Zickenpresse, Zickenpresse!

Nein, ich schätze Uli Hoeneß nicht. Aber was er letzten Freitag auf der Pressekonferenz der Bayern zum Zustand der Berichterstattung in Deutschland sagte, kann man nicht einfach als persönliches Beleidigtsein abtun. In weiten Teilen hat er nämlich recht. Wie der Medienbetrieb auf seine Ansprache reagierte, unterstreicht das. Die journalistische Arroganz der Leitmedien ist frappierend.

Selbstverständlich taugen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge nach ihrer Pressekonferenz am letzten Freitag nicht als Galionsfiguren der Medienkritik. Dazu stecken sie einfach zu tief im medialen Mainstream drin. Opfer sind sie fürwahr keine. Und nicht alles, was sie freitags thematisch anführten, stellt sich als eine Frage des Respekts dar. Manches muss man als hoch dotierter Fußballer oder Sportfunktionär einfach aushalten können. Dass es nicht immer fair ist, wenn Journalisten ohne Fußballkompetenz trotzdem skandalistische Meldungen formulieren: Das ist aus sportlicher Sicht traurig, aber wohl nicht zu ändern. Wenn man als Journalist zwei Spielern unterstellt, sie würden Altherrenfußball spielen, dann zeugt das nicht von Respektlosigkeit: Das ist Fußballersprech, ein bisschen polemisch, ahnungslos und stammtischesk zwar, aber die Würde des Kickers ist deswegen noch lange nicht angetastet. Auch wenn es ein Licht auf die extreme »Himmelhoch-jauchzend-und-zu-Tode-betrübt«-Haltung wirft, die im Sportjournalismus herrscht: Denn die alten Herren von heute waren kürzlich noch gefeierte Weltstars, die Crème de la Crème der Branche.

Anders sieht es mit anderen Beispielen aus, die sie nannten. Es ist eben nicht Ausdruck journalistischer Sorgfaltspflicht, wenn man auf einem Berliner Schulhof Buben und Mädchen fragt, ob sie für die Entlassung des Bundestrainers seien. Objektiv betrachtet mag der DFB mit der Weiterarbeit einen Fehler gemacht haben, nach so vielen Jahren als Auswahltrainer ist die Luft raus – ein ganz normaler Prozess. Aber wieso das ein Thema für Kinder sein soll, erschließt sich einem nun wirklich nicht. Wenn Hoeneß das anspricht, kann man nachvollziehen, dass da was außerordentlich falsch läuft. Ebenso wie bei Springer, wo die Bild wohl versucht habe, Rechte von Sequenzen mit Pfiffen in Stadion zu erlangen, um einen Artikel zu einem Spieler zu flankieren. Da hätte dann der Konsument lesen und hören können, wie unbeliebt der betroffene Fuß- und Beinarbeiter momentan ist. Die Bild war ganz vorne dabei, als man darüber berichtete, wie sich Robert Enke das Leben nahm – und man war grundsätzlich und insbesondere bei Bild der Meinung, dass man Spieler nicht so unter Druck setzen dürfe, denn die Folgen können grauenhaft sein. Heute macht man jedoch munter weiter mit dieser unreflektierten Praxis, denn mit einem Skandal, mit der nackten Empörung generiert man Klicks und Geld.

Kurz und gut: Es gab also auch berechtigte Einwürfe der Bayern-Granden. Punkte, die man als klassische Medienkritik bezeichnen könnte und die nicht einfach bloß einem Jammern auf hohen Niveau zweier getroffener, daher jetzt bellender Hunde entsprechen. Und die angegriffenen Medien? Wie gehen sie damit um?

Eigentlich wie immer: Mit der höchsten anzunehmenden Arroganz. Prompt las man bei diversen Leitmedien, dass auf jener Pressekonferenz eine Wutrede entbrannt sei. Man stellte sich einen Hoeneß mit hochroten Kopf vor, so wie unzählige andere Male vorher. Aber so war es diesmal gar nicht. Die beiden Akteure waren ziemlich nüchtern, ja für ihre Verhältnisse sogar annähernd sachlich. Ist das für deutsche Medien schon Wut? Falsche Betitelungen sind in unserer aufmerksamkeitsökonomischen News-Welt ja mittlerweile Normalität. Nachrichtenformate praktizieren das schon lange so: Sie titeln mit dem Skandal, schreiben zum Beispiel davon, dass jemand ausrastet und wenn man sehen will, wie der Ausraster in Bild und Ton aussah, bemerkt man nur, dass da vielleicht jemand nicht ganz konform lief oder seine Einwände deutlich zur Sprache brachte. Aber ausgerastet ist da niemand. Wutreden und Ausraster sind mittlerweile Presselabels, die nichts mit dem zu tun haben müssen, was man eigentlich begrifflich unter dieser Worten versteht. Sie sind Eyecatcher ohne Realitätsbezug.

