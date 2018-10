Cristiano Ronaldo ist ein Missbrauchsopfer!

Kavanaugh und Ronaldo: Das Geschäft mit der Vorverurteilung floriert. Die westlichen Gesellschaften sind keine demokratischen mehr. Es sind vorverurteilende Empörungsmaschinerien, die auf Glöckchenklang anspringen, nicht aber auf die kühle Distanz, die die Rechtspflege im (idealen) Rechtsstaat als ihre Praxis betrachtet.



Och, diese Halina Wawzyniak mal wieder! Die ehemalige linke Abgeordnete des Deutschen Bundestages ist immer für ein mieses Vorbild schlecht. Bei Twitter bietet sie das am liebsten an – seit Trump sind auch bei deutschen Politikern die Hemmungen gefallen, sich via Tweets auszuleben und so produzieren. Heiko Maas erzählt dort zum Beispiel, was ihm User so alles heißen – sie beleidigen ihn, Schauspielerfreunde von ihm haben mal Sentenzen, die er erhält, publikumswirksam vorgelesen. Der Mann ist deutscher Außenminister; er sollte schon qua seines Amtes über den Dingen stehen. Was waren doch Genscher oder selbst Joschka Fischer für Formate im Vergleich zu ihm! Ob die je bei Twitter larmoyant über die bösen Leute da draußen geklagt hätten? Was juckt es denn die Eiche, wenn sich die Sau dran reibt? Na, jedenfalls, die Wawzyniak ist auch eine ganz Große der Twitterkleinkunst. Neulich teilte sie einen Link zu Spiegel Online, Thema: Cristiano Ronaldo wird vorgeworfen, er hätte eine Frau missbraucht. Das heißt, das vermeintliche Opfer selbst wirft ihm das vor. Die Geschichte ist mittlerweile hinlänglich bekannt, Gerichte werden sich vermutlich bald damit befassen – aber so richtig Konkretes weiß man, wie so ziemlich stets bei solchen Fällen, eigentlich nicht.

Frau Wawzyniak scheint aber mehr zu wissen. Denn sie schrieb prompt dazu, wie sie die Sache sieht: »dieser typ ist ekelhaft! dazu auch im ⁦@DerSPIEGEL⁩ auf papier ein langer artikel. akzeptanz von sexualisierter gewalt beginnt damit, weiter werbung mit dem typen zu machen und ihm öffentlich freundlich zu begegnen.« Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob Mister CR7 jemanden vergewaltigt hat oder nicht. Traue ich es ihm zu? Na klar, das traue ich allerdings so ziemlich jedem zu. Mehrheitlich Männern – aber auch Frauen sollen das hin und wieder tun. Das nennt man dann Dunkelziffer und kommt im familiären Bereich häufiger vor als nach schnellen Kneipenbekanntschaften.

Nur weil man sich aber vorstellen könnte, dass das jemand machte, wird daraus ja noch keine Realität. Daher ja der Konjunktiv. Der sagt nicht was ist, sondern was unter etwaigen Umständen eventuell in Betracht käme. Irgendwie scheint es aber viele Menschen – immer mehr vielleicht sogar – zu geben, die mehr wissen als ich. Denn sie ereifern sich so heißblütig, als hätten sie daneben die Kerze gehalten. Sie nehmen die Aussage derer, die Opfer eines solchen eventuellen Aktes sexueller Gewalt geworden sind, als Abbild der Wirklichkeit in sich auf und erklären damit zeitgleich, dass der Angeklagte im Grunde sagen könne, was immer er wolle: Er sei doch eh nur darauf aus, sich aus der Sache herausreden.

Ich gebe offen zu, dass ich nicht alle Details im Fall Brett Kavanaugh kenne. Aber wesentlich lässt sich die Affäre um seine Person doch so komprimieren, dass es da Vorwürfe aus uralten Zeiten gibt, die er selbstverständlich nicht bestätigt. Kann ich mir bei Kavanaugh vorstellen, dass da etwas dran ist? Ich kenne den Mann nicht, aber ich habe natürlich eine Meinung: Ja, unbedingt! Dieser Mann könnte dergleichen getan haben. Na hören Sie mal, der Kerl ist Republikaner, die schlimmste denkbare Menschheitskatastrophe – nach Hitler, versteht sich. Wenn man es recht durchdenkt, dann könnte er es aber auch nicht getan haben. Das Problem an Aussagen, für die man keine Indikatoren, keine Beweise, keine Bilder oder Tonbandaufnahmen kennt ist doch: Alles ist möglich und denkbar und damit nichts sicher und eindeutig. Meine Vorstellungskraft ist ja kein Indiz, deswegen muss man da Abstriche machen und darf die Gäule nicht mit sich durchgehen lassen.

