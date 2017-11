Den Merkelismus in seinem Lauf …

Angela Merkel ist durch? Der Merkelismus am Ende? So behaupteten es jetzt eigentlich fast alle politischen Beobachter. Nur einer zeigte auf, dass das eine Fehleinschätzung ist: Andreas Frege, genannt Campino.

Schwanengesang des Augenblicks: Es ist aus, die Bundeskanzlerin stehe vor ihrem politischen Ende. Das Scheitern der Koalitionsverhandlungen hat die Beobachter zu der Erkenntnis geführt, dass es das nun war. Zwar stellte die Frau gleich mal klar, dass sie bei Neuwahlen nochmal kandidieren möchte und wird, zwar lobte ihre Partei ihren Kampfgeist und stellte rhetorisch mit einiger Berechtigung die Frage, wer es denn sonst machen sollte, wenn nicht dieser Stabilitätsanker – aber trotzdem, weil es so eine schöne Schlagzeile, so ein Eyecatcher war, titelte man mit Endzeitaufmachern.

Dabei ist die Konstellation doch recht kommod für die geschäftsführende Bundeskanzlerin. Ihr Stuhl wackelt tatsächlich nicht mal ernstlich. Nach den Neuwahlen wird sie immer noch, trotz womöglicher weiterer Verluste, der größten Fraktion im Bundestag vorsitzen: Ohne sie gibt es mit ziemlicher Sicherheit keine Regierungsbildung. Von wegen der Merkelismus geht seinem Ende entgegen!

Nur einer hat das offenbar begriffen, einer der großen Aufklärer unserer Zeit, Herr Campino aus Düsseldorf, der gleich mal dagegenschoss und klarmachte: »Diese Person auszutauschen, das wäre für mich das Zeichen, dass die Bundesrepublik Deutschland sich selber zerlegen möchte.« Die ganze Welt suche Halt und Beständigkeit, wusste er weiter. Und da wollen wir Wohlstandsdeutschen unsere Beständigkeitsgarantie im Hosenanzug austauschen? Ja, sind wir denn irre? Wissen wir nicht mehr, was gut für unser Land, was gut für uns alle ganz persönlich ist? Zerlegen wir uns echt selbst? Ja genau, Campino spricht es deutlich aus: Wahlen sind gefährlich und Alternativen sind riskante Experimente.

No future? Nee, das war der Schlachtruf von Punks mit Akne. Gut gepflegt und gesetzter im alltäglichen Umgang kann man die Parole schon mal ausbauen: No future ohne Angela. Es ist nicht schlimm, wenn Punks in der Realität ankommen und dazu übergehen, Disharmonie gegen Musik einzutauschen. Und eigentlich ist es nicht mal schlimm, dass Campino das so gesagt hat, denn er belegte damit fast schon analytisch: Merkelismus am Ende? Von wegen ihr Spinner! Er rockt noch immer, selbst die gefühlten Kritiker der Bundeskanzlerin sind plötzlich ihrer Alternativlosigkeit erlegen, salbadern nach, was man ihnen über Jahre an Indoktrinierung ins Ohr gewispert hat: There is no alternative.

Witzigerweise war das Thatchers Credo und die Jugend des Landes, das sie damals regierte, bastelte sich selbst ein Leitmotiv: Jenes nämlich von der nicht existenten Zukunft. Der Punk war geboren. Von Großbritannien erreichte dieses Lebensgefühl auch den Ratinger Hof in Düsseldorf. Aber seien wir doch mal ehrlich, ob nun »There is no alternative!« oder aber »No future!«, man könnte diese beiden englischen Sätze mit einem einzigen deutschen Zweiwortsatz übersetzen: Traurige Aussichten. Da kommen Punk und Postdemokraten tatsächlich auf einen gemeinsamen Nenner.



Das System Merkel rollt weiter. Die Parolen der letzten Jahre, nämlich dass nur sie es könne, tragen fette Früchte. Besonders jetzt, da es nicht so toll aussieht. Sogar das linke Lebensgefühl in Tüten schreit mit. An Tagen wie diesen …