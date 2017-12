Bourdieu in der Tram oder Nach unten treten

»Selbst ich hab Hunger. Tschuldigung, dass ich auch amol was essen will.«, brüllte da einer. Hoppla, was war denn in dieser fast menschenleeren Straßenbahn los? Armut – und Armutshierarchien!

Wir traten an einem Sonntagnachmittag in die Linie 21 ein. Es war fast kein Mensch da. Im Bereich, in dem üblicherweise Fahrräder oder Kinderwagen abgestellt werden, lungerte ein junger Mann mit klebrigen Haaren und speckigem Anorak. Seine Jogginghose war ein Fetzen aus tausendundeinem Loch. Er lehnte sich gegen eine Plexiglaswand und schrie auf einen grauhaarigen Mann ein, der einige Meter weg in einem Zweiersitz hockte und seinen zahnlosen Mund offenstehen ließ. Ein Fläschchen Bier hielt er mit beiden Händen fest.

»Meinst du, ich will nichts essen!«, raunte der junge Mann den Sitzenden an, um sofort in einen weinerlichen spitzen Schrei zu verfallen.

»Du Wichser, gnininini … ein Junkie braucht nichts, oder? Glaubst du des, oder was?« Der weinerliche junge Mann, so schien es mir jedenfalls, fränkelte ein wenig.

»Was willst du denn von mir?« geiferte der Ältere zurück. »Geh doch …«, aber fränkelte ihm schon der andere wieder ins Wort.

»A Junkie muss amol was essen, du Arschloch! Ich hab dich nur nach was zum Essen gfrogt. Da musst du mir ned sagen, ich soll mir a Erwat suchen …. gnignigni … du bist a Wichser, hey! So a Wichser!«

Natürlich kriegen in dieser wie in wahrscheinlich allen Städten viele Obdachlose diesen Ratschlag recht oft an den Kopf geworfen. Ich frage mich halt immer, warum sie ihre Ansprüche für Transferleistungen nicht geltend machen. Das könnten sie ja tun. Der Weg steht ihnen im Normalfall offen. Aber erstmal durch Sucht auf der Straße gelandet, sind wohl strukturelle Abläufe kaum mehr denkbar. Wer als Passant nicht geben möchte, der soll es lassen. Daran ist nun wirklich nichts verwerflich. Aber gegen dieses schwächste Glied der Gesellschaft auch noch starke Sprüche auffahren: Das nenne ich Feigheit.

Ein bisschen ging mir sein Geheule ja schon auf die Nerven. Aber wer weiß, welche psychischen Probleme in dem armen Kerl rumorten.

»Du sitzt da und trinkst a Bier und schaust mi als letztn Dreck an«, polterte er weiter. »Du bist vielleicht anner! A richtiger Säufer und sagst mir i soll erwaten geh. Scheißalkoholiker. Scheißwichser.«

»Gnignigni … der is a Alki hey und macht mich an!«

Weiter ging es: »Na und, i bin a Junkie! Deswegen muss ich a was essen. Ich hab dich nur gfrogt, Alter. Da musst du nicht so sein.« Er verfiel erneut in weinerliche Unverständlichkeit, murmelte etwas vor sich hin. Man verstand nur Fetzen: »Junkie«, »blöder Wichser«, »nur gfrogt«.

Der Ältere, der im Zweiersitz Platz genommen hatte, schwieg sich aus, seinen bösen Blick auf den gerichtet, der sich Junkie nannte und der jetzt mit noch mehr Engagement jammerte.

»Stell dir vor, a Junkie hat auch amol ann Hunger«, er wurde lauter, seine Stimme wütender. Er stierte seinen Kontrahenten an. Rappelte sich auf, ging drei Schritte auf ihn zu. Oha, jetzt wird es ungemütlich, befürchtete ich. Aber die Straßenbahn hielt an der nächsten Station, der Junkie stieg aus, schimpfte dabei noch auf seinen Gegenspieler und weinte überlaut, als er am Fenster vorbeiging.

Da fiel mir ein, dass ich den jungen Kerl schon mal gesehen hatte. Irgendwann nach Mitternacht in der Nähe des Hauptbahnhofes. Er quatschte jemanden an, der schüttelte ablehend den Kopf und das reichte schon, dass er wieder weinte und schrie, vom Hunger sprach und völlig aufgelöst eine Glasflasche von einer Mauer zu Boden schmiss. Dann türmte er laut weinend.

Kaum war er raus aus der Tram, meldete sich einer zu Wort, der versetzt hinter dem im Zweiersitz saß. Er sprach seinem Vordermann Mut zu. Er wäre auch nicht gerade reich, ließ er den wissen. Aber gebettelt habe er niemals. Der andere nickte, er ja auch nie. »So was verstehe ich nicht«, quatschte der Hintermann weiter und der Vordermann drehte sich um, versuchte seinen Frust in einem Gespräch und in einem Schluck Bier zu ersäufen. Ein Bier mache ihn doch nicht zum Trinker. Der andere bejahte und betonte abermals: Gebettelt – nee, das habe er wirklich noch nie, obwohl auch er nicht viel habe.

Wir stiegen aus, waren mittlerweile angekommen und verließen diesen Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Arme Schlucker, wie es sie viele da draußen gibt. Solidarisiert durch einen, der noch weniger hatte als sie. Ein Typ im Anzug stieg ein, als wir vom Trittbrett sprangen. Feiner Zwirn und Aktenköfferchen. Der Erfolg stand ihm gut. Für ihn würden sie keine Augen haben.



Distinktion orientiert sich nun mal nach unten. Im gemeinsamen Bestärken, niemals das Gesicht so verlieren zu wollen, wie es die absoluten Habenichtse tun, finden die relativen Habenichtse zusammen. Und das ist keine Straßenbahngeschichte. Das ist ein gesellschaftliches Problem.