Angriff der Antihelden

Christian Lindner blickt traurig und desillusioniert von seinen Wahlplakaten. Er lehnt hemdsärmelig wie die billige Kopie von James Dean am Plakatrand. Seine politische Masche baut auf die Inszenierung der antiheldischen Melancholie. Ein anderer Antiheld machts jetzt ohne seinen Doktor.

Betrachtet man die Plakatkultur des derzeitigen Wahlkampfes, so muss man dem Spitzenmann der FDP wohl eine Außenseiterrolle attestieren. Wo andere Gesichter adrett in die Kamera äugen, sich einen Schlips unters Kinn gebunden haben und davor nochmal frisch rasiert wurden, da steht der Mann mit offenen Kragen und Dreitagebart da. Sein Blick wirkt abgekämpft, ein bisschen müde. Ja, man könnte Verzagtheit hineininterpretieren. Ganz so, als hätten vier Jahre ohne Bundestagsmandat ihm und seiner Partei schwer zugesetzt. Fast melancholisch blickt er hinab, als hätte er kaum den Mut, ja die Kraft, jemanden etwas zu sagen. Und tatsächlich: Das was er zu sagen hat, steht dann auch nur in kleinen Lettern gedruckt daneben. Als sei das, was er für richtig hält, etwas was er niemanden aufdrängen wolle. Ganz Bescheidenheit flüstern die Lindner-Plakate die Wähler an.

Der Antiheld, er weiß eben ganz genau, dass er als Typ nicht gefragt ist. Er drängt sich nicht auf, merkt höchstens leise an, aber tönt nicht. Hier begegnet uns ein ganz besonderes Understatement, der zeitgenössische Chic des Antihelden, wie er in Literatur und Kunst zur üblichen Heldenfigur aufgestiegen ist. Supermänner liegen nicht mehr im Trend, die Walter Whites, die vermeintlichen Erfolglosen, die Don Drapers in ihrer ganzen Ambivalenz übernahmen das Ruder, mit ihnen fiebern wir mit. Makellose Heroen sind nicht mehr glaubhaft. Heute punktet der zerrissene Typ, die widersprüchliche Gestalt, die seine Unsicherheit ob dieses Umstandes auch anmerken lässt in Aufmachung und Haltung und die deshalb irgendwie bescheiden wirkt, ja auch ein bisschen wissend, hinter die Kulissen des Welttheaters blickend.

Zeitgemäßer als Lindner wirbt letztlich keiner dieser Tage für den Bundestag. Inhaltlich? Na, sag ich doch: Zeitgemäß! Und das beinhaltet halt mal Inhaltslosigkeit. Ästhetik macht die Musik. Vintage-Look am lebenden Körper. Raues, schroffes Furnier, aber sensibler Kern, eine weiche Pressholzplatte quasi.

So ähnlich hält es bei Blasmusik im Bierzelt und beim Talk auch Bayerns letzte Hoffnung auf das Kanzleramt: KT. Der verlorene Sohn. Den Katte haben sie ehrlos enthauptet, als er mit dem entlaufenen Sohn zurückkehrte – so ändern sich die Zeiten. Der KT heute kommt zurück und ist ein Held, ein Outlaw, der sich geläutert gibt, einsichtig und mit allen Lebenswassern gewaschen. Sein kratziges Gesicht über offenem Kragen, die von stiller Lebensweisheit getragene Bierdimpferl-Aura, die auf eben diese eine ganz besondere Wirkung entfesselt: Auch hier ist ein Antiheld am Werk. Ganz passend im Takt des Zeitgeistes, ein Walter White der Doktorentitelerschleichung.



Es ist eine wesentliche Frage, die man sich zuweilen stellen kann: Befruchtet die Realität die Kunst oder ist Kunst etwas, was auf Realität wirkt? Welche Entität taugt als Ei, welche als Henne? Oder befinden wir uns hier, an dieser Stelle im Strudel gegenseitiger Bedingbarkeiten? Eines scheint aber klar zu sein: Diese Melange wirkt auf die Politik und ihre Aufmerksamkeitsökonomie ein. Auch das scheint ein Sachzwang zu sein.