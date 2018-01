Die Moral von der Geschicht‘ – es gibt sie nicht

Kinderhände schufen Ihre Jeans: Welche Konsequenzen ziehen Sie? Eben – keine. Die 30 Liter Benzin in Ihrem Tank verunreinigten das Grundwasser ungezählter nigerianischer Familien: Boykottieren Sie die Erdölkonzerne und fahren E-Bus? Nein? Schade eigentlich. Aber sagen wir es doch mal deutlich: Moral ist eine ganz schlechte Währung.

Ich erinnere mich wie ich Jonathan Safran Foers Buch »Tiere essen« in die Finger bekam. Ich las es sehr aufmerksam, die Wirklichkeit der Fleischerzeugung, die der Autor beschrieb, schockierte mich aufrichtig. Dieses ganze sozio-ökonomische Dilemma empfand ich, wie viele andere Leser auch, als riesigen Skandal. Danach änderten ich und die vielen anderen Leser auch, unseren Lebensstil – nicht. Nach wie vor esse ich gerne Fleisch, mit dem Unterschied, dass ich ab da noch etwas bildlicher vorstellbar wusste, wie ich da an mein Fleisch gerate. Natürlich will ich diese Zustände nicht, sie sind untragbar, unhaltbar. Selbstverständlich erwarte ich einen vernünftigen Umgang mit Tieren und den Menschen, die in dieser Industrie arbeiten. Aber soll ich mit dem Boykott alleine anfangen?

Vielleicht saß auch Foer damals vor seinem Manuskript und meinte, sein Buch würde etwas bewirken. Wenn er wie ein Chronist des Skandals Belege sammmelt, Erfahrungen benennt und die moralische Zirbeldrüse anregt, dann würde sich was bewegen. Ähnlich dachten wohl die Mädels und Jungs von WikiLeaks. Getreu dem Credo: Wenn erst mal rauskommt, was da reinkommt, dann kommen die Macher wo rein, wo sie nicht mehr rauskommen. Jeder investigative Journalist wird wohl von diesem Geist angetrieben, der nach einem ganz gängigen Muster funktioniert: Wenn man den Leuten die ganze Wahrheit sagt, wenn sie endlich mitgeteilt bekommen, wie das wirklich läuft, dann werden sie ihr Verhalten überdenken und neu ausrichten. Der Skandal braucht bloß einen Mutigen, der die Anklage schreibt.

Aufdecken und Welt verändern: Das wäre aber auch ein schöner Kniff. Im Kern haben wir es mit einem optimistischen Bekenntnis zur Moral zu tun. Denn wenn man die Leute moralisch an den Eiern hat, so redet man sich ein, dann ist Veränderung denkbar. Aber letztlich wachen wir jeden Tag wieder auf und bemerken, dass alle Skandale, die uns Ausbeutung, Raubbau oder Zerstörung beschrieben, sich als fast geruchlos verflüchtigt haben. Denn Moral, das ist keine Währung – schade eigentlich, aber anders ist es nun mal nicht.

Weniger Fleisch essen, weil es gute Gründe dafür gibt? Dazu brauche ich kein schlechtes Gewissen, keinen Imperativ einer moralischen Instanz: Ich muss spüren, dass uns dieser Fleischkonsum teuer zu stehen kommt: Am Preis nämlich. Da packt man die Leute letztlich. Der Boykott auf Grundlage eines schlechten Gewissens ist nur eine Momentaufnahme, eine durchs Dorf getriebene Sau, die den Ortsausgang schon vor Augen hat. Wenn aber 500 Gramm Hackfleisch nicht mehr 2,29 Euro kosten, sondern alle Folgeschäden in den Preis eingerechnet werden müssen, dann überlegt man schon mal eher.

Mit der gesamten Debatte um Diesel und Autoverkehr in Innenstädten war es doch nicht anders. Die Kritiker kamen besonders mit moralischen Einwürfen zur Sprache, sprich mit Warnungen vor gesundheitlicher Beeinträchtigung, aber weniger mit einem Aspekt: Autofahren ist zu billig. Die Grünen hatten in den Achtzigern eben doch recht, als sie meinten, der Liter Benzin sollte mal 5 Mark kosten. Sie lagen aber völlig daneben was die Höhe des Literpreises betraf: 5 Mark sind wohl immer noch zu wenig, wenn man in den Preis die Kosten einrechnet, die die Versorgung und gesundheitliche Betreuung der oben genannten nigerianischen Familie einrechnet. Oder andere Kostenfaktoren, die die Erdölriesen einfach sozialisieren.



Moral ist eine feine Sache, ich mag sie, finde ethische Betrachtungsweisen und philosophische Auslegungen gar nicht mal so unspannend. Aber als politische Gestaltungskraft: Ich weiß ja nicht, ob sie dazu taugt. Da habe ich echt resigniert. Manchmal denke ich mir hypothetisch, wenn heute rauskäme, dass Facebook kleine Kinder in Öfen steckt, um damit die Leistung für den Server zu sichern – und wenn wir alle nicht nur ahnten, dass das so läuft, sondern Bilder sähen, Videoaufzeichnungen und sogar ein Offizieller würde es zugeben: Wisst ihr, was sich änderte? Nichts. Überhaupt nichts. Lebensgewohnheiten konnte vielleicht noch die Kirche mit strikter Moral prägen, aber doch nicht dieser profane Liberalismus.