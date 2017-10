Egomanentraining, Du Bildungsweltmeister!

Die jungen Leute taugen einfach nichts. Kaum aus der Schule, schon fallen sie durch bei den Ausbildern. Daher alle Jahre wieder: Bildungsgipfel, Bildungsoffensive, Bildungsweltmeisterschaft. Vielleicht wäre ein Erziehungsgipfel sinnvoller.

Er kam aus gutem Elternhause und direkt aus der Realschule an seinen Ausbildungsplatz in der Verwaltung. Konnte ausgezeichnet Englisch, verstand sich gut in Technik und wirkte überhaupt so gar nicht blöd. Dumm nur, dass irgendwas anderes mit ihm nicht stimmte. Am ersten Arbeitstag kam er gleich zweieinhalb Stunden zu spät. Ohne Angaben von Gründen. Man sagte ihm, dass er wenigstens anrufen müsse, wenn er zu spät komme, gab ihm die passenden Telefonnummern für den Fall. Am zweiten Tag trudelte er glatte zwei Stunden zu spät ein. Er musste seine Schwester noch am Flughafen verabschieden und überhaupt, er habe bislang Ferien gehabt und sei noch nicht im Takt. Beim Kundenkontakt duzte er alle, die ihm vor die Nase kamen, er war da völlig distanzlos. Als man ihm den Umgang erklärte, fiel er aus allen Wolken, als habe er noch nie was von Siezen gehört. Obwohl er eigentlich ein heller Kopf war, bekam er es einfach nicht auf die Reihe, gewisse Umgangsformen zu wahren. Seinen Kapuzenpulli tief in die Stirn gezogen und mehr Zeit beim Rauchen verbringend als am Arbeitsplatz ließ er die Zeit verstreichen. Zu spät kam er weiterhin. Als er mal nur 40 Minuten zu spät war, verkündete er stolz, er sei heute fast pünktlich gewesen. Das meinte er ernst.

Das Gejammer über junge Leute, ich weiß schon, das ist ein alter Sport. Es sollen schon Höhlenzeichnungen entdeckt worden sein, die man mit »Die Jugend ist schlecht« übersetzen konnte. Die Griechen und Römer beklagten sich genauso über die Grünschnäbel. Mancher römische Soldat, der an der Seite Cäsars Gallien überfallen hatte, konnte dem Jungspund Octavianus, den späteren Kaiser Augustus, von seiner Art her so gar nichts abgewinnen. Er wirkte ja auch so wie ein verweichlichtes Mädchen im Gegensatz zu dessen Onkel. Das Imperium gehe vor die Hunde, weil es an aufrechten Generationen mangele, weil die Jugend alles verspielt. Und was haben erst die Generationen nach dem großen Alexander erdulden müssen, weil sie ihrem Ahnherrn nicht zur Ehre gereichten – ja, und was hat Alexander selbst ertragen müssen, was hat man ihm denn alles unterstellt, diesem Jüngling, der angeblich so viel weicher und philosophischer und unmännlicher, daher so viel schlechter und würdeloser war, als sein alter Herr, als das hartgesottene Einauge Philipp?

Eigentlich ist unsere heutige Kritik, wenn man es dann genauer nimmt, gar keine Kritik an den Jungen. Man kritisiert die Alten. Die Jungen gucken es sich ja wo ab. Wenn sie dann mal wieder, so wie Christian Lindner, Messias der Ichlingspartei, im Wahlkampf zur Bildungsweltmeisterschaft aufrufen, also zum neuerlichen Anlauf, die Bildung in Deutschland zu verbessern, dann kann man da nur lachen. Nicht, dass Bildung in diesem Lande ohnehin schon außerordentlich gut wäre, man hat das Bildungsniveau ja kontinuierlich nach unten angepasst. Aber was hilft es denn bitte, wenn dann junge Leute an den Start gehen, die sich in einer Kindheit sonnten, in der der Individualismus zu einer elterlichen Religion für ihren Spross erklärt wurde und wo der Mittelpunkt der Welt jeder Plärrer des Hosenscheißers war? Wie kann denn Bildung das von den Ellenbogenerwachsenen abgekupferte Arschlochverhalten und die soziale Respektlosigkeit abfedern?

Was wir brauchen ist ein Egomanentraining, eine Resozialisierung im Umgang. Bildungsweltmeisterschaft, wie sie Herr Lindner forderte, ist natürlich etwas, womit man das Bildungsbürgertum locken kann. Hört sich gut an. Aber zur Bildung gehört ganz sicher mehr als das, was man an Schulstoff eingetrichtert bekommt. Zur Bildung gehört Umgang, Grundkonventionen, Respekt vor den anderen. Man duzt halt nicht gleich jeden Unbekannten. Man siezt den Typen in Krawatte und den Kerl im nikotingefärbten Hemd ebenso. Das gehört zur Bildung. Und wenn einer wie Herr Lindner meint, man müsse was an der Bildung drehen, wegen Wettbewerbsfähigkeit und so, dann kann er sich gleich mal an der eigenen Nase packen und sein Benehmen überprüfen, sein Platzhirschgehabe im Talk. Von Leuten wie ihn, kopiert man sich mieses Auftreten. Sein ungebildetes Benehmen, so wie es sich in seiner Partei freilich qua Sendungsbewusstsein gehört, ist eine Bildungsbremse.

Und was ist mit dem Azubi geschehen? Nach einigen Wochen wurde er gegangen. Schade um den jungen Mann, aber nachvollziehbar in der Konsequenz. Wie will man einen Arbeitsalltag mit jemanden gestalten, der elementare Grundprozesse des alltäglichen Lebens nicht gebacken bekommt und an dem der »Unterm-Strich-zähl-ich«-Individualismus, den man uns über Jahre gelehrt hat, zäh anhaftet? Wie gesagt, schade um den jungen Mann. Bildung brauchte er keine. Nicht in dem Sinne, wie sie die Bildungsexperten in diesem Lande begreifen. Vorbilder braucht er. In seinem Umfeld genauso wie im Fernsehen. Aber überall laufen halbsoziopathische Gemüter herum, zeigt man den Leuten, dass man sich selbst der Nächste ist und dann zappt man in die Glotze und Lindner turnt unanständig in Runden umher und wirkt dabei wie eine nur etwas besser gekleidete Version eines RTL-Nachmittagsprogramm-Brüllasis.



Die Jungen sind nicht das Problem – sie haben ein Problem: Die Alten, die ihnen etwas gänzlich Unbrauchbares vorleben.