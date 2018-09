Die Macht der Bilder: Nichts scheint, wie es ist

Was vermitteln uns Bilder? Die Wirklichkeit? Die meisten werden erwidern: nein, Bilder tun das nicht. Aus unterschiedlichen Gründen, sei es die Perspektive, sei es ein Ausschnitt, seien es auch nur die Lehren oder Interpretationen, die der Betrachter daraus zieht. Eigentlich wissen wir, wie trügerisch Bilder sein können, ja, meistens sogar sind. Dennoch erliegen wir ihrer Wirkung immer wieder. So wie die der Bilder, die uns aus Chemnitz erreichten. Ich kann hier nur meine Wahrnehmung beschreiben, und die muss auf den Prüfstand. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, was ich gesehen habe und was nicht.

Kürzlich habe ich einen Text geschrieben, der sich um die Psychologie der Massen nach Gustave Le Bon drehte. Der Artikel war ok, denke ich. Nicht ok war aber wahrscheinlich mein Bezug zu den Ereignissen von Chemnitz. Denn ob es diesen Bezug auf Massenbewegungen bzw. die Dynamik, die sich innerhalb einer Masse abspielt, überhaupt in Chemnitz gab, das bezweifle ich inzwischen.

Aber der Reihe nach …

Waren in Chemnitz Massen im Spiel?

So wurde es dargestellt. Haufenweise Neonazis oder „besorgte Bürger“, ein wütender Mob, der hinter Menschen mit ausländischer Herkunft herrannte, brüllte, beleidigte, drohte und den Hitlergruß in die Kameras hielt.

Kein Zweifel, das gab es, die Bilder belegen das. Aber wie groß war das Ausmaß dessen, was uns vorgeführt wurde?

In meinem oben angesprochenen Artikel ging ich davon aus, dass es tatsächlich Massen waren, dass Tausende aggressiv unterwegs waren, um ihre Macht in dieser speziellen Situation zu demonstrieren. Dass der Hintergrund für dieses Verhalten weniger Macht als vielmehr Machtlosigkeit war (zumindest bei einem Großteil der Menschen), das lag zwar irgendwie auf der Hand. Doch das Gesamtbild der wütenden Masse habe ich übernommen.

Inzwischen habe ich zahlreiche weitere Bilder und Videos gesehen. Und mein Eindruck ist ein anderer als noch vor wenigen Tagen. Auch wenn es das Beschriebene gab, so bin ich mittlerweile nicht mehr überzeugt, dass es das Ausmaß hatte, das uns in den Medien vermittelt wurde. Denn ich habe Aufnahmen, Interviews und Beobachtungen gesehen, die deutlich weniger Schrecken transportierten, die die grölenden Neonazis eher als eine Randerscheinung wirken ließen.

Bevor sich jemand an dem Begriff „Randerscheinung“ stört: Jede einzelne „Randerscheinung“ dieser Art ist inakzeptabel! Doch hier geht es um etwas anderes, um die Frage, ob (beinahe) ganz Chemnitz als „Dunkel-Deutschland“ bezeichnet werden kann. Und das ist ohne Zweifel nicht der Fall. Doch es wurde und wird gemacht.

Warum?

Feindbild Chemnitz

Nach wie vor wird über Chemnitz gesprochen, als handele es sich um eine exotische Insel, mit der „wir“ nichts zu tun haben. Entsprechend waren die Reaktionen von Medien und Politik. Insbesondere aus Berlin folgten Be- und Verurteilungen, nicht nur in Richtung der Neonazis, sondern auch in die all jener, die in der Nähe waren.

Nun muss man sich nur einmal eine Situation vorstellen, in der von 1.000 Menschen vielleicht 20 oder 30 in einer Reihe stehen und pöbeln und den Arm heben. In späteren Filmaufnahmen sieht jeder, wer was gemacht oder nicht gemacht hat. Aber es reicht, wenn ich 50 oder 100 Meter entfernt stehe, um mich aus dieser Szene auszuschließen, ich bekomme es einfach nicht mit. Später, wenn ich die Bilder im Fernsehen oder Netz sehe, kann ich nichts mehr rückgängig machen, aber das mediale und politische Urteil über die Neonazis und mich steht fest. So schnell kommt man in die Nähe von Neonazis.

Als Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sagte, dass es in Chemnitz „keinen Mob, keine Hetzjagd und keine Pogrome“ gab, war das Geschrei groß. Und sicher auch zu Recht. Natürlich gab es den Mob, natürlich wurden Menschen gejagt, natürlich spielten sich beängstigende Szenen ab. Doch womöglich liegt die Wahrheit in der Mitte des verharmlosenden Kretschmer und den dramatisierenden Medien. Nur wenige Menschen wissen es sicher, und die waren dabei und interpretieren das, was sie gesehen oder erlebt haben, auch unterschiedlich. Wie schon erwähnt, es kann ausreichen, 100 Meter weit weg von einer Szene zu stehen, um eine gänzlich andere Wahrnehmung der Geschehnisse zu haben.

Woher kommt die Angst?

Schauen wir kurz zurück. Ein Mann wurde erstochen. Danach folgte Trauer, dann Gewalt. Die Tat wurde instrumentalisiert, um Gewalt zu rechtfertigen, und Hass, der zusammenhangslos ist, weil es gereicht hätte, die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Stattdessen wurde – wie so oft vorher, übrigens auch in den sogenannten Qualitätsmedien oder Talkshows – ein allgemeines Feindbild aufgebaut, das dazu diente, eine simple Lösung für ein großes Problem heraufzubeschwören. Eine politische und gesellschaftliche Lösung, basierend auf der Straftat zweier verdächtigten Täter. Das ist natürlich völlig absurd.

