»Es gibt keinen Grund für die AfD!«

»AfD – wie rechts ist Deutschland?«, fragte eine Frankfurter Podiumsdiskussion um Moderator Dany Cohn-Bendit. Alles kam auf den Tisch – nur keine wesentlichen Fakten. Cohn-Bendits These ließ nur eine Reaktion zu: Gehen! Ein Bericht über die falsche Schwerpunkte beim Umgang mit der AfD.

Die Jüdische Gemeinde Frankfurt hatte ins Ignatz-Bubis-Gemeindezentrum geladen. Sie wollte eine Diskussion zur AfD und auch zum antisemitischen Weltbild einiger ihrer Offiziellen als Debattenbeitrag anbieten. Die Furcht unter den Juden in Deutschland sei gewachsen, leitete Marc Grünbaum, Vorstand der JG, die anstehende Diskussion ein. Kurz streifte er thematisch den Solidargedanken, der grundsätzlich wichtig sei, um einem Phänomen wie der AfD den Kampf ansagen zu können – den müsse man unbedingt wieder stärken. Dann bat er die Matadoren auf die Bühne, angeführt von ihrem Moderator Cohn-Bendit.

Mit ihm rangen Justus Bender (Autor und FAZ-Redakteur), Hans-Ulrich Rülke (FDP-Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg) und Sergey Lagondinsky (Rechtsanwalt und Publizist) um Antworten. Cohn-Bendit war, das schon an dieser Stelle, die ersten 40 Minuten ein Totalausfall. Nach dieser Zeitspanne legte er kurz seine These zur AfD aufs Tapet und das war dann auch die Initialzündung meines Aufbruches. Ich hatte an der Stelle echt genug Zeit vergeudet. Herrn Lagondinsky sprach der Moderator fortwährend mit einem anderen Namen an, was dieser nicht mal verbesserte. Außerdem formulierte er stets Fragenungetüme, war um das Gedrechsel möglichst eloquenter Stichworte bemüht, was die ganze Chose um einen irgendwie gearteten roten Faden brachte. Er wagte den Versuch, »provokatorische« Einleitungen anzubieten, nicht etwa »provokante« – das wäre ja zu trivial. Und da er beständig betonte, dass er sich als Agent Provocateur mit Stichwortkarten fühlte, spürte man förmlich wie der letzte Hauch von Lockerheit eingestampft wurde.

Zurück zur Tafelrunde: Cohn-Bendit moderierte an, fragte einen nach dem anderen ab. Drei wesentliche Narrative wurde dabei bedient: Man begutachtete die AfD relativ frei von sozialpolitischen Entwicklungen der letzten Jahre, machte sie zudem zu einem ostdeutschen und gar osteuropäischen Phänomen und lobte die Bundeskanzlerin für ihren humanitären Schritt im Herbst 2015, den sie leider nur kommunikativ falsch verkauft hätte – womit die AfD letztlich nur wegen Kommunikationsschwierigkeiten zum politischen Faktor mutierte.

So wollte Cohn-Bendit zum Beispiel vom FDP-Mann wissen, wie man mit der AfD und ihren Wählern umgehen sollte. Der antwortete langatmig, man habe in seiner Fraktion gestritten – Zwischenruf Moderator: »Ja, sagen Sie uns doch, was da gestritten wurde!« -, wie man der AfD begegnen sollte. Sie zu ignorieren habe man letztlich als falsches Signal begriffen. Das sei keine Antwort. Man müsse ihr im Landtag begegnen. Eine AfD-Abgeordnete, so erzählte er angewidert, sehe es zum Beispiel als Beitrag zur Meinungsfreiheit an, in einer Facebook-Gruppe mitzuwirken, in der ein Bild von einem Pizza-Karton mit dem Kopf von Anne Frank rumgereicht wird, drunter der Schriftzug »Die Ofenfrische« – derart widerliches habe er noch nie gesehen. Soll man da etwa schweigen? Nein, da müsse man diesen Rassisten und Antisemiten mutig entgegentreten. Der Saal applaudierte laut, da hatte er wohl einen Nerv getroffen.

Und das stimmt ja auch. Man darf sich da nicht den Schneid abkaufen lassen. Aber ist das nicht wohlfeil? Ist es nicht ohnehin klar, dass man Rassisten und Antisemiten entgegentritt? Warum reduzierte er den Umgang mit dem Phänomen AfD einzig und alleine auf deren parteiliches Personal? Über die AfD-Wähler sprach der FDP-Abgeordnete überhaupt nicht. Das wäre weitaus schwieriger, er müsste dann vielleicht darlegen, dass da viele aus Frustration so votieren, weil sie für sich keine Perspektiven mehr sehen, arbeitslos sind oder Angst haben, es werden zu können. Auch seine Partei, die Partei des kalkulierten Sozialabbaus, hat es da verbockt. Wenn mehr Netto vom Brutto für die sogenannten Leistungsträger bleibt, fehlt es eben an anderer Stelle.

Cohn-Bendit leitete die Runde mit den Worten ein, dass es hier um die Frage gehe, wie rechts Deutschland sei. Nicht wie rechts man die AfD einschätze. Er betonte, dass das einen Unterschied ausmache. Man sollte das bitte berücksichtigen im Gespräch. Dennoch blieb der einzige parteipolitische Kopf der Runde thematisch im Parlament stecken. Dabei müsste man der AfD über ihre Wähler auf den Zahn fühlen. Wenn sie keine Wähler mehr hat, gibt es ja auch keine Abgeordneten mehr.

