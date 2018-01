Die AfD ist doch nicht rassistisch!

Jens Maier, Bundestagsabgeordneter der AfD, verhöhnte unlängst Noah Becker, den Sohn von Boris Becker, via Twitter. Überdies nannte er ihn einen »Halbneger«. Natürlich tobten da völlig zurecht die aufgeklärten Geister im Lande. Das konnte man nun wirklich nicht unkommentiert so stehen lassen. Doch selbst Jörg Meuthen und Erika Steinbach, unverdächtig empathische Mitglieder unserer Gesellschaft zu sein, fanden dafür deutliche Worte: Sie nannten es schlicht Rassismus. Und der habe in der AfD nichts zu suchen.