Und die meisten derer, die auf der Straße waren, äußerten zwar Wut und Angst, doch nur wenige Sätze reichten aus, um ihr eigentliches Dilemma deutlich zu machen: die Angst vor dem (weiteren) Abstieg, die Angst, den Job zu verlieren oder keinen neuen zu finden, die Angst, im Alter zum Amt gehen zu müssen. Häufig wurde der Verdacht ausgesprochen, dass es „den Flüchtlingen“ besser gehe, aber die innere Überzeugung fehlte den meisten der Angesprochenen. Es lief immer wieder auf den Sozialstaat hinaus, immer wieder kam zutage, dass es um die eigene Existenz geht, immer wieder lief es auf den Verdacht hinaus, dass es Flüchtlingen besser gehe. Und dass man nachts nichts mehr auf die Straße könne, weil es zu gefährlich sei.

An diesem Punkt greifen die Erkenntnisse meines oben angesprochenen Artikels dann übrigens doch wieder. Wenn die Masse sich einmal auf etwas festgelegt hat, entwickelt sich daraus eine Dynamik und eine Uneinsichtigkeit, der nur schwer zu begegnen ist. Hier haben die Rädelsführer aus der braunen Ecke einen äußerst effizienten Job gemacht. Die tönten ihre Hassbotschaften so laut heraus, dass sie wie ein Lauffeuer weiterverbreitet wurden. Wenn diese Dynamik erst einmal greift, ist es schwer, sie in eine andere Richtung zu lenken. Dennoch distanzierten sich in den darauffolgenden Tagen zahlreiche Chemnitzer von dieser radikalen Haltung. Alleine der Glaube an ihre Distanzierung war kaum noch vorhanden, was sie gewissermaßen noch einsamer machte.

Womit wir bei der Politik wären.

Gesund „ge-chemnitzt“

Ich lege mich fest: Die Ursachen dessen, was in Chemnitz passiert ist – wie groß oder klein es letztlich auch gewesen sein mag -, liegen nicht bei den Menschen, die flüchten müssen, nicht einmal bei denen, die kriminell geworden sind, auch wenn sie die Stimmung natürlich nicht verbessern. Die Ursachen liegen in den Ängsten der Menschen, die ohnmächtig zusehen müssen, wie ihnen die Lebensgrundlage Schritt für Schritt entzogen wird.

Die Ursachen liegen in einem kaum noch so zu nennenden Sozialstaat, der die soziale Sicherheit der Menschen an die Wirtschaft verkauft. Wo der Arbeitsmarkt immer mehr einem Sklavenmarkt gleicht, wo Planungssicherheit aufgrund von befristeten oder prekären Jobs verlorengeht, wo die Gewissheit, im Alter noch schlechter dran zu sein, in den Fokus des Denkens und Fühlens rückt, sind Feindbilder eines der letzten Mittel, um eine Erklärung zu finden.

Hier machen Politik und Medien einen grauenvoll „guten“ Job, denn sie unternehmen gegen den Aufbau dieser Feindbilder nichts, im Gegenteil, sie schüren sie vehement. Und aus diesem Grund sind die medialen und politischen Reaktionen auf Chemnitz auch so verheerend. Die Menschen, die auf die Straße gegangen sind, werden allesamt verantwortlich gemacht für die desaströse Situation, mit der sie zurechtkommen müssen. Die Politik und die Medien haben sich wieder einmal gesund ge-chemnitzt (man möge den Namen der Stadt bei der nächsten Gelegenheit austauschen), sie machen sich einen schlanken Fuß und müssen nicht darüber sprechen, was sie damit zu tun haben.

Theoretisch müsste man den Menschen, die in Chemnitz auf der Straße waren, nicht einmal deutlich machen, dass Menschen aus anderen Ländern nur flüchten, wenn sie keine Perspektive mehr sehen oder Angst um ihr Leben haben. Es würde reichen, ihnen aufzuzeigen, wo politisch und gesellschaftlich hierzulande angesetzt werden müsste, um ihre Situation zu verbessern. Sie wären – auch da lege ich mich fest – schnell bereit, ihren Zorn auf diejenigen zu richten, die ihn verdient haben. Aber dazu wäre eine umfassende Aufklärungsarbeit nötig, die zumindest von einem Großteil der Medien (die genau Bescheid wissen!) mitgetragen wird.

Nichts davon erleben wir.

Und die Macht der Bilder?

Was bleibt, ist die Macht der Bilder. Was uns aus Chemnitz gezeigt wurde, entspricht sicher nur zu einem Teil der Realität. Und ich kann auch heute nicht beurteilen, wie genau diese Realität aussieht, ich kann nur raten und interpretieren. So wie die meisten anderen auch, die nicht dabei waren.

Aber zum feierlichen Abschluss dieses Textes hätte ich noch eine kleine Verschwörungstheorie parat:

Das Konzert, das unter dem Motto #wirsindmehr am 3. September 2018 stattgefunden hat, das war mehr als beeindruckend. 65.000 Zuschauer erfreuten sich eines Events, das in der Kürze der Vorbereitungszeit in dieser Perfektion normalerweise kaum zu stemmen gewesen wäre. Es stimmte einfach alles, die Künstler, das Licht, der Ton der Moderatoren, der Sound der Bands, die Kameraperspektiven, die gesamte Logistik. Die Rolling Stones dürften ob ihrer minutiös geplanten Konzerte ebenfalls beeindruckt sein.

Ist das so spontan und kurzfristig normal?

Ist es wohl.