Herr Lagondinsky zog dann eine Weile das Gespräch auf sich. Wir lebten schließlich hier an der osteuropäischen Grenze. Und an der AfD sähe man schon, dass es die noch immer gäbe. Klar, die Front National in Frankreich sei schon ähnlich der AfD – aber eben nur ähnlich, sonst aber von ganz anderer Qualität. Wo er das ausmachte, hat er nicht erläutert. Dafür kritisierte er die Bundeskanzlerin mit einem dicken Lob. Sie habe im Herbst vor zwei Jahren vieles nicht richtig vermittelt. Dass sie aber humanitär tätig werden wollte, das sei mutig gewesen und ein Akt der Menschlichkeit. Kein Sterbenswörtchen über das Dublin-Verfahren, darüber, dass die Berliner Regierung in den zehn Jahren ihrer Kanzlerschaft zuvor, die europäische Peripherie und die Flüchtlingsströme, die dort ankamen, einfach alleine ließ und es nicht zu einer europäischen Frage werden lassen wollte. Griechenland hat man nebenher sogar noch ökonomisch kaltgestellt. Spanien und Italien sollten selbst sehen, wie sie das gebacken bekommen. Das war Berliner Marschroute. Und nun lobt dieser Mensch die Bundeskanzlerin als humanitäre Koryphäe? Erlaubte er sich einen Scherz?

Alles was es an Binsen zu dem Thema gibt, kam als ganz großer Erkenntnisgewinn auf die Bühne. Die soziale Frage aber, die Folgen von Sozialabbau und Merkelismus, waren gerade mal Thema genug für ein Streiflicht im Begrüßungswort. Stattdessen behandelte man die vermeintliche Plötzlichkeit der Flüchtlingskrise, die das Land auf dem falschen Fuß erwischte. Stilisierte sich, indem man auf die Abgeordneten der AfD zeigte, zu ausgesprochen guten und anständigen Menschen und schob nebenher auch noch der DDR die ganze Misere in die Schuhe. Eigentlich alles, was als Blendraketen durch den öffentlichen Raum murkste in den letzten Wochen und Monaten, es kam hier im Ignatz-Bubis-Gemeindezentrum zusammen.

Und als ob das noch nicht reichte, schwang sich Cohn-Bendit auf, eine ganz »provokatorische These« in den Raum zu stammeln. Er nach einer Weile nämlich, dass die Gäste Gründe nannten, die auf eines abzielten: Auf Entschuldbarkeit – das klinge ja alles so, als müsse man den AfD-Wählern gar keinen Vorwurf machen. Seine These sei nun ganz eine andere, er wolle darauf eine Diskussion aufbauen: »Es gibt keinen Grund für die AfD!« Starker Beifall, das war es, was die Leute hören wollten. Übermoral und Bessermenschelei. Das linksliberale Bürgertum war aus dem Häuschen. Motivforschung? Hör doch damit auf! Parolen sind so viel billiger, sie kosten keinen Gehirnschmalz.

An der Stelle zogen wir uns raus, wir packten unsere Jacken und verließen den Saal. Viele Blicke begegneten uns. Wahrscheinlich hielten sie uns für AfD-Sympathisanten, die gespitzelt hatten. Oder aber für beleidigte Leberwürstchen aus dem Umfeld besorgter Bürger, die nun schmollend flüchten wollten. An der Stelle aber, an der Cohn-Bendit diese These aufbrachte, fragte ich mich wie vom Donner gerührt: Wenn das wirklich so wäre, was machen wir dann hier? Wenn es keine Gründe gibt, dann braucht man auch nicht danach fragen. Dann ist es auf der Couch bequemer als hier. Auch Erkenntnisgewinn obliegt einer mentalen Kosten-Nutzen-Rechnung: Man tut sich das an, was einen etwas bringt.

Den letzten Satz nehme ich zurück – er ist Quatsch. Die ganze Veranstaltung hat mir ja doch etwas gebracht: Sie hat mir nochmals dokumentiert, wie falsch die Debatte im deutschen Mainstream – und es war ja durchaus Mainstream, was hier geboten wurde – abgespult werden. Dort baut man Narrative auf, die es dem Bürgertum bequem machen, sich nicht bewegen zu müssen. Cohn-Bendit hat mit seinem Auftritt unterstrichen, dass das Milieu, in dem er sich so elegant bewegt, keinen Kampf gegen die AfD führt. Es kämpft gegen eine Wahrheit an, die da lautet: Die Neuausrichtung einer Solidargemeinschaft, die diesen Namen verdient, würde den rechten Schreihälsen das Wasser abgraben. Das möge man aber bitte nicht als Erklärungsansatz akzeptieren.

Wie rechts Deutschland ist, wurde an dem Abend gefragt. Diejenigen, die nur Moralin ausstreuen, die können vielleicht Antwort geben. Denn nicht verstehen wollen, nicht hinterfragen, sich nicht in den anderen hineindenken zu können: Das ist die ganz normale rechte Weltanschauung. Eines ist aber auch klar: Diese Leute, die sich bei solch inhaltsleeren Veranstaltungen sammeln, auch deswegen, weil sie gegen rechte Tendenzen ein Zeichen setzen wollen, sind keine Widersacher der AfD. Sie spielen ihr Pässe zu. Ganz sicher ungewollt, aber auch so entstehen ja Zusammenspiele zuweilen. Sie sind nicht die Lösung unseres Problems, sondern ein Teil davon.



Und ich habe wieder gesehen: Es gibt keinen Grund für Daniel Cohn-Bendit. Gar keinen. Memo an die Jüdische Gemeinde in Frankfurt: Mit Marc Grünbaum hättet ihr doch einen gehabt!