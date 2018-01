Steuerfahndersterben: So sieht die konservative Revolution aus!

Nach dem Schuster und dem Sattler jetzt auch noch der Steuerfahnder. Das Berufesterben geht weiter. Modernisierung? Aber sicher! Hier tickt die konservative Revolution schon lange: Sie schafft Schlupflöcher und Ausweichmöglichkeiten. Der Steuerfahnder ist doch bloß ein Modernisierungsverweigerer.

Kaum dass ein Unionsmann die Missgeschicke in Nordrhein-Westfalen lenkt, schon flüchten zwei Steuerfahnder des Bundeslandes in die Privatwirtschaft. Sie werden ihr Know-How auf der dunklen Seite der Macht zu verkaufen wissen. Wie man so versteckt, dass die Steuerfahndung im Dunkeln tappt: Sie werden es besser wissen als alle anderen. Wobei es wahrscheinlich gar keine Kunst mehr ist, Schwarzgelder zu verstecken. Dazu muss es ja Leute geben, die sie suchen. Und an denen mangelt es ja grundsätzlich in Deutschland. Ganz besonders in den Bundesländern, die von Unionsparteien regiert werden.

Bayern: Personalknappheit, Nachlässe und Psychiatrien



Schon im Bayern unter Franz-Josef Strauß hatte die Senkung der Steuermoral der oberen Zehntausend durch die Streichung von Planstellen in der Steuerfahndung Methode. Die Minderung dieser Planstellen sah der damalige Ministerpräsident als eine Chance an, gewisse Unternehmen zu begünstigen. Der Rechnungshof Bayerns rügt vor einigen Jahren bereits, dass es im Freistaat die relativ geringste Zahl an Betriebsprüfern, Steuerfahndern und Umsatzsteuersonderprüfern gibt. Das wiederum führe zu massiven Steuerausfällen. Und münde direkt in eine laxe Haltung gegen Steuersünder bis hin zu Nachlässen ohne Not. Denn wenn nicht genug Personal da ist, kann man ja aus Gründen der Vereinfachung schachern – das geht schneller und gewährt dann eine gewisse Steuersicherheit. Besser so als gar nichts einnehmen.

Die bayerische Steuergewerkschaft berechnete, dass dem Fiskus in den Jahren von Strauß bis Stoiber mindestens 523 Millionen Mark wegen der Steuernachlässe in diversen Fällen entgingen. Einige gigantische Nachlässe vermochte die Gewerkschaft gar nicht erst zu beziffern. Gewisse Einzelfälle durften stets mit politischer Protektion rechnen. Exemplarisch ist hierfür der Umgang mit einem persönlichen Freund Strauß‘, mit Friedrich Jahn, dem Besitzer der Wienerwald-Kette. Seine Steuerschuld soll von 100 Millionen auf drei Millionen Mark reduziert worden sein.

Wer dennoch Steuerhinterziehung anzeigt, der kann mit der gesamten Härte der politisierten Landesjustiz rechnen. Dann wird man unter Mitwisserschaft des Justizministeriums und des Ministerpräsidenten eben mal für einige Jahre in die Psychiatrie gesperrt und das Insiderwissen zu einer Wahnvorstellung erklärt, die man medikamentös behandeln sollte. Selbst dann noch, wenn Berichte vorliegen, die die Richtigkeit solcher »Wahnvorstellungen« unterstreichen. Die bayerische Landesregierung hat mit der Psychiatrisierung Gustl Mollaths Steuerhinterziehung gedeckt und damit Protektion angeboten, wo sie mit Blick auf das Allgemeininteresse juristisch vorgehen hätte müssen.

Hessen: Aufgelöste Finanzämter und geistig verwirrte Steuerfahnder



In Hessen, dort wo die deutsche Banken- und Versicherungsbranche firmiert, da hat man natürlich einen besonderen Drang dazu, die hiesigen Unternehmen steuerlich zu entlasten. Damit das auch da klappt, hält man das Heer der Steuerfahnder auch gezielt übersichtlich. Personalknappheit ist ein probates Mittel, um die staatliche Kontrollverpflichtung nicht mehr erfüllen zu können. Wir würden ja gerne, aber wir sind ja leider so wenige …

Das Finanzamt V in Frankfurt gibt es nicht mehr – es wurde kaltgestellt. Es hat getan, was man den beiden Steuerfahndern in Nordrhein-Westfalen jetzt aktuell wohl vorwarf: Seine Arbeit. Weil es großen Steuersündern auf der Spur war, löste die hessische Landesregierung unter Roland Koch mal schnell die Behörde auf. Die Steuerfahnder schickte man dann nicht woanders hin, sondern gleich frühzeitig in den Ruhestand. Die, die sich weigerten, erklärte man für psychisch krank – ganz nach dem Motto: Wer früh in Rente gehen darf und nicht will, der muss ja irgendeinen geistigen Schaden haben. Leider konnten sich diese Pathologisierten auch gerichtlich nicht durchsetzen.

Alle regen sich auf, dabei gibt es sie schon lange: Die konservative Revolution

Wahrscheinlich haben die beiden Steuerfahnder aus NRW also nur ihre Arbeit gemacht. In der schwarzen Republik ist das schon ein Kriterium dafür, keine Erfolgsaussichten mehr zu haben. Die Steuerfahndung darf ruhig kleine Leute filzen, durchleuchten und Aufwand für falsch abgesetzte Aufwandsentschädigungen betreiben. Gerne auch kleine, vielleicht mittelständische Unternehmen ins Visier nehmen. Aber nicht Konzerne und auch nicht reiche Privatiers. Wenn sie das tun, machen sie sich des Arbeitseifers schuldig. Das ganze Land soll immer noch mehr machen, Mehrarbeit erfüllen und effizienter werden – nur von der Steuerfahndung erwarten besonders die Konservativen Zurückhaltung und Arbeitsverweigerung.

Dobrindt sprach neulich davon, dass wir die konservative Revolution der Bürger zu erwarten hätten, die den linken Zeitgeist aufrollt. Dafür wurde er von Frau Slomka im »heute-journal« vorgeführt. Dabei redete sie am Wesentlichen vorbei: Die konservative Revolution – wir befinden uns mittendrin. Alle regen sich über Dobrindts Sentenz auf, dabei ist sie schon lange Realität. Und an der Austerität im Inneren können wir sie fühlen. Ob nun marode Straßen, baufällige Substanz, soziales Elend, wachsende Armut oder eben Personalknappheit: Das sind die Mittel, mit denen die Konservativen ihre Revolution dem Land aufdrängen. Als Schock-Therapie, um mit Naomi Klein zu sprechen. Und mit diesen Maßnahmen gewähren sie einer kleinen Schicht von Profiteuren extreme Gewinne, machen sie reicher und reicher.



Die konservative Revolution ist eine staatlich gelenkte Korruption. Mafiöses in gesetzlichen Ordnungsrahmen gepresst und mit Mitteln der Verknappung zu Gewohnheitsrecht selektiert. So wie im Falle des aussterbenden Berufsstandes des Steuerfahnders. Sein Abgesang schafft Schlupflöcher. Wir brauchen uns vor dieser drohenden Revolution nicht fürchten: Denn sie ist schon da. Die Rechtspopulisten sind da nur ein Symptom. Das Produkt in einem Land, das man vor notwendigen Investitionen und sinnvoller Partizipation fernhält, auch deswegen, weil man die Steuermoral der Vermögenden sukzessive durch laxe Steuerfahndung legitimiert.