Nachbarn mit viel Freizeit und solche, die weniger haben

Wer gegen eine Flüchtlingsunterkunft in seiner Nachbarschaft ist, kann nur ein Neonazi oder Rassist sein? Wenn das mal so einfach wäre – Unterkünfte dieser Art sind viel zu oft keine gute Nachbarschaft. Und das muss man thematisieren dürfen, ohne gleich in die rechte Ecke gedrängt zu werden.

Neulich, an einen dieser Feiertage im Mai, war ich auf dem Weg zum Bäcker. Wie üblich kam ich an der Zierde unseres Stadtteils vorbei. Ein alter, verwegener Wohnblock schätzungsweise aus den Sechzigerjahren, fünfstöckig, mit abgebröckelter Fassade. Hier und da sind Satellitenschüsseln an den Fenstern angebracht, Kabel wallen über die Fensterbretter in die Zimmer unterhalb oder quer darüber. Bei dem Anblick dürfte jeder Elektroniker mit halbwegs verinnerlichter Sicherheitsschulung, einen Herzinfarkt bekommen. Die Kabel hängen da wie schlaffe Wäscheleinen, gut sichtbar für alle – aber keinen juckts. Denn in diesem Bau wohnen keine Familien mehr, eigentlich sieht man dort nur junge Männer, meist aus dem östlichen Teil Europas. Sie gucken aus den Fenstern, an manchen Stellen kann man Hochbetten erahnen, abends strahlt aus mehreren Fenstern fahles Neonlicht – der Depressivmacher unter den Lichtquellen, wenn man mich fragt. In diesem Haus lagert wohl jemand sein Baustellenpersonal. Oh Deutschland, deine Neubauviertel: Was wären die, ohne die Bauarbeiter, die die europäische Freizügigkeit genießen, um hernach, an Feierabend, als Scheinselbständige in abbruchreife Unterkünfte gesteckt zu werden?

Normalerweise schauen die Männer recht müde aus den Fenstern, manch einer hängt total ausgelaugt über das Sims. Dem steckt wahrscheinlich schon ein ganzer Tag auf dem Gerüst in den Knochen. An jenem besagten Feiertag im Mai war das anders. Die Fenster waren aufgerissen, überall sah man freie Oberkörper, tätowierte Rücken, Brüste oder Oberarme vorbeihuschen oder rausgucken. Es wurde gebrüllt, die Musik war laut aufgedreht. Eine ziemlich lausige, dafür umso lautere Europop-Nummer erfüllte die ganze Hauptstraße hundertfünfzig Meter auf- und abwärts. Auf gute Nachbarschaft!

Ich kenne das schon. Als ich noch ein anderes Leben hatte, damals eher im ländlichen Bereich, wohnten wir neunzig Grad versetzt von einem Wohnblock, in dem einige Wohnungen für dieselbe Klientel reserviert war. Dort lebten polnische Bauarbeiter, junge Männer, die unter der Woche abgekämpft auf dem Balkon saßen, die freien Wochenenden fernab von Familie und Heimat aber dazu nutzten, um Feste der Langeweile zu feiern. Dann floß der Wodka reichlich, die Diskussionen wurden laut, manchmal wurde gestritten, Glas klirrte und es rumpelte, als ob Möbel flogen. In diesen Wohnungen, geschätzt dürfte es sich um zwei bis drei Zimmer mit Küche und kleinem Bad gehandelt haben, lebten teilweise sechs bis sieben Männer. Dass es da nur gelegentlich am Wochenende Spannungsentladungen gab, wunderte mich im Nachhinein schon etwas.

Den Preis, den sie für ihre ökonomische Teilhabe bezahlten, war nun wirklich nicht gering. Sie ließen ihre Familien und manchmal ihre Liebste zurück, verloren so peu a peu ihre Bindungen und landeten in einem Land, in dem sie preisgünstig arbeiteten, privat jedoch relativ isoliert waren (und sind) und in dem sie daher ihren Feierabend unter ihren Leidensgenossen mehr oder weniger exzessiv gestalten. Die Junggesellenabende waren aber auch für die umliegende Nachbarschaft nicht billig zu haben, bat man sie um Ruhe, kam nichts an Reaktion oder doch nur aggressives Zurückfauchen. Wahrscheinlich hatten sie schon genug Maßregelungen in deutscher Sprache auf der Baustelle aushalten müssen. Dann bitte nicht noch Samstagnacht, da gehörte alles was geschah, ganz alleine den jungen Kerlen. Manchmal waren auch junge Frauen zugegen, wenn die da waren, war ohnehin klar, dass sie sich nicht um Ruhe bitten ließen. Kam die Polizei, war eine Weile Stille angesagt, die aber nach zehn bis fünfzehn Minuten wieder in lauter Ekstase überführt wurde. Es war schlicht und ergreifend eine Zumutung für die Anlieger, die manchmal um zwei Uhr nachts noch immer keine Ruhe fanden und zum Takt des Europop die Ohrenstöpsel tiefer und tiefer an das Trommelfell herandrückten.