Nach der Geschichte um Kachelmann war ich schon der Ansicht: Daraus haben wir kollektiv als demokratische Gesellschaft gelernt. Was ich nicht beachtet habe war, dass wir ja keine demokratische Gesellschaft im klassischen Sinne mehr zu sein scheinen. Wir sind Empörungsgemeinwesen, hyperindividualisiert und von einer durchtriebenen Emotionalität angespornt, die für kühle Distanz nicht ausgerichtet ist. Der einzige gemeinschaftliche Akt, den wir uns noch bewahrt haben, in diesem System der sozial-netzwerklichen Vereinzelung, ist die gemeinsame Empörung gegen ein gemeinsames Feindbild. Irrelevant ob berechtigt, ob vorschnell oder einfach nur protofaschistisch totalitär in der Aburteilung: Es geht doch nicht um Demokratie, um Rechtsstaat, Unschuldsvermutung, Gelassenheit oder republikanischen Stoizismus – hier geht es um Gemeinschaftsbildung, nationales Teambuilding. In der Empörung spüren viele da draußen die letzten Gefühle von Gemeinschaft und Gemeinwesen.

Der Missbrauch mit dem Missbrauch, dieses Schlagwort aus den Neunzigerjahren, geprägt von Katharina Rutschky und Reinhart Wolff, hat sein Schattendasein aus zerrütteten Familien längst abgelegt. Was die beiden Genannten einst als Waffe im innerfamilären Scheidungs- und Trennungskrieg identifizierten, wurde im Zeitalter sozialer Netzwerke (in der wir alle zusammenrücken und gleichzeitig auseinandertreiben, in der wir zu einer großen Klickrate-Familie voller Fremder mutieren) für die Allgemeinheit adaptiert. Wobei die Anklage alleine reicht – die Fakten und Beweislage abzuwarten: Das gehört dabei nicht dazu, denn unter Umständen müsste man dann zugeben, dass man vorschnell war oder dass sich dieser oder jener Vorwurf dann doch nicht exakt so abspielte. Ganz so hat die Inquisition seinerzeit ihren Auftrag zur vermeintlichen Wahrheitsfindung wahrgenommen.

Ich wiederhole mich, habe schon so oft in diversen Texten Michel Foucault zitiert – und zwar exakt immer bei diesem Thema. Er beschrieb in seinem Buch »Überwachen und Strafen: die Geburt des Gefängnisses« nämlich diese reaktionäre Auffassung, die Verdächtige der Schuld überführt, eben nur verdächtig geworden zu sein. Foucault legte dar, dass sich die Justiz des 17. Jahrhunderts noch vom Treiben der Inquisition inspiriert sah: »Die Beweisführung bei Gericht gehorchte also nicht dem dualistischen System wahr/falsch, sondern einem Prinzip der stetigen Abstufung: eine bestimmte Stufe der Beweisführung bildete bereits eine Schuldstufe und hatte darum eine bestimmte Strafstufe zur Folge. Der Verdächtige als solcher verdiente immer eine bestimmte Züchtigung; man konnte nicht unschuldigerweise Gegenstand eines Verdachts sein. Der Verdacht bildete für den Richter ein Beweiselement, für den Angeklagten das Zeichen einer bestimmten Schuld und verlangte deswegen auch nach einer bestimmten Strafe. Ein Verdächtiger, der verdächtig blieb, wurde damit nicht für unschuldig erklärt, sondern in eingeschränktem Maße bestraft.«

Den Verdacht als ersten Beweis für Schuld zu werten: Diese fast schon offiziöse Rechtsauffassung zum Missbrauchsverdächtigen, die sich jetzt in den Netzwerken als modern und aufgeklärt feiert, sie ist im Grunde ein alter Hut, eine Rechtspraxis, die schon lange begraben wurde. Was als fortschrittliche Sensibilisierung von empörten Bürgern begriffen wird, ist in Wahrheit der Rückschritt aufs Schafott, die Wiederbeatmung des Schauprozesses und die Abwicklung fundamentaler Ideen der Aufklärung – angereichert mit der Steigbügelhalterschaft einer Presse, die diese Haltung anfüttert und die in sozialen Netzwerken und Bubbles dann zur Formierung wütender Bürosesselmobs degeneriert.

Was ich bei den Vorwürfen gegen den berühmten Fußballer nicht genau sagen kann ist, ob die eventuell geschädigte Frau wirklich von Cristiano Ronaldo missbraucht wurde. Verstehen Sie mich richtig, ich sage nicht, dass sie lügt, ich halte mir aber – weil ich Menschen und ihre Eigenarten ja durchaus kenne, selbst ja auch nur ein Mensch bin – offen, dass es gelogen sein könnte. Ich weiß es halt schlicht und ergreifend nicht. Ich bin dafür, dass hier Gerichte prüfen, was der Wahrheit am nächsten kommt. Ich bin da altmodisch rechtsstaatlich eingestellt. Was ich allerdings schon genauer feststellen kann ist, dass Cristiano Ronaldo ein Missbrauchsopfer ist. Wenn man ganz genau sein will, dann ist er eigentlich ein Missbrauchmissbrauchsopfer. Jedenfalls so lange, bis seine Schuld bewiesen ist.



Wer vorab schon besser im Bilde ist, ich schiele nur zufällig Richtung Halina W., der stellt sich über rechtsstaatliche Kriterien. Kann man machen, das kommt heute ja dauernd vor. Nur sich dann hinstellen und den Leuten einen Bären aufbinden, indem man ihnen erzählt, man gehöre zu den Guten, zu den Verfechtern von Recht und Anstand, zu den Gegnern der Antidemokraten: Das kann man dann nicht mehr tun, ohne glatt zu lügen.