… und dann wollte er mir an die Eier!

#metoo! Jetzt hat es mich auch erwischt. Ein Sexist wurde mir gegenüber übergriffig. Zum Glück nur verbal – es geschah via Facebook. Weiß der Deibel, was geschehen wäre, wenn da kein Glasfaserkabel zwischen uns gelegen hätte.

Alles ging mit Jens Berger los. Nein, er belästigte mich nicht. Er schrieb was über die neue Prüderie und diesen neuen Viktorianismus à la Jane Austen. Es sei »nichts Neues, dass der Mensch meint, sein Balz- und Sexualverhalten durch zeitgemäße Verhaltensregeln und Vorschriften einzuhegen«, schrieb Berger. Ich setzte ein Like und dann ging es schon los, einer antwortete mit der wohl rhetorischen, aber nicht gerade sokratischen Frage: »Sammal, wer hat dir eigentlich in den Kopp gekackt, Junge?« Berger antwortete, ich antwortete und der Typ, ein linker Genosse übrigens, legte da erst richtig los, dauernd brachte er meine Hoden und meine Libido thematisch ins Spiel. Ständig reduzierte er mich auf meinen Fortpflanzungsapparat und stufte mich als notgeilen Mann ein, dem er einen »fetten Tritt in [seine] Viagraeier« verpassen möchte.

Me too! Jetzt ist es mir also auch passiert. Ich wurde sexistisch von der Seite angepatscht, weil ich nicht so wollte, wie es sich dieser Verteidiger einer hysterischen Debatte vorgestellt hatte. Direkt ein verbaler Griff ins Gehänge und damit jemanden lächerlich machen wollen, der andere Ansichten hat oder glaubt, dass der ganzen Debatte ein großes Maß an Entspannung wirklich gut tun würde: So lief das. Denn freilich ist nicht alles, was da draußen passiert, gleich Sexismus. Nicht jede Frau, die von jemanden angesprochen wird, der ihr nicht gefällt, ist gleich ein Opfer der Männerwelt. Ganz einfach deshalb, weil nicht jeder Mann eine Abfuhr mit gewaltsamer Triebbefriedigung oder auch nur verbaler Entgleisung kontert.

Ich will nicht behaupten, dass diese Debatte einen neuen antimaskulinen Sexismus entstehen lässt, aber so wie Jens Berger ganz richtig meint, dass da eine neue Prüderie waltet, ist es dann schon. Ganz so falsch ist der sexistische Antisexismus als These dann jedoch wohl auch nicht, wenn man beäugt, mit welcher Reduzierung auf die Sexualität man die Kritiker der Hysterie penetriert. Das ist ja auch das billigste Format, um sich den Stimmen der Maßhaltung gar nicht erst stellen zu müssen. Die Sexualisierung der kritischen Substanz ist der ganz besonders perfide Kniff der Antisexisten. Sie drehen den Spieß einfach um und können sich dann als bessere Menschen fühlen. Freilich sind nicht alle so, aber eben doch viele, die im Hysteriekritiker gleich immer den alten, geilen Mann wittern – denn nur solche Typen könnten ja so empfinden. Nur der Tatscher, der Vergewaltiger und Casanova profitiert ja davon, dass er die Debatte als einen Irrweg abtut.

Echt? Wären nur diese Schmierlappen Profiteure? Und wie steht es mit der Debattenkultur? Mit dem Erkenntnisgewinn? Mit einer analytischen Genauigkeit, die vielleicht auch das gesellschaftliche Bewusstsein verändert? Wie steht es mit den guten alten demokratischen Tugenden, wie Einzelfallbetrachtung und nicht alles über einen Kamm scheren zu dürfen? Anders gesagt: Wäre die Gesellschaft als solche nicht Profiteurin einer Debatte, die sich selbst entspannt und die zwischen wirklichen sexistischen Übergriffen und Strukturen und solchen, die mehr oder minder als Lappalie durchgehen, unterscheidet? Wie wenig Imaginationskraft muss man bitte sehr haben, wenn man so tut, als sei der Kritiker in dieser Angelegenheit an sich auch immer gleich ein Vertreter der Fummelei und anderer Übergriffigkeiten?

Dabei sah selbst etwaige feministische Kritik im Lande die Sache ganz ähnlich. Es ist ja nicht immer alles falsch, was aus diesem Äther blubbert. Das hat dem Sexisten, der mir an die Eier wollte, dann auch jemand via Facebook erklärt. Er akzeptiere diese Kritik der Feministinnen ja auch, antwortete er, aber »chauvinistisches Gebrülle« nicht. Anders gesagt, als Mann habe ich die Leitlinien und Ausuferungen der Debatte entweder affirmativ abzunicken oder aber meinen Mund zu halten. Frei ist das Subjekt in seiner inhaltlichen Positionierung nur, wenn es weiblich ist.

Dabei möchte ich bei solchen Themen immer nur eines: Die soziale Frage inkludieren und die Trittbrettfahrer aussieben. Manches was da draußen passiert, egal zu welchem Thema, ob es jetzt eben Sexismus ist oder aber soziale Aspekte oder multikulturelle Diskrepanzen, muss man einfach mal aushalten können. Nicht alles ist immer gleich Sexismus, Ausbeutung oder Rassismus. Es gibt Grautöne und es gibt eben kein Leben, durch das man sich frei von jeglicher Antastbarkeit winden kann. Diese Einsicht wurde bei #metoo leider vollkommen außer Kraft gesetzt. Da steht die Vergewaltigung gleich neben dem doofen Blick eines bärtigen Kerls am Verkaufsregal, der ganz sicher was vorhatte, wenn nicht zufällig mehrere Leute beim Einkaufen gewesen wären. Früher auf dem Schulhof fragten oft die Raufbolde zu Einleitung, was man so doof gucke. Gucken dürfe man doch wohl, antwortete man. So ähnlich benehmen sich da draußen viele, die ins #metoo einstimmen.



Dass man mir gleich unterstellt, ich hätte nur aus hormonellen Motiven dagegengehalten, macht mich ehrlich gesagt betroffen. Und dass man mir dann verbal in den Schritt fasst und als Luder (»Na, du willst es doch auch!«) behandelt, ist ein schönes Bild, das leider auf viele der Kämpfer für mehr Gerechtigkeit da draußen zutrifft. Sie wollen halt mitmischen, progressiv sein und sind am Ende die gleichen alten Sexisten, die sich männliche Kritik nur als Schwanz denken können. Was rege ich mich denn auf? Wahrscheinlich hat der Typ einfach nur einen kleinen Pimmel.