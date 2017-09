AfD-MdBs sind auch Menschen

Wer genau zog jetzt eigentlich erstmals in den Bundestag ein? Waren es Nazis, Abschaum oder menschlicher Dreck? Liebe Bubble, wir sollten mal über die Wortwahl sprechen.

Etwa zwei Wochen vor der Bundestagswahl gab Außenminister Sigmar Gabriel t-online ein Interview. Dort äußerte er Besorgnis, weil erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg wieder echte Nazis im deutschen Reichstag sitzen würden. Diese Äußerung ist falsch. Aus vielen Gründen. Nazis im Bundestag gab es nach dem Krieg einige. Sie hatten nur keine eigene Partei, sondern kamen bei anderen unter und taten so, als hätte es ihre braune Vergangenheit nie gegeben. Jens Berger hat das schön herausgearbeitet. Ein anderer Grund ist, dass »der Nazi« eine umgangssprachlicher Atavismus ist. Denn er ist eine historische Figur. Wenn überhaupt haben wir es hier mit Neonazis zu tun.

Kaum war Gabriels Statement in der Welt, schon mockerte es aus den Netzwerken, bastelte man sich Memes oder äußerte Bedenken: Bitte kein 1933 mehr! Und keine Nazis im Reichstag! Wer möchte das schon? Ich ja auch nicht. Bei aller Antipathie: Mit SS-Runen habe ich keinen gesehen am Wahlabend. Grüßen sich bald MdBs stramm mit deutschem Gruße? Was ist da los, was wird da g’spielt, im ganzen Haus kein Hitlerbild? Da muss doch wirklich was Differenzierteres her.

Jan Delay glaubte vor mehr als drei Jahren einen Nazi in Heino erblickt zu haben. In der taz legte sich der Journalist Uli Hannemann fest: Ein Nationalsozialist sei was Geschichtliches und der »inflationäre Gebrauch des Worts [verwässere] dessen Ursprung«. Es wäre ja außerdem nicht so, dass es da keine anderen Bezeichnungen für einen solchen Gesellen gäbe – zum Beispiel: »reaktionär. Ewiggestriger. Blockwart. Rassist. Sexist. Faschist. Arschloch.«

Überhaupt war das noch die freundlichste Titulierung, die in meiner linken Bubble für den Einzug der AfD in den Bundestag gebräuchlich war. Manche sprachen von widerlichen Abschaum. Diese Leute seien Dreck – und Dreck bleibe Dreck. Man habe es doch hier nicht mit Menschen zu tun. Ich verstehe ja, dass der Sprung einer faschistoiden Partei in den Bundestag Nerven blank liegen lässt. Man darf auch wütend sein. Aber sich so vergessen?

Und das ausgerechnet in einer Community, die so anders sein will als »diese Nazis«. Dreck, Abschaum, dazu die Entmenschlichung von Menschen: Liebe Linke aus meiner Blase – das ist die Sprache der Nazis. Richtig gelesen: N-a-z-i-s! Nicht dass ihr welche seid, sicher habt ihr beste Absichten, aber wer diese Sprache bedient, der muss dringend aufpassen, dass er sich nicht beliebig macht oder zum Verwechseln ähnlich. Was genau soll denn den aufgeklärten Menschen vom Nazi unterscheiden, wenn nicht die Art und Weise, wie er seine Umwelt und seine Mitmenschen beschreibt oder behandelt. Wenn er seinen faschistoiden Mitmenschen entmenschlicht, ihn als Dreck kategorisiert: Was macht ihn dann noch zum aufgeklärten Menschen?

Etwa nur, dass er sich einreden kann, er sei besser als die? Nein, das ist zu wenig, nur ein Hirngespinst ohne Taten. Neulich starb der Frankfurter Architekt Albert Speer Jr., der das Stadtbild der Metropole stark geprägt hat mit seinen Entwürfen. Wer sein Vater war, kann man sich denken. Derselbe Name mit einem Sr. hinten. Die Spötter in den Netzwerken waren gleich zur Stelle, kamen mit seines Vaters Irrwegen um die Ecke und taten so, als geschähe diesem Nazisohn das Ableben ganz recht. Sippenhaftung war übrigens eine Nazispezialität.

Nachdem ich das zu Speer gelesen hatte, war mir schlagartig mal wieder klar: Ja, es stimmt – wir verrohen. Das wissen wir seit vielen Jahren. Man spürt es im Alltag. Und man merkt es daran, dass eine Partei wie die AfD es in das Parlament geschafft hat. Aber auch am Ton in allen gesellschaftlichen Schichten und politischen Nischen kann man das messen. Alle werden wir roher. Geschlossen und im Gleichschritt. Selbst links, selbst unter liberalen Bürgern und unter denen, die sich im Namen einer guten und gerechten Sache engagieren, wird es ruppiger.



Das ist keine kleine Sache, sondern ziemlich bