Arbeitskraftverkäufer, ihr habt nichts zu verlieren – fast nichts!

Die Arbeiterklasse soll es machen? Die gibt es doch so wie vor hundert Jahren gar nicht mehr. Mit klassischem Marx kategorisiert man die Welt von heute mit gestrigen Einschätzungen. Arbeiter aller Länder – wer seid ihr eigentlich?

Marxens Übersichtlichkeit und unser Chaos

Eigentlich ging die neulich im Netz ausgetragene Debatte zwischen Robert Meyer (Neues Deutschland) und Jens Berger (NachDenkSeiten) ein bisschen am allgemeinen Erkenntnisgewinn vorbei. Und das ist schade. Denn über die Klasse, die die progressive Entität ist oder sein sollte, müsste man im linken Spektrum dringend mal reden. Das hätte Gewicht, hätte Relevanz. Traditionell müsste man von der Arbeiterklasse sprechen. Und warum sie sich nicht für linke Alternativen entscheidet. Wieso wählt die Arbeiterklasse rechts, warum wählt sie Merkel? Das will in den linken Kopf nur unter mühsamen Anstrengungen hinein.

Sagen wir wie es ist: Die Arbeiterklasse – die gibt es nicht mehr. Sie ist ein soziologisches Gruppenkonstrukt aus einer durchaus übersichtlicheren Epoche. Eine moderne Linke kann nicht mit ihr begrifflich hantieren, weil sie keine Homogenität mehr aufweist. Das war zu Zeiten Marxens noch ein wenig anders. Der Ökonom aus Trier konnte sich die Vereinfachung insofern noch leisten, weil Arbeiter zu sein grundsätzlich bedeutete, mit anderen Arbeitern auf einen Lebensentwurf abonniert zu sein. Der bestand aus Entfremdung von der zu verrichtenden Arbeit, aus Verarmung, Erschöpfung und Vorenthaltung von Teilhabe. Das waren »Qualitäten«, die jeder Arbeiter mehr oder weniger kannte. Schon zu Zeiten von Marx bahnten sich ja auch da Veränderungen an. Die englische Arbeiterschaft erlebte, nachdem Friedrich Engels die Lage der arbeitenden Klasse noch in den Vierzigern des 19. Jahrhunderts rabenschwarz beschrieben hatte, einen Wohlstandsgewinn im Laufe der Siebziger und Achtziger – während Arbeiter auf dem europäischen Festland noch die Verwerfungen der Industrialisierung ausbadeten.

Dennoch konnte man noch von einer Gleichwertigkeit der Arbeiterverhältnisse sprechen. Sie waren vom politischen Entscheidungsgremien abgeschnitten, standen am unteren Ende der gesellschaftlichen Hackordnung und führten im Vergleich zu anderen Gesellschaftsgruppen ein relativ (und manchmal gar absolut) bescheidenes Leben. Die Welt im 19. Jahrhundert wandelte sich zwar rapide, aber sie war übersichtlicher als sie es Ende des 20. Jahrhunderts, Anfang des 21. Jahrhunderts werden sollte.

Mit dem Plastiklöffel im Mund geboren

Marx lag mit seiner Analyse der Produktionsverhältnisse nicht falsch. Nur war er kein Hellseher. Das sollte man in heutigen Debatten im linken Spektrum nie vergessen – tut man leider viel zu oft. Mit einer marxistischen Einschätzung der heutigen Lage, bleibt man zwangsläufig dort stecken, wo man im 19. Jahrhundert noch ahnungslos im Dunkeln tappen musste. Auch den Neomarxisten, die etwas weiter in die moderne Welt vorgedrungen sind, fehlt die historische Zeitgenossenschaft. Die Arbeiterklasse als Begriff und letztlich historischer Verantwortungsträger ist ein Musterbeispiel für die Verwandlung der Welt – und leider auch für das Altbackene manches Diskurses. Der Gattungsbegriff des Arbeiters umfasst heute mehr als Industrie-, Bergwerks- oder Agrarproletariat, mit dem Friedrich Engels 1845 die Klasse gewissermaßen systematisiert hatte. Alleine bei den Industriearbeitern variieren die Arbeits- und Lebensverhältnisse massiv. Zwischen Leiharbeiter »auf Wanderschaft« und Facharbeiter in einem Konzern, der auf Sozialpartnerschaft mit den Gewerkschaften baut, liegen massive Zugewinne an Lebensqualität und gut und gerne 2.000 Euro netto im Monat.

