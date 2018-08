Ideologischer Beirat, muss es heißen! Ideologischer Beirat!

Der Wissenschaftliche Beirat hat der Bundesregierungen warme Ratschläge erteilt: Die Deinstallation der Mietpreisbremse und die Beendigung des sozialen Wohnungsbaus sollten nun geschehen. Wissenschaftlicher Beirat? Das ist ein euphemistischer Name für eine höchst ideologische Professorenrunde.

Zu wenig Wohnraum, zu hohe Mieten: Und was empfehlen die Experten? Programme zur Schaffung günstigen Wohnraums nicht etwa auszubauen, sondern gleich ganz aufzugeben. Dass der Wissenschaftliche Beirat die Mietpreisbremse für hinfällig hielt, war ja nun fürwahr keine Überraschung. Sie war ohnehin nie mehr als der zögerliche Versuch, politische Unentschlossenheit mit einem Gesetz zu verbrämen, das mit einem griffigen Namen so tut, als stelle es den großen Eingriff in die gewollte (mindestens aber geduldete) Spekulation des Wohnraumes dar. Dass aber der soziale Wohnungsbau, eh schon moribund, eh schon vernachlässigt und im Rückgang befindlich, gleich mit auf dem Müllberg der Sozialstaatsgeschichte landen soll, klingt nicht nach Expertise, sondern mindestens nach fehlenden Bezug zur Lebensrealität im Lande.

Der Wissenschaftliche Beirat ist aber nur bedingt ein Expertengremium. Er setzt sich aus 36 Professorinnen und Professoren zusammen. Ein Großteil der illustren Runde verdient seinen Lebensunterhalt bei neo- und wirtschaftsliberalen Think Tanks – oder pflegt mindestens engen Kontakt zu solchen. Dass die Empfehlung also Zufall ist oder einfach nur das Produkt von Leuten, die im Elfenbeinturm hocken und es einfach nicht besser wissen können, wie es in den unteren Lohn- und Gesellschaftssegmenten der Gesellschaft hergeht, muss man stark bezweifeln: Hier wird Ideologie abgekocht – das Personal dieses Beirates stützt diesen Vorwurf an die fehlende Integrität.

Der Vorsitzende Thiess Büttner zum Beispiel: Von 2004 bis 2010 war er CESifo-Professor für Volkswirtschaft in München, leitete den Bereich Öffentlichen Sektor beim ifo-Institut. Sein Stellvertreter im Beirat heißt Marcel Thum. Er ist seit 2002 der Leiter der ifo-Niederlassung in Dresden. Clemens Fuerst ist nur normales Mitglied im Beirat, fungiert aber seit 2016 als Präsident des Münchner ifo-Instituts. Er ist prominenter Gegner der Finanztransaktionssteuer, befürwortet den schlanken Staat und findet Studiengebühren gut, denn die lähmten ja die soziale Durchlässigkeit des Bildungssektors. Alfons Weichenrieder hingegen wirkt als Forschungsprofessor am ifo-Institut. Kai A. Konrad steht dem Institut nahe, unterschrieb 2011 einen Aufruf an Wirtschaftsminister Rösler, er möge doch Griechenland in die Insolvenz lotsen – der damalige ifo-Chef Sinn war ja seinerzeit für einen Ausschluss Griechenlands aus der EU. Darauf zielte der Aufruf an Minister Rösler ab.

Lars P. Feld gilt als einer der bekanntesten Ökonomen des Landes. Auch er wirkt im Beirat mit. Der Leiter des neoliberalen Walter Eucken Instituts ist ein Verfechter der Schuldenbremse und spricht sich dafür aus, dass die »Konsolidierung [des Staatshaushaltes] auch vor den Sozialabgaben nicht haltmachen« dürfe. Sicherlich sieht es Wolfgang Kitterer, der Vizepräsident des Bundes der Steuerzahler ganz ähnlich. Im Beirat trifft man sich zum Austausch. Dort wirkt auch Rolf Peffekoven mit. Er ist Botschafter der wirtschaftsliberalen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Sein Kollege Berthold Wigger hingegen ist Mitglied bei der Stiftung Marktwirtschaft, einer weiteren neoliberalen Denkfabrik, die Anfang des Jahrhunderts noch weitaus mehr Einfluss hatte, speziell auf die Agenda-Politik der Sozialdemokraten.

Was uns da in der Presse als Empfehlung eines Wissenschaftlichen Beirats angedreht wurde, ist bei genauer Betrachtung ein Ideologischer Beirat. Nämlich jener Ideologie, die sich um Marktradikalismus und Staatsrückzug sammelt: Den Neoliberalismus. Es ist zu bezweifeln, ob hier Wissenschaft nach wissenschaftlichen Standards betrieben wird, ob also ergebnisoffen analysiert und über Alternativmodelle zur reinen Marktgläubigkeit räsoniert werden – oder ob man sich hier zum ideologischen Selbstbestätigen trifft, zur lustigen Runde Gleichgesinnter, die die ungefähren Richtungsangaben schon kennen und die Empfehlung schon vorformuliert hatten, bevor man sich dranmachte, dafür Erklärungen zu liefern, die irgendwie nach wissenschaftlicher Analyse klingen.

Natürlich sind nicht alle Mitglieder dieses Beirates Lobbyisten. Manche waren wirklich nur an Universitäten tätig, sind Verwaltungsrechtler, die wirklich wissenschaftliche Arbeiten lieferten und es noch immer tun. Aber der Anteil an ganz offen agierenden Lobbyökonomen ist haarsträubend hoch. Es sind insbesondere auch jene Gesichter, die man in den Medien ständig sieht und hört, die Gefragtesten einer Zunft, die sich eindimensional dem Marktradikalismus verschrieben hat und die noch kaum einen Lehrstuhl an Universitäten duldet, der nicht gleichgeschaltet ist. Die ifo-Affinität dieser vermeintlichen Expertenrunde ist überdies problematisch. Ob es in der Zukunft wohl man eine Zeit geben mag, in der man die Arbeit des ifo-Instituts als das verlacht, was es ist: Das Auslesen von Kaffeesatz, das kommentiert wird von geschniegelt-gestriegelten Baristas?



Wie gesagt, nicht alle aus dem Pulk der Expertendarsteller sind ideologisch vorbelastet. Manche dürften sogar richtige Experten sein. Aber eines vereint diese Herren und Frauen Professoren dann doch: Sie sind wohl alle nicht auf den sozialen Wohnungsbau angewiesen. Sich einen geeigneten Wohnraum zu sichern, den sie von ihrem Salär auch bezahlen können, ist sicher ihre Sorge nicht. Sie können nur darüber befinden, dass ihn offenbar keiner mehr braucht – wahrscheinlich schließen sie von sich auf andere, denn sie kamen ja auch immer ohne aus.