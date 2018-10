Nieder mit der AfD!

Oder geht‘s vielleicht auch eine Nummer kleiner? In unserem Podcast sprechen wir über die Kritiker der AfD, man könnte auch sagen: über die Hardcore-Kritiker, die nicht mehr in Geschäften einkaufen wollen, deren Inhaber in der AfD sind, oder über die, die der Meinung sind, man solle die Kinder von AfDlern mobben. Ist ja alles für die gute Sache.

Wir widmen uns auch der häufig verwendeten Abkürzung „NSDAP/AfD“ und fragen, ob diese angemessen oder der Entwicklung angemessen ist. Und zum Schluss kommt auch Ronaldo dran, und die allgemeine Tendenz, auf Vorverurteilungen zu setzen statt abzuwarten, bis Fakten auf dem Tisch liegen.

00:05 – Politiker-O-Töne zur AfD

00:35 – Wir bleiben!

00:59 – Wir bieten der AfD eine Plattform, weil wir über sie sprechen

02:20 – AfD-Wähler/AfD-Parteimitglieder

03:11 – „Kein Rederecht für die Henker von morgen!“

04:00 – Wie gefährlich ist die AfD wirklich?

07:40 – Alexander Gaulands Populismus-Artikel in der FAZ

10:38 – FAZ-Abo kündigen oder nicht kündigen?

12:24 – „Listen für AfD-Unterstützer“

14:15 – Feindbild AfD – geht immer

23:51 – Ein Blick ins AfD-Programm würde helfen

25:11 – Demokratie heißt auch: Meinungen aushalten können

27:21 – Und jetzt ein Blick in die anderen Parteiprogramme

31:07 – Ausgedachte AfD-Zitate: Darf man Kinder schlagen?

37:46 – Die Demokratie ist in Gefahr

38:43 – Die Vorwürfe gegen Ronaldo und die Vorverurteilung

46:01 – Zurück zur AfD

47:33 – Wir fordern 250.000 Leute auf, gegen Mietwucher auf die Straße zu gehen!

49:43 – Soll in Hessen die Todesstrafe aktiv bleiben?

51:56 – Wir sind dann mal durch