Für die Arbeiter sprechen heute immer noch so einige. Zuletzt auch die Sozialdemokraten, die ihre Reform zur Betriebsrente als eine Stärkung für arbeitende Menschen verkauften. Genutzt hat dieser Privatisierungsunfug bestenfalls den Kolleginnen und Kollegen bei Firmen wie Audi oder Opel – dem A-Segment der Arbeiterklasse also. Einer gesellschaftlichen Gruppe, die eigentlich eine Minderheit auf dem Arbeitsmarkt darstellt. Demokratien definieren sich aber über die Mehrheitsentscheidung. So will es jedenfalls die Theorie. Ein so eng gefasster Begriffsansatz ist insofern undemokratisch.

Wer arbeitet, der gehört doch zur historischen Arbeiterklasse? Mir blieb in Erinnerung, welchen Ratschlag der Sicherheitsbeauftragte meines Ausbildungsunternehmen vor vielen Jahren für uns hatte. Er war ein recht trockener Knochen, pflegte einen akademischen Gestus, was ihn im Betrieb nicht gerade zum beliebten Zeitgenossen machte. Aber er siezte uns junge Leute, uns Teenager – was uns freilich mächtig gefiel. Wir fühlten uns wichtig und respektiert. »Sie müssen Ihre Gesundheit erhalten«, sagte er uns. »Deswegen diese Schulung zur Arbeitssicherheit. Sie haben nichts zu verkaufen, als Ihre Arbeitskraft. Wenn Sie das nicht mehr können, wird es schwierig werden für Sie.« Da war einer nicht aus humanistischen Gründen um unsere Gesundheit besorgt, auch nicht, weil er dem Unternehmen Folgekosten ersparen wollte – es ging auch um eine Ressource, die einzige Ressource, die Leute aufbringen können, die leider nur mit einem Plastiklöffel im Mund geboren werden.

Ketten sprengen? Gerne, aber lassen Sie mich schnell den geleasten Wagen in die Garage fahren!

Reden wir also weniger von Arbeitern, sagen wir lieber Arbeitskraftverkäufer dazu. Das beinhaltet so viel mehr als Arbeiter. Es geht um Menschen, die nichts anbieten können als ihrer Hände Arbeit, die nur diesen Rohstoff anzubieten haben. Für sie ist jede Wirtschaftspolitik, die danach trachtet, Arbeitskraft möglichst kostengünstig werden zu lassen, ein Affront, ein Angriff auf deren einzige Ressource. Wer also nur seine Arbeit anzubieten hat, der gehört dem an, was im 19. Jahrhundert noch so schön übersichtlich zur Arbeiterklasse zählte. Übrigens auch Robert Meyer und Jens Berger. Meines Wissens finanzieren auch sie ihr Leben mit Arbeit.

Da kommen aber die Probleme auf uns zu. Die beiden Journalisten zählen zu dieser Klasse. Sie gehören dazu wie Opelaner oder Audianer. Sie reihen sich ein mit Niedriglöhnern, Botengängern und Leiharbeitern. Der Audianer verdient als Single vielleicht 2.800 Euro – netto. Er kann einem Kulturangebot frönen, das ihm qua Firmenzugehörigkeit verbilligt zusteht. Und er kann sich zu günstigen Konditionen einen Audi leasen – und das alle halbe Jahre neu. Die Leiharbeiter, die in den Zulieferfirmen im Speckgürtel des Automobilkonzerns liegen, sind meilenweit von einer solchen Lebensqualität entfernt. Sie verdienen nicht nur wesentlich weniger – sie haben auch sonst keine Gratifikationen. Irgendwo dazwischen liegen andere Arbeitskraftverkäufer, auch Leute mit einer journalistischen Festanstellung.



Die gesellschaftlichen Dynamiken sind komplexer als je zuvor. Es ist gut, wenn zwei Journalisten aus dem linken Spektrum eine Debatte führen und anschieben; aber im Grunde fehlt da so ein bisschen die Erläuterung, dass man beim Sujet Arbeiterklasse ein Defizit auf linker Seite hat. Der Begriff hat sich so, wie er gedacht war, überlebt – auch die Linkspartei braucht da einen neuen theoretischen Ansatz und damit Mut dazu, eine Volkspartei sein zu wollen. Denn das zentrale Problem linker Alternativen ist es, dass das klassische Subjekt des progressiven Anschubs, keine geschlossene Entität darstellt. Auch Arbeiter haben mehr zu verlieren als ihre Ketten, wenn sie nicht gerade mit einem Minijob abgespeist werden.