Viele Nachbarn führten das darauf zurück, dass Polen eben charakterschwach seien. Der Rassismus feierte fröhliche Urstände, dabei ging es bei der Analyse der Situation nicht um die Herkunft, sondern um eine ökonomische Grundfrage. Wir sind eben alle das Produkt der Produktionsverhältnisse und der Arbeitsbedingungen. Wenn man entwurzelt wird, schwer schuftet und innerhalb dieser eigenen sozialen Minigruppe seinen Feierabend verbringen muss, dann macht das was mit den Menschen. Ich habe so viele Polen in meinem Leben kennengelernt, viele waren so ruhig und zurückhaltend, dass ich lange glaubte, Langeweile sei ursprünglich ein polnisches Wort. Diese Schreihälse passten da gar nicht dazu. Und das taten sie nicht, weil ihre Lebenssituation eine völlig andere war als bei den Polen, die ich bis dato (und danach) so kannte.

In dem Wohnhaus in meiner jetzigen Nachbarschaft war die Situation nicht so viel anders. Nur noch viel schlimmer. Das ganze Haus bestand aus Unterkünften für Arbeiter. Diese Massenunterkunft dürfte eine Parallelhausgesellschaft darstellen, in der Integration gar nicht gewünscht ist. Ausbeutung braucht diese inklusive Haltung, sobald man da als Leidtragender raus will, wird die Ausbeutung am Bau schwierig für die Auftraggeber. Denn wenn der moderne Leibeigene irgendwann merkt, dass ein lebenswertes Privatleben auf einen warten könnte, dann malocht er eben nicht mehr endlos in den Abend hinein. In der Baracke wartet nämlich nur Ödnis. Das macht jeden Handgriff mehr auf dem Bau zu einer Flucht vor einen traurigen Feierabend. Freie Tage sind da kein Fest – und deswegen macht man ein rauschendes Fest daraus. Das ist gewissermaßen das Paradoxon solcher Lebensverhältnisse. Man trinkt, dreht die Musik lauter, schreit herum. Jetzt entlädt sich Frust, man betäubt sich und spürt, dass das nicht von Dauer sein darf, so man gesund bleiben möchte.

Vor ähnlichen Bedingungen fürchten sich oft Anwohner von geplanten Flüchtlingsunterkünften. Nur dass in diesen Heimen fast nur freie Tage herrschen, an denen die Asyl suchenden Menschen spüren, dass ihre Situation traurig ist. Anwohner wehren sich deshalb oft, sie haben Angst vor Menschen, die keine Aufgabe haben, die Unsicherheit und Lautstärke mit in die Nachbarschaft bringen. Und diese Befürchtungen sind leider berechtigt. Oft kriegen sie aber dann zu hören, dass sie Rassisten seien, die den Neonazis zuspielen. So einfach darf man es sich nun allerdings nicht machen. Es ist ein Thema, an das man möglichst rational herangehen muss. Freilich sind unter den Gegnern von Unterkünften auch oft Rassisten. Jeder Kritik kann man dieses Label aber nicht anheften.



Beide Gruppen lassen sich nicht vergleichen, die Arbeitskolonnen, die die europäische Freizügigkeit nutzen, um hier Geld zu verdienen und die Asylsuchenden, haben nichts außer ähnliche Lebensbedingungen gemeinsam – zumindest immer dann, wenn es nichts zu tun gibt, außer die Zeit totzuschlagen. Internierung dieser Art fabriziert nur Opfer. Die Betroffenen sind ohnehin Opfer. Aber auch die Anwohner bringen Opfer, die man nicht einfach als Luxusprobleme abtun kann, weil es ja doch so viel einfacher ist, etwaige Schlußfolgerungen solcher Entwicklungen auszublenden. Nur wenn man Menschen in menschenwürdigen Wohneinheiten leben lässt, ihnen eine Aufgabe gibt, die nicht einerseits ausbeutet oder andererseits aus Zeittotschlagen besteht, kommt man zu einer Verbesserung der Situation. Aber hierzu braucht es alles, was im neoliberalen Gesellschaftsmodell nicht vorgesehen ist: Vor allem Mut zur staatlichen Intervention und ein Ende des Sparfetischs.