Fachkräftemangel mit Ansage: 8.000 gute Gründe für schlechte Politik

Sprechen wir also über den Fachkräftemangel. Den gibt es nämlich augenscheinlich in der Pflege. Nachdem die Bundesregierung mit breiter Brust verkündet hat, 8.000 neue Stellen in der Pflege zu schaffen, wurde nun bekannt, dass rund 35.000 Stellen unbesetzt sind. Da ist doch was faul, oder?

Ja, eine ganze Menge. Denn Leute, die sich mit der Materie auskennen, haben schon nach Bekanntgabe der angekündigten 8.000 Stellen darauf hingewiesen, dass der Bedarf eher bei 50.000 liegt, andere sprechen von bis zu 100.000 in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. So gesehen sind die 8.000 neuen Stellen sowieso nur ein Witz. Allerdings einer ohne Pointe, denn wo die Menschen herkommen sollen, die die Stellen ausfüllen, weiß niemand (außer vielleicht Jens Spahn, der wohl gerne ausländische Pflegekräfte importieren möchte – warum eigentlich nicht Kinder aus dem Kongo? Dann müssten sie keine Handys mehr zusammenbauen). Und bei dieser fehlenden Pointe sind wir beim Punkt.

Was wir in der Pflege erleben, ist bezeichnend für das Scheuklappendenken der Bundesregierung, die ja nun schon ein paar Jahre die Geschicke des Landes lenkt. Nach außen tut sie so, als hätte sie ein Problem entdeckt, das fremde Mächte verursacht haben und das sie jetzt selbstlos beheben will. Doch der vermeintliche Retter ist der Verursacher und an der Rettung sowieso nicht interessiert. Denn der Fachkräftemangel an Pflegekräften ist nichts, was uns spontan von ganz weit oben auf den Kopf fällt, sondern etwas, das seit Jahren, Jahrzehnten direkt vor unseren Füßen liegt. Die Bundesregierung guckt weg, seit Jahren, und jetzt will sie aktiv werden? Das ist lachhaft! Und wir können darauf wetten, dass die Pflegesituation in spätestens vier Wochen (wenn es denn so lange dauert) medial und politisch kein Thema mehr sein wird. Allenfalls dann, wenn mal wieder ein kleiner Skandal aufgedeckt wird, über den man dann großspurig als traurigen und nicht akzeptablen Einzelfall sprechen kann.

Ich lege mich fest: die 8.000 Stellen in der Pflege wird es nicht geben.

Aber was ist denn nun mit diesen 35.000 unbesetzten Stellen? Arbeit ist doch da! Müssen wir jetzt also doch wieder über faule Hartz-IV-Schmarotzer sprechen, die sich lieber in die Sonne legen und Dosenbier trinken, als etwas Gutes zu tun und alten Menschen zu helfen? Könnten wir, aber das überlassen wir dann doch lieber der BILD und den ihr nacheifernden „seriösen“ Zeitungen, die es sonst noch so gibt. Sprechen wir stattdessen lieber über Geld. Und über Arbeitsbedingungen.

Das Geld. Davon gibt es im Schnitt 2.500,- Euro im Monat. Brutto. Und inklusive Nacht- und Wochenendzulagen. Das ist eine Lachnummer und wenig Motivationshilfe für Pflegekräfte. Un- oder Angelernte verdienen natürlich deutlich weniger, examinierte Kräfte bringen es auf „satte“ 3.000,- Euro brutto. Und diese Zahlen sind sogar noch recht optimistisch, es geht auch deutlich niedriger, je nachdem, wo man hinschaut. Man muss schon Idealist sein, um freiwillig in der Pflege zu arbeiten. Und genau deswegen sind derzeit rund 35.000 Stellen unbesetzt.

Die Arbeitsbedingungen. Die Personalschlüssel sind geradezu unmenschlich, besonders bei Nachtdiensten. Verdi fordert zwar einen Personalschlüssel von zwei Bewohnern pro Pflegekraft. Doch davon sind wir natürlich Lichtjahre entfernt. Stattdessen wird versorgt und gepflegt wie am Fließband, und weil ja keine Langeweile aufkommen soll, müssen viele Pflegekräfte auch noch hauswirtschaftliche Aufgaben übernehmen. Das ist nicht nur nicht wertschätzend, es ist verachtend, und zwar in beide Richtungen (also Pflegende und zu Pflegende).

Hinzu kommt die Dokumentationspflicht, die oft kaum noch Zeit für die eigentliche Arbeit lässt. Zur besseren Überprüfung der Qualität der Arbeit führt diese Dokumentation übrigens nicht, denn Papier ist bekanntlich geduldig, das weiß ich aus Erfahrung. Als der Dokumentationswahnsinn losging, war ich noch als Erzieher tätig und habe mich schon damals oft gefragt, wann ich denn jetzt eigentlich noch Zeit für die Betreuung meiner Leute haben soll. Ich tat, was getan werden musste: ich trickste. So blieb wenigstens etwas mehr Zeit für die Betreuung, und überprüft hat die Dokumentation eh niemand.

Es ist die alte Frage, und es ist die alte Antwort: Warum verdienen Pflegekräfte so wenig, obwohl sie doch zu den wahren Leistungsträgern unserer Gesellschaft zählen? Und die Antwort folgt unverzüglich: Weil Pflegekräfte selbstverständlich zu den Leistungsträgern unserer Gesellschaft gehören, dafür aber im wesentlichen öffentliche Danksagungen und großes Lob bekommen. Das muss zur Motivation reichen, schließlich müssen wir in gewissen Bereichen sparen, um woanders prassen zu können. Und seien wir ehrlich: Der Russe bedroht uns, da muss haufenweise Geld in die Rüstung gesteckt werden, das ist wichtig. Was nützen uns bessere Bezahlung von Pflegekräften und angemessene Personalschlüssel, wenn morgen Putin auf der Matte steht und uns „russlandisieren“ will? Schon mal daran gedacht, Ihr Jammerlappen in der Pflege?

Es wird wieder mal nichts passieren. Die nächste Sau lauert schon und steht in den Startlöchern, um sich durchs medial-politische Dorf treiben zu lassen. Und wegen der geplanten 8.000 neuen oder den 35.000 unbesetzten Stellen gibt es auch schon eine Lösung. Eine Kommission vielleicht. Die kann ihre Arbeit ja dann 2020 aufnehmen.

Lasst uns also aufatmen, die Lösung ist nah. Mehr oder weniger.