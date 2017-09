Entert die Sozialdemokratie!

Union, FDP und AfD haben es hochprozentig in den Bundestag geschafft. Wäre eine R2G-Koalition gewollt gewesen, hätte sie es gerade mal auf knapp 38 Prozent und hätte die Mehrheit um gut 50 bis 60 Mandate verfehlt. Jetzt wird eine linke Alternative noch nötiger als vorher. Dazu braucht man die SPD. Jetzt heißt es sie zu kapern!

Ja, als Linker könnte man sich die Hände reiben und den Sozis besserwisserisch zurufen: »Da seht ihr mal, was ihr davon habt! Wir haben es euch doch immer gesagt, die SPD ist am Ende, wenn sie nicht einen neuen Anfang sucht!« Und nichts von diesem besserwisserischen Gesülze wäre falsch. 20, 21 Prozent kriegt man als Volkspartei eben nicht, weil die Leute von den Leitlinien überzeugt sind. Man erntet sie, weil man unglaubhaft ist, weil man sich programmatisch an keiner roten Linie mehr abhangelt, enttäuscht ist und weitere Enttäuschungen erahnt. Selber schuld, SPD! Was anderes kann man da eigentlich nicht rufen. Besserwisserei ist aber keine Lösung – schon gar nicht im Moment, da es eine Alternative braucht. Eine richtige Alternative, nicht das, was so heißt und alles andere als alternativ ist.

Was als linke Genugtuung grassiert, ist allerdings auf einer anderen Ebene auch ein gesellschaftliches Problem: Der verpasste Linksruck. Klar ist, dass mit der Sozialdemokratie wie sie aktuell auflief, kein solcher Linksruck stattgefunden hätte. Sie hat ihn ja auch gleich kategorisch ausgeschlossen. Ohne die Sozis wird es allerdings keinen Linksruck geben. Sie ist der tragende Körper einer Transformation der politischen Verhältnisse. Das sollte der Partei der Linken immer bewusst sein: Wenn sie die Verhältnisse ändern will, so braucht sie die SPD.

Und die SPD? Die braucht jetzt als Oppositionspartei Hilfe, sie benötigt jetzt, nach dieser abermaligen Klatsche, endlich wieder ein linkes Konzept – und wichtig: Einen Oppositionsplatz. So wie sie jetzt vor Anker liegt, ist sie eigentlich zur Übernahme bereit. Die alte Kogge ist ein Fall zum Kapern. Anstatt sie auszulachen, sie mit genüsslicher linken Genugtuung zu konfrontieren, sollten sich eigentlich junge und ältere Linke, Gewerkschafter wie Sozialisten, auf Seilen hinüberschwingen und die alte Takelage abwickeln. Die Admiräle und Kapitäne, die den alten Seelenverkäufer kommandierten, haben doch endgültig bewiesen, dass mit ihnen der Kasten nicht mehr seetüchtig werden kann.

Jahrelang haben die Linken der Linkspartei »Kommt zu uns rüber!« gerufen. Die neue Partei ist jedoch auf einem gleichbleibenden Level geblieben, erlangt im Parlament stete Opposition, wo doch mehr nötig wäre. Vielleicht sollte man daher darüber nachdenken, den Kasten der Sozialdemokratie zu entern. So nach und nach, auch mal rübergehen, wie es Ralph T. Niemeyer tat. Das heißt ja nicht, dass die Linkspartei aufgegeben werden soll. Warum sich denn nicht beides leisten? Die SPD sagt doch selbst immer, dass sie für die doppelte Staatsbürgerschaft ist. Da kann sie auch mal für das doppelte Parteibuch sein.

Ohne die historischen Strukturen und die über Jahrzehnte manifestierten Beziehungen, die sich die SPD angeeignet hat in ihrem langen Dasein, wird der Aufbau einer mehrheitsfähigen linken Alternative unmöglich sein. Zuzusehen, wie die Sozialdemokratie abwirtschaftet und dann hoffen, dass der brechende Rumpf die Leute zur Linkspartei hinüberschwimmen lässt: Das ist naiv. Auch weil man mit diesen Leuten ja nicht das bekommt, was die SPD immer noch hat: Einflüsse. Besser wäre es, der Kasten drüben hält und wird wieder so tüchtig, dass man mit ihm neuen Zeiten entgegensegeln kann. Das geht nur, wenn man ihn übernimmt. Jetzt! Und möglichst bald!



Ohne die SPD ist auch die Linkspartei aufgeschmissen. Und mit ihr all jene da draußen, die von linker Politik profitieren würden. Wenige sind das nicht. Genug von diesem Hohn und Spott also. Denn dafür haben wir eigentlich keine Zeit. Vier weitere Jahre wurden bereits verschenkt. Nochmal vier Jahre und eine Linksalternative dürfte für alle Zeit ausgeschlossen sein in diesem Lande. Auf die neuesten Lacher innerhalb der SPD zu warten: Das geht nicht mehr so weiter. Eben weil es weiter so geht. Mit Merkel und ihrer Politik.