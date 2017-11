Das Arbeitszeitgesetz lockern, damit man wettbewerbsfähig bleibt? Der Arbeitstag endet nicht mehr am Feierabend? Wer solche Pläne hegt, hat keinen Schimmer. Das sind Pläne zum kollektiven Erkranken.

Die Darstellung vom Vorschlag des Wirtschaftsweisenbosses in den Medien, war fast überall identisch. Man legte dar, was Christoph M. Schmidt gesagt hatte, erklärte warum er dieser Ansicht sei und schob dann bei noch übriger Nachrichtenzeit nach, dass Gewerkschaften es nicht so sähen und man heute schon recht flexible Arbeitszeiten hinbekomme. Letzteres gab es allerdings nur optional. Was spräche eigentlich dagegen, dass man zuerst mit der Stellungnahme der Gewerkschaften anfängt, zunächst deren Widerspruch thematisiert? Es ist ja an sich nicht so, dass es grundsätzlicher Brauch ist, nach dem Muster Aktion/Reaktion zu berichten. Manchmal fängt man auch mit den Reaktionen an, die eine etwaige Aktion nach sich zieht.

So eine Herangehensweise wäre doch auch denkbar, wenn ein Ökonom darüber sinniert, Arbeits- und Freizeit gewissermaßen zusammenzulegen und dabei klarmacht, dass 48 Stunden Arbeit in der Woche doch ganz normal sein sollten, wenn man global bestehen will. Fänge man mit den Reaktionen einer solchen Meldung an, hätte das eine psychologische Wirkung: Man würde den Herrn Ökonomen nämlich nicht als Debatteninitiator stilisieren und ihm so jene Aura aberkennen, die ihm nur deswegen umgibt, weil er der Erstegenannte ist. Und was spräche außerdem denn gegen eine reißerische Umsetzung, gegen die übliche Diffamierung, die wir sonst so haben? »Dieser Mann möchte Sie krank machen!« Es wurden schon Leute für weniger plakativ vorgeführt in diesem unserem wahrheitsliebenden Lande.

Stimmt übrigens ja auch. Herr Schmidt nimmt mit seinen Plan in Kauf, dass all jene, die als Arbeitnehmer ihren Lebensunterhalt zu sichern haben, in ein krankmachendes Laufrad geraten. Wer Arbeitszeiten in die Freizeit mischt, der spricht sich auch dafür aus, das gesamte öffentliche Leben unter einem gleichbleibenden Stresslevel zu organisieren. Der nimmt ein höheres Risiko von Herz- und Kreislauferkrankungen hin, ignoriert massiven Anstieg bei Darmleiden und tut so, als habe er vom mentalen Ausbrennen noch nie auch nur ein Wörtchen gehört.

Wenn dieser Ökonom ganz ökonomisch so tut, als sei das die letzte Möglichkeit, um die deutsche Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, dann muss man sich wirklich an den Kopf fassen. Ökonomie: Das Fach von Gelehrten, die Menschen als bloße Zahlenreihe und als Rechenexempel lesen? Wettbewerbsfähig dadurch, dass man Arbeitnehmer fortwährend eines massiv erhöhten Erkrankungsrisikos aussetzt? Der Wirtschaftsweise hinkt nicht nur ethisch hinterher, er scheint auch Ökonomie nur im luftleeren Raum betreiben zu können. Da ist er ganz im Element seiner ökonomischen Schule, im neoliberalen Korsett: Menschen sind dort nur Kennzahlen, die als beliebig mathematisch umrechenbar betrachtet werden. Wenn man jemand, der jetzt schon viele Überstunden am Limit leistet, mit noch mehr potenziellen Überstunden und Anrufen nach seinem Feierabend behelligt, dann mag die Rechnung mathematisch aufgeben: Biologisch und medizinisch hingegen nicht.



Wer Wettbewerb als statische Kalkulation betrachtet, der ist eigentlich kein Ökonom. Ein Weiser schon gar nicht. Denn als Fachmann in dieser Sparte sollte man immer eine ganz spezielle Variable kennen: Den Menschen. Und was mit ihm geht und was nicht. Wer die Menschen nicht kennt oder nicht kennen will, ihnen aber warme Ratschläge erteilt, der ist kein Weiser, sondern ein Unwissender. Einer, der die arbeitenden Menschen im Lande nur deshalb zu Patienten degradiert, weil er akademisch-eitel genug ist, um sich als Experte anzubiedern.