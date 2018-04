Regiert von Verbrechern

Seit Wochen geht das nun schon so. Ob im Fall Skripal oder beim vermeintlichen Giftgasangriff in Syrien – immer war von Plausibilität die Rede, von Wahrscheinlichkeiten, davon, dass es eben gar nicht anders sein könne als so, wie es ist. Theoretisch. Gegenargumente wurden und weggewischt wie störende Fliegen, so etwas wollte man nicht hören. Und wehe, jemand kam auf die Idee, erst mal abzuwarten, bis die Beweise erbracht wurden! Dann war der Putin-Versteher oder natürlich gleich wieder Verschwörungstheoretiker.

Es ist schon widerwärtig, dass der Krieg in Syrien auf die Beteiligung Russlands reduziert wird. Ein Krieg, an dem zahlreiche Länder beteiligt sind, die alle eigene Interessen verfolgen, ein Krieg, der maßgeblich vom Westen initiiert wurde. Jakob Augstein ist einer der wenigen Journalisten, die das auf den Punkt gebracht haben. Es ist widerwärtig, sich als „westliche Wertegemeinschaft“ die Hände in Unschuld zu waschen, aus deren Innenflächen stetig das Blut tropft. Es ist widerwärtig, so zu tun, als geschehe all das, was der Westen zu Kriegsbeginn initiiert und dann jahrelang fortgesetzt hat, zum Wohle der Menschen in Syrien.

All das ist widerwärtig. Aber es führte nun zu einem Höhepunkt, der kaum noch zu toppen ist und für den das Wort widerwärtig nicht ausreicht.

Ich frage mich, was perverser ist: der Bombenangriff der USA, der Franzosen und der Engländer auf Syrien. Oder die Tatsache, dass er komplett argumentationslos gerechtfertigt wird. Bei Licht betrachtet ist das eine rhetorische Frage, denn natürlich ist der Abwurf von Bomben schlimmer. Dennoch erschreckt es und macht unfassbar wütend, dass hier tatsächlich gebombt wird, bevor die Fakten überprüft werden. Es ist oft gesagt worden, doch fassen kann ich es noch immer nicht. Da werden wirklich Bomben geworfen, ohne einen Beweis in der Hand zu haben. Die Diplomatie, die nicht mehr als eine leere Worthülse geworden ist, soll nach dem Bombenangriff dann aber doch noch zum Tragen kommen.

Also: Erst wird das Völkerrecht mit Füßen getreten, dann werden Bomben geworfen, und dann soll es diplomatisch werden? Man muss sich diese Argumentation einmal auf der Zunge zergehen lassen, um die Absurdität und die – da ist sie wieder – Widerwärtigkeit bewusst zu machen.

Faktisch gibt es keine Rechtfertigung für einen Bombenangriff, der ohne jegliche vorherige Beweiserbringung durchgeführt wurde. Und auch die kläglichen Versuche von Herrn Röttgen, Herrn Maas und all den anderen Verbrechern, dass es eben doch Beweise gebe, man aber leider nicht darüber sprechen könne, ist absurd. Wegen der Geheimhaltung? Würde man diesem Argumentationsmuster folgen, könnte man jeden Massenmord einfach damit begründen, dass man die Beweise leider nicht vorlegen könne, wegen der Geheimhaltung. Das ist doch lächerlich!

Und so verlieren sich die Kriegstreiber in Plausibilitäten und Wahrscheinlichkeiten und führen ihre eigene fehlende Fantasie als Begründung dafür an, dass es nur so sein kann, wie sie denken. Weil sie eben nichts anderes denken können als das, was sie denken. Gedankenlos. Widerwärtig. Skrupellos.

Der Bruch des Völkerrechts ist ein Verbrechen. Und der ach so unberechenbare Donald Trump, von dem wir uns ja ach so dringend distanzieren müssen, ist ein prima Kerl, wenn er denn mal wieder Bomben wirft. Alles Mögliche wird dem US-Präsidenten gern attestiert, wohlgemerkt von westlichen Verbündeten: Unberechenbarkeit, psychopathisches Verhalten, Infantilität, Egoismus und Unzuverlässigkeit. Da müsse man aufpassen, wird gesagt. Aber wenn Trump via Twitter mitteilt, dass der Russe sich bereit machen müsse, er habe nämlich coole, smarte Bomben, dann erleben wir eine westliche Solidaritätswelle, die einem den Atem stocken lässt, da wird im Gleichschritt getwittert. Nichts, aber auch gar nichts kann Trump machen, ohne dass es kritisiert wird, aber wenn er Bomben wirft, dann werfen alle die Arme hoch, machen die Welle und jubeln „Gut so, gut so!“

Trump ist krank, zeigt mindestens kranke Züge, und das kann man inzwischen wirklich diagnostizieren, ohne ihn auf einer Couch liegen zu haben. Doch genauso schlimm ist die Tatsache, dass Trumps Krankheit offenbar ansteckend ist. May, Macron, Merkel und immer mehr andere Politiker zeigen ernsthafte Symptome der verbrecherischen Aggressivität. Ein Gegenmittel ist derzeit nicht bekannt. Wer wen angesteckt hat, auch nicht.