Bei SPON spulte man jedenfalls prompt einige Stellungnahmen ab, die in eine Richtung zielten: Hoeneß spinne nun ganz. Ein Autor schrieb, dass es das für ihn war. Als Bayern-Fan sei er ja viel gewohnt, aber das sei nun endgültig zu viel. Warum und wie es das für ihn war, formuliert er noch nicht mal eindeutig. Die von Hoeneß angegriffene Bild kam damit um die Ecke, dass man hier nur Pressefreiheit ausübe – mit Pfiffe unterfüttern, Stimmung schüren: Das gilt bei Bild als Ausdruck einer freien Presse. Das wundert den Kenner freilich nicht, erwähnenswert ist es dennoch mal wieder. Für die Welt sind die Bayern provinziell und hätten »auf schauerliche Weise die Mär vom Weltklub« beendet. Das klang in den Jahren zuvor aber noch ganz anders. Die SZ sah nicht die Würde des Menschen angetastet, wie die Bayern-Bosse pathetisch einleiteten, sondern einzig die Würde des Vereins sei nun angekratzt. Die Online-Redaktion der FAZ sammelte fleißig Netzreaktionen und hortete Twitter- und Wortmeldungen, die die Kritik lächerlich machten. Focus Online ist sich indes sicher, dass sich Hoeneß und Rummenigge ihr eigenes Grab schaufeln – Hoeneß’ Steuerbetrug hat Focus Online einstmals noch freundschaftlich begleitet, da war nicht die Rede von einem Grab, eher stand eine Wiederauferstehung im Raum. Auch bei tagesschau.de sprach man effektheischend von einer Wutrede und beanstandete, dass Hoeneß Medien kontrollieren wolle – über schlechten Journalistenstil wurde auch hier kein Wort verloren.

Das ist mittlerweile Standard, Medienkritik wird als Ausdruck mangelnder Pressefreiheit oder populistisches Mätzchen abgetan. Diese Medien-Arroganz ist offenbar ein eigenes Genre geworden in den letzten Jahren. Und zieht immer mehr User an Land. Nach der Pressekonferenz waren die Kommentare in den Netzwerken, die die Bayern-Führung in die Nähe der AfD rückten, nicht zu knapp. Die Medien haben es geschafft, dass man Kritik an ihnen als Rechtsruck hinstellt – das läuft nach dem Muster: Weil die AfD die Medien als Lügenpresse tituliert, sollte man sie am besten gar nicht mehr einer Kritik unterziehen. Die Qualitätsmedien setzen sich jedenfalls nicht mit Kritik auseinander; man macht sie mundtot, indem man sie als undemokratisch deklariert. Man fordert, ganz wie Hoeneß und Rummenigge, mehr Respekt – und zwar vor der Pressefreiheit. Die könne kleinkarierte Kritik nämlich nicht gebrauchen. Was geschrieben werden kann, muss geschrieben werden können, ohne mit lästiger Kritik konfrontiert zu werden. Hier sei doch ohnehin alles ordentlich bestellt, jeder könne alles sagen – Zensur gäbe es absolut nicht. Ob Linke oder Rechte: Jeder kommt zu Wort.

Und das ist auch nicht gelogen. Trotzdem liegt im deutschen Journalismus viel im Argen. Wo es hapert sind Angemessenheit, Sachlichkeit und die Ausleuchtung von verschiedenen Seiten und Blickwinkeln. Es mangelt gleichzeitig an einer gewissen Vielfalt innerhalb ökonomischer Themenkomplexen. Und: Jeder kann zwar alles sagen, aber wenn man etwas in den Raum stellt, was nicht zur Ansicht des Mainstreams zu zählen ist, gehört es zur hiesigen journalistischen Freiheit, quasi kollektiv gewisse andere Ansichten zu verspotten, zu pathologisieren oder gar zu kriminalisieren. Skandalisierung und Empörungsmanagement sind außerdem zu zwei wesentlichen Komponenten der journalistischen Arbeit transformiert. Sich mit einer Sache gemein machen, selbst mit einer guten: Was Hajo Friedrichs noch für einen guten Journalisten ausschloss, ist heute leider Normalität.

Unsere Presse ist nicht von höheren Instanzen gleichgeschaltet – aber manchmal schaltet sie sich, aus Eigenantrieb, mit Rücksicht auf Anzeigenkunden und mit Bedacht auf Leserreaktionen, schnell mal gleich. Und sie ist keine Lügenpresse, wie das in gewissen Kreisen behauptet wird. Klassisch gelogen ist da selten was – auch wenn es in Einzelfällen auch schon vorkam. Der Regelfall ist aber: Man lässt einfach mal was weg, unterschlägt und hält Informationen in der Hinterhand oder interpretiert ein bisschen verquer, um das News-Produkt so hinzubekommen, wie man es sich eigentlich vorab gedacht hat.

Was aber immer deutlicher wird, wenn man die Qualitätsmedien dieser Tage kritisiert: Sie zicken schnell herum, sie können Kritik an ihnen nicht stehenlassen, sondern blasen dann zur Attacke, die grundsätzlich ohne Selbstkritik und Einsicht einhergeht. Wir haben es mit einer Zickenpresse zu tun, der wir sukzessive erlauben, sich über den eigenen kritischen Zustand mit Arroganz hinwegzusetzen. Sie sieht sich in der Opferrolle, ist sich keiner Schandtaten bewusst. Da läuft ein ganz eigenes #metoo im Hintergrund ab, eines, das auf die interne Frage »Lieber Journalistenkollege, wurdest du auch schon böse für deine Arbeit kritisiert?«, mit einem solchen Hashtag antwortet. Das ganz große Unrecht unserer Tage ist die Medienkritik. Sie haben doch nichts gemacht. Da hackt eine Krähe der anderen kein Auge aus, wenn es darauf ankommt: #hetoo, #shetoo, theytoo – ach, ihr Opfer!



Ihr seid jedoch genausowenig Opfer wie die beiden Bayern-Figuren, die ihre Pressekonferenzen normalerweise nur vor ausgesuchten Journalisten abhalten und die damit stets unterstrichen, dass sie keine großen Verfechter von distanzierter journalistischer Arbeit waren und sind. Aber die Reaktion der Medien auf die paar Takte, die sie da zu hören bekamen und die ins Schwarze trafen, zeigen die ganze Dünnhäutigkeit der Branche. Immer mehr Menschen in Deutschland haben ein Problem mit der medialen Berichterstattung – #metoo übrigens.