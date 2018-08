Menschenskinder!

Was da draußen manche mit linker Grundhaltung verwechseln, zeugt von Engstirnigkeit und Zelotentum ohne Prioritätskompetenz. Oder von zweifelhaften Umgangsvorstellungen. Neulich erst empörte sich der linke Salon über ein Lokal auf Rügen.

Letzte Woche wies SWR 1 in Radio und auf Facebook auf ein Rügener Lokal namens »Omas Küche« hin, das sich dazu entschlossen habe, ab 17 Uhr kinderfreie Zone zu sein. In den sozialen Medien stattete der Sender sein Feature zu dem Thema mit einem Meme, einem Bildchen mit darunter drapierten Spruch aus – und just wurde die Sache zum Erfolg im Kommentariat. Im Radio selbst erklärte der Lokalbetreiber überdies noch, warum er sich zu diesem Schritt entschlossen habe: Es gehe ihm ja gar nicht um die Kinder, sondern wie so oft um deren Eltern. Die haben zu oft ganz Laissez-faire ihren Nachwuchs alles durchgehen lassen, die Gastronomie zum Abenteuerspielplatz modifiziert und eines ganz sicher nicht getan: Den Sprössling gerügt und ermahnt. Es gab viel Für und Wider die Entscheidung betreffend – zweiteres selbstverständlich auch im linken Salon. Was wieder mal exemplarisch für das linke Dilemma dieser Tage ist.

Der Dichter Leander Sukov, der überdies Mitglied des deutschen PEN-Zentrums ist, mobilisierte mal wieder seine Filterblase und sprach sich für einen Boykott der Lokalität aus. Seine Anhänger sahen das ähnlich wie er. Auch sie werden im nächsten Rügen-Urlaub nicht zur Oma gehen. Niedriglöhner und Langzeitarbeitslose sollten sich dem anschließen und gleich gar nicht mehr nach Rügen reisen. Ein anderer, nicht ganz so prominenter linker Netzwerkfunktionär zog den Fall heran, um nüchtern zu analysieren, dass der Rechtsruck wohl rüstigen Schrittes vollzogen würde, denn immerhin würden da kleine Menschen in ihrem Menschenrecht beeinträchtigt. Essen gehen im Urlaub als Menschenrecht? Was kommt als nächstes? Der Besitz eines SUV als Definition der Menschenwürde? Oder fehlende frische Petersilie bei Penny kurz vor Ladenschluss um 23:59 Uhr als Verbrechen gegen die Menschlichkeit?

Weniger hochtrabend versuchten sich andere in meiner linken Filterblase zu empören: Der Wirt habe in Kommunikation versagt, gab jemand zu Protokoll. Dass aber ein Gastronom kein Erziehungshelfer für Eltern ist, also niemand der Erziehungsratschläge kommuniziert, ist eigentlich nachvollziehbar. Deswegen heißen Erzieher Erzieher und Wirte Wirte. In der arbeitsteiligen Gesellschaft hat jeder so seine Aufgabe. Dass man Tischdecken nicht runterrafft oder Räuber und Gendarm nun mal nicht im Speisesaal tobt, ist ja auch gar nicht unbedingt ein Fall für Kommunikation, denn es gibt Konventionen – die kommuniziert man nicht, die kennt man oder erahnt man zumindest. Wenn sich zwei Menschen für Fortpflanzung entscheiden, dann darf ein Gastronom – und wer auch immer – gutgläubig davon ausgehen, dass sie ihre elterlichen Aufgaben nach besten Wissen und Gewissen erfüllen. Falls nicht: Er ist nicht in der Haftung, er muss nicht deichseln, was andere verbocken.

Überhaupt geht die Diskussion mal wieder am Thema vorbei. Die Kinder haben zwar ein Ladenverbot ab dem späten Nachmittag. Aber gemeint sind eigentlich die Eltern, die gut angenährt von der liberalen Gesellschaft, der irrigen Ansicht sind, jedes Nein und jedes Einhaltgebieten sei ein Affront gegen ihre kleinen Scheißer. Natürlich haben es die Eltern verkorkst, die Kinder sind da nur die Opfer ihrer gleichgültigen Erzeuger – es ist überhaupt eine komische gesellschaftliche Wahrnehmung, dass Kindeswohlgefährdung nicht auch bei solchen Eltern festgestellt wird, die ihren Nachwuchs zu egomanischen, selbstsüchtigen und keine Regeln befolgenden Kindern und Jugendlichen heranziehen. Mal abgesehen davon, dass die Brut solcher Leute nicht nur das Kind selbst, sondern gleich noch Kindergärtner, Lehrer, Ausbilder etc. gefährdet – und letztlich uns als Gesellschaft insgesamt.

