend, oder auch nicht. Doch der Punkt ist letztlich ein anderer.

Nochmals zur natürlichen Intelligenz

Es ist offenkundig, was „Politik und Zeitgeschehen“ mit dem Bild erreichen wollte. Die Facebook-Seite wollte auf einen Missstand hinweisen. Es mag stimmen, dass das für „correctiv.org“ keine Rolle spielt, solange es lediglich darum geht, die Fakten zu prüfen. Das abschließende Urteil ist dennoch schlicht falsch. „Correctiv.org“ schreibt:

Unsere Bewertung:

Teilweise falsch. Die Stadt Dortmund verhängt Bußgelder gegen Obdachlose. Sie macht damit aber keine 8.000 Euro Gewinn am Tag.

Interessant dabei: Die Köpfe von „Politik und Zeitgeschehen“ hatten in einem Schriftverkehr mit „correctiv.org“ ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass sie im Zuge des „Geschäftsmodells“ lediglich von der theoretischen Einnahme von 8.000,- Euro pro Tag sprachen. Das hinderte die Medienwächter aber nicht daran, abschließend zu schreiben, dass Dortmund keine 8.000,- Euro Gewinn pro Tag mache.

Und – noch einmal – das war auf dem Bild so auch nicht zu lesen.

q.e.d.

Vermutlich ungewollt zeigt „correctiv.org“ nicht nur die eigene Beschränkung auf die Sicht der Lage auf. Offenbar wird zudem, dass „Wahrheit oder Lüge“ längst nicht so eindeutig und klar ausgemacht werden kann. Im Gegenteil, „correctiv.org“ schafft eigene Fakten, indem die Behauptung aufgestellt wird, es gebe auf der anderen Seite eine solche.

Auf diese Art lässt sich die Wirklichkeit oder das, was gemeinhin als Fakten bezeichnet wird, in eine Richtung drehen, die den Medienwächtern behagt. Von einem auch nur entfernten Anspruch an so etwas wie Objektivität hat sich “correctiv.org” mit dieser Praxis einmal mehr weit entfernt, insbesondere, weil im Vorteil ist, wer lesen kann, denn der braucht nur einen Blick auf das Bild zu werfen, um den eklatanten Fehler der Bewertung durch “correctiv.org” zu erkennen. Da auch der eindeutige Hinweis durch “Politik und Zeitgeschehen” von “correctiv.org” zwar zur Kenntnis genommen, aber ignoriert wurde, kann man nur von einer bewussten Fehlinterpretation der Aussage des Bildes ausgehen.

Und nun?

Man könnte jetzt natürlich weitermachen mit der Recherche. So schreibt der „Berliner Kurier“ ebenfalls von lediglich 100 Übernachtungsmöglichkeiten für Obdachlose in Dortmund. Man könnte sich auch auf den WDR beziehen, der angibt, dass es allein in diesem Jahr bereits 464 Maßnahmen gegen Obdachlose gab, in 265 Fällen wurde tatsächlich ein Verwarngeld ausgesprochen. Man könnte ebenfalls darauf hinweisen, dass, wer nicht zahlen kann, mit einem zusätzlichen Bußgeld und sogar Gefängnis rechnen muss (was „correctiv.org“ sogar am Rande tut, jedoch, ohne diesem Umstand weitere Aufmerksamkeit zu schenken).

All das reicht nicht, um auf die von „Politik und Zeitgeschehen“ kalkulierten 8.000,- Euro pro Tag zu kommen, das stimmt. Doch eine zugespitzte Aussage lebt von … tja, von der Zuspitzung. Und die konnte „correctiv.org“ entweder nicht verstehen (man darf darüber sinnieren, ob Künstliche Intelligenz hier einen besseren Job gemacht hätte), oder die Zuspitzung sollte und wollte nicht verstanden werden.

Was komplett untergeht …

… ist der eigentliche Skandal. Obdachlose schlafen nicht auf der Straße, weil sie so naturverbunden sind. Sie liegen dort in aller Regel, weil sie keine andere Wahl haben. Daraus Kapital zu schlagen – ob nun als Geschäftsmodell oder ohne einen vermeintlich tieferen Sinn – ist eine Perversion an sich. Fast noch schlimmer ist jedoch die Begründung der Stadt Dortmund, die sich darauf beruft, dass sie lediglich dann tätig werde, wenn sich Menschen über die Obdachlosen beschweren. Die Stadt könne also gar nicht anders.

Anders wäre aber vielleicht doch denkbar: Wenn es mehr Unterkünfte gäbe, wenn die Obdachlosigkeit bekämpft werden würde, statt den Obdachlosen die Verantwortung zuzuschieben, wäre das eine Idee, die Sinn hätte.

Aber wir leben in einer Zeit, in der Obdachlose für ihre Obdachlosigkeit, Arme für ihre Armut und Arbeitslose für ihre Arbeitslosigkeit verantwortlich gemacht werden. Und Plattformen wie „correctiv.org“ helfen mit, diese Probleme unter scheinheiligen Faktenprüfungen zu begraben.

Meine Bewertung:

Diese Entwicklung ist gänzlich falsch. Ob die Stadt Dortmund mit Obdachlosen tägliche Einnahmen von 8.000,- Euro generiert oder nicht, ist völlig schnuppe. Entscheidend ist, dass die Betroffenen Geld bezahlen müssen, weil sie sich in einer fatalen Notlage befinden.

Und man kommt letztlich nicht drum herum, diese schmutzige Praxis eben doch als Geschäftsidee bezeichnen zu können, ja: zu müssen.