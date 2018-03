Bahnchef sein lohnt sich oft mehr als Arbeit

Och, schon wieder so ein alter Hut! Gibt es denn nichts Neues? Jetzt quatschen wir schon wieder über Themen in einer Art, wie wir vor zehn Jahren schon über sie redeten. Dieselbe antiquierte Rabulistik wird bedient. Mit welcher Not muss man denn die Zahlenspiele des »Bundes der Steuerzahler« überhaupt auch nur zitieren?

Wer arbeitet ist der Dumme. So jedenfalls rechnete der »Bund der Steuerzahler« (BdSt) neulich aus. Nicht verwechseln, der Name der Organisation wird gerne falsch verstanden. Er hat nichts mit dem Bund am Hut, ist also keine staatliche Einrichtung, viel eher ein Verein für Lobbyarbeit. Man kokettiert halt gerne mit der natürlich nur rein zufälligen Namensähnlichkeit – und mit der Abbreviatur, die man sich angelegt hat und die aussieht wie BMI oder BMVG, also wie Abkürzungen von Bundesministerien. Eine Meldung von dieser Organisation klingt daher manchmal ein bisschen so, wie wenn da etwas Amtliches verlesen würde. Was nicht zutrifft. Wenn dieser Bund also berechnet, dass Arbeit was für Dumme ist, weil man bei Hartz IV gut und gerne lebt, in jedem Falle besser, als viele Arbeitnehmer im Lande, dann ist das nichts Offizielles. Es ist schlicht etwas Manipulatives. Ganz so, wie man es von Lobbyisten erwartet.

ZDF, RTL, FAZ und Focus haben das offenbar noch nicht durchschaut. Ohne Not kolportierten sie die Zahlen des BdSt und umrankten die ganze Geschichte mit eigenen Berechnungen. Da wird dann ein Stundenlohn ermittelt, der je nach Presseerzeugnis variiert. Klar ist aber immer: Wer Hartz IV bezieht, der ist gut im Rennen, der ist alle finanziellen Sorgen los. Irgendein bescheidener Langzeitarbeitsloser, der behauptet, dass er von dem Geld gut leben kann, findet sich dann immer: Und flugs ist die Berechnung belebt und unterstrichen mit ein bisschen Empirie.

Dass die Berechnungen unhaltbar sind, weil sie das Familieneinkommen arbeitender Personen mit der Auszahlung an die Bedarfsgemeinschaft vergleichen, aber dummerweise vergessen haben, Kinder- und Wohngeld zu addieren, war als Thema nicht heiß genug. Wohngeld steht Bedarfsgemeinschaften gar nicht zu. Kindergeld erhalten sie zwar, aber das wird vom Regelsatz der Kinder abgezogen. Dasselbe Prinzip gilt beim Elterngeld. Arbeitenden Leistungsberechtigten wird ein Freibetrag genehmigt, sodass im Grunde gilt: Wer arbeitet, der hat mehr. Das Lohnabstandsgebot wirkt also durchaus. Nicht auf einem hohen Level, aber grundsätzlich ist es schon so, dass jemand im Hartz IV-Bezug auf keinen Fall besser dasteht, als jemand, der arbeitet.

15,40 Euro Stundenlohn bräuchte es, hieß es zunächst, damit man besser dasteht als ein Langzeitarbeitsloser. Das wären immerhin 6,56 Euro mehr als jener Mindestlohn, der für einen Langzeitarbeitslosen bei Arbeitsaufnahme ja noch nicht mal garantiert ist. Das ZDF korrigierte nach, die Zahl gefiel nicht: 12,73 Euro in der Stunde seien es nur, die man verdienen müsse, um das Hartz-Niveau zu erlangen. Die FAZ berechnete auch neu und kam auf 11,72 Euro. So oder so, man sieht schon: Der Mindestlohn reicht nicht. Nur schrieb das so keiner, denn diese Konklusion stand gar nicht zur Debatte. Die Schlußfolgerung war anders gelagert: Bewiesen werde sollte, dass a) Armut durch Hartz IV nicht der Wahrheit entspreche und b), als Ableitung davon, die Regelsätze eigentlich zu hoch liegen.

Hartz IV lohnt sich also oft mehr als Arbeit? Rein finanziell stimmt das nicht. Und die anderen Felder, Dinge wie soziale Anerkennung, Inklusion, soziale Kontakte, Strukturgebung – all diese Aspekte, die ein Arbeitsplatz (hoffentlich) aufweisen kann, sind da noch gar nicht besprochen worden. Nur wirklich graduell debile Charaktere können ernstlich neidisch auf einen Arbeitslosen sein, der verkündet, er sei sehr zufrieden mit Hartz IV und dessen Lebensglück es dann ist, relativ isoliert leben zu müssen.

Wie gesagt, es gäbe keinerlei Verpflichtung, absolut keine Not, diese Zahlen des BdSt medial zu verbreiten. Journalismus bedeutet immer ja auch Selektion. Kein Nachrichtenformat kann alles, wirklich restlos alles einpacken, was es an potenziellen Nachrichten gibt. Man sortiert aus, im Idealfall so, dass das Wichtige vom Unwichtigen, das Propagandistische vom Nüchternen, die Tendenzmeinung vom ausgewogenen Meinungsbild getrennt wird. Das funktioniert bekanntlich nicht immer. Aber dieses Prinzip misslingt auch nicht ständig. In unserem Falle hier allerdings, hat es mal wieder versagt. Eigentlich ist es so, dass es mit Blick auf den BdSt dauernd versagt. Seit Jahren geht das so. Da wird diesem Bund eine Rolle zugeschanzt, die ihm gar nicht zusteht. Nicht erst, seitdem Mario Barth als Retter des braven Steuerzahlers mit dem Bund im Bunde steht. Schon vorher taten die Medien so, als müsse jede Verlautbarung dieses Vereins unbedingt zu einer Nachricht verwurstet werden.



Während man Arbeitende und Arbeitslose gegeneinander ausspielt, hat der amtierende Bahnchef, noch nicht mal ein Spitzenverdiener seiner Managerzunft, im letzten Jahr 1.400 Euro in der Stunde (ausgelegt auf die durchschnittliche jährliche Arbeitsstundenzahl einer Vollzeitkraft) erhalten. Mehr als einem Paar im Hartz IV-Bezug monatlich zur Verfügung steht. Und das, obgleich die Deutsche Bahn strauchelt, ICEs chronisch verspätet sind oder wartungsbedingt ausfallen. Modernisierung ausbleibt und es an Personal mangelt, er als Manager kalkulierte Arbeitsverweigerung leistet. Bahnchef sein lohnt sich halt oft mehr als Arbeit. Darüber könnte man viel öfter sprechen. Aber wir reden ja lieber über Peanuts.