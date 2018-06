Das schöne deutsche Frauenbild – bis zum Fußball und nicht weiter

Die sollen mal aufpassen, die Leute aus allen möglichen Ländern, die zu uns kommen und keine Ahnung haben, wie man mit Frauen umzugehen hat. Denen zeigen wir es! Denn unser Frauenbild ist weltweit geachtet, wird exportiert bis in die letzten Winkel der Welt, wo sich die Ureinwohner wundern, wie fortschrittlich doch ein Frauenbild sein kann. Schließlich geht es um unsere Werte, ja, genau, unsere Werte! Und auf die lassen wir nichts kommen.

Obwohl … na ja, Grenzen kennen wir natürlich auch. Zum Beispiel, wenn eine Frau doch tatsächlich Fußballspiele kommentiert. Also, genauer: Männerfußballspiele. Das ist Frevel, geht gar nicht, da können wir schon mal aus der Haut fahren.

So geschehen, als Claudia Neumann bei der Fußball-WM in Russland zwei Spiele kommentierte. Hass, Häme und Beleidigungen schlugen Neumann laut ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann entgegen. Und warum? Weil sie bei einem Spiel zwei japanische Spieler durcheinanderbrachte? Wohl kaum, denn derlei Fauxpas unterlaufen ihren männlichen Kollegen schon seit Ewigkeiten.

Ich erinnere mich an einen Kommentator, der kurz nach Einführung der offiziellen Nachspielzeit verwundert in seiner Moderation stockte, als der Assistent die Tafel hochhielt, auf der eine Minute Nachspielzeit angezeigt wurde. „Oh“, sagte der Kommentator, „jetzt wechseln sie den Torwart aus.“ Peinlich, peinlich, aber hey, Fehler passieren. Männliche Fehler. Weibliche dagegen sind unverzeihlich.

Allerdings stimmt das so auch wieder nicht. Denn Neumann musste sich schon früher böse Reaktionen gefallen lassen. Und zwar – klingt komisch, ist aber so – weil sie eine Frau ist. Und als solche hat sie am Mikro nichts zu suchen, wenn echte Männer kicken.

Nun könnte man sagen, dass es so schlimm nun auch wieder nicht ist. Andere, männliche Kommentatoren, bekommen auch auf die Mütze, wenn sie Unsinn erzählen. Aber erstens stimmt das nicht, denn so lange das Spiel spannend ist und genügend diskussionswürdige Szenen über den Bildschirm flimmern, sehen Fußball-Fans gerne über Pannen, Verwechslungen und Ausrutscher hinweg. Nörgelig werden sie erst, wenn der Kick müde und langweilig ist und die männliche Psyche ein Ventil braucht. Und selbst dann kann von Hass kaum die Rede sein. Eher ein abschätziges „den Marcel Reif (oder wen auch sonst) fand ich immer schon scheiße“.

In den sozialen Medien war das ZDF dann irgendwann dabei, die übelsten Kommentare zu löschen. Claudia Neumann hat sich noch nicht zu der Praxis der wertetreuen User geäußert. Sollte sie besser auch nicht, denn dann kriegen die sicher erst recht Schaum vorm Mund.

Aber wir können festhalten: Das deutsche Frauenbild ist perfekt, wertschätzend und auf Augenhöhe, wenn es um das Verhältnis zwischen Männern und Frauen geht. Es differenziert aber thematisch sehr genau. Und wenn eine Frau ein Fußballspiel kommentiert, dann weiß der deutsche Mann instinktiv: Moment, da läuft was falsch. Fußball, das ist eine Männersache, da haben Frauen nichts zu suchen. Okay, vielleicht angemalt und mit einem Blick auf die Titten, wenn sie kurz im Fernsehen gezeigt werden. Ja, schon, das geht in Ordnung. Aber kommentieren? Ein ganzes Spiel? Never!

So gesehen ein weiterer Grund, das baldige Ende der WM herbeizusehnen. Denn dann werden Fußballer aus aller Herren Länder nicht mehr von aggressiven russischen Mücken geplagt, Putin kann endlich wieder der Autokrat sein, den wir alle so gut kennen. Und die Gleichberechtigung von Mann und Frau kommt dann auch wieder zurück nach Deutschland.

Wir haben doch schließlich Werte!