Menschenskinder, diese Anhäufung von Störungen des Sozialverhalten ist doch das eigentliche Thema im Kern dieses Themas! Nicht der Wirt, bei dem es mit Kindern nichts mehr wird ist die Botschaft – goutiertes Fehlverhalten als Ausdruck des Individualismus: Das ist unser Thema. Was der Wirt anstellt: Seine Sache! Es ist sein Laden, er wird genug Gäste haben, um diesen Weg einschlagen zu können. Viele Gäste werden vermutlich genau aus diesem Grund zu ihm kommen. Er ist doch nicht der Störer der öffentlichen Ordnung. Das sind andere. Nein, nicht die Kinder – nochmals: Die Eltern! Und der liberale Radikalansatz im systemischen Individualismus, dieses scheißegale »Anything goes!«, der uns überall als Lösung aufgezeigt wird und der letztlich den sozialen Zusammenhalt, Werte wie Zurückstehen, Demut oder Rücksichtnahme als Sekundärtugenden für Sonntagsreden aufspart.

Dass das im linken Diskurs ständig falsch verstanden wird, halte ich mittlerweile auch für ein riesiges Problem für unsere Debattenkultur. Ich erinnere mich, es ist mehrere Wochen her, da wurde Emmanuel Macron bei einer Veranstaltung von französischen Schülern mit »Hallo Manu!« begrüßt. Sie duzten den Präsidenten und sangen die Internationale. Macron sah sicher nicht cool aus der Wäsche, als er dieses jugendliche Ungestüm tadelte und klar forderte, was er wollte. Er sei nämlich Herr Macron für die Racker – oder Herr Präsident. Zweiteres würde ich übrigens auch nicht sagen, zu mir sagt auch keiner Herr Blogger oder Herr Autor. Aber als erwachsener Mensch zu erwarten, dass man gesiezt und beim Nachnamen genannt wird, auch und gerade von Jugendlichen: Das ist doch selbstverständlich und keine Kann-Option. Es ist eine Konvention, ein Gebot der Höflichkeit und des Respekts. Es ist ein Akt der Distanz, die man einhält, wenn man auf jemanden trifft, zu dem keine private Intimität besteht. Just hatte aber Macron, den ich übrigens als Politiker nicht schätze und den ich für das inkarnierte Paradebeispiel des liberalen Moralismus in Europa halte, seine Leviten verlesen, schon wurde in den linken Filterblasen die Arroganz dieses Mächtigen thematisiert. Da zeige er mal ziemlich deutlich sein wahres Gesicht.

Hat er das wirklich? Eigentlich verstehe ich unter linken Wertvorstellungen, dass man den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördert und als oberste Priorität begreift. Dazu gehören Höflichkeitsgebote, denn sie bestimmen den Ton und die Wahrnehmung. In der Sache kann man deutlich werden, aber persönlich verächtlich: Nein! Jungen Leuten klar und deutlich aufzuzeigen, was im Rahmen solcher Gebote möglich ist und was man unterlassen muss, das ist nicht spießig: Es ist ein Bildungsauftrag und ziemlich maßgeblich für den Ton, der zukünftig innerhalb der Gesellschaft vorherrschen soll. Mit linksrevolutionären Gesülze so zu tun, als sei es vollkommen in Ordnung, dass Eltern ihren Kindern alles durchgehen lassen oder Jugendliche lax und linkisch irgendwelche Erwachsenen blöd anquatschen, entfernt man sich extrem vom linken Ideal und führt sie ad absurdum.



Klar, auch früher haben Jugendliche dumme Spielchen mit Älteren getrieben. Das gehört dazu. Sie haben es nur nicht so selbstsicher getan und ernteten dafür auch nicht den Jubel aus sozialen Netzwerken: Sie wurden gerügt und sanktioniert. Das war Bestandteil des Initiationsritus, der sich Erwachsenwerden nannte. Heute packen wir die lieben Kleinen in Watte und laden sie, nachdem sie Monsieur le President keck geduzt haben, schnell nach Rügen zur Oma ein, wo sie unter den Tischen hocken und »Völker, hört die Signale! / Auf zum letzten Gefecht! / Die Internationale / erkämpft das Menschenrecht« singen und mit jenem geträllerten Menschenrecht meinen, dass sie Kellnerinnen und Kellnern auch ein Bein stellen dürfen, wenn sich das gerade richtig anfühlt. Die Eltern lugen dabei nur kurz über den Rand ihres Buches, sehen wie sich die Kellnerin wieder aufrappelt, dann vertiefen sie sich wieder in ihren Schmöker, irgendwas Poetisches von Leander Sukov. Sie nicken sich gegenseitig zu, als Zeichen, dass ihr Sprössling auf einen guten Weg ist, um als Nabel der Welt zu bestehen. Ein Nabel, der verruscht, weil zu hoch und vorne statt hinten angebracht, wirkt. Ein Nabel, den man auch Arschloch nennen könnte – wenn man nicht so ausgesprochen kinderfreundlich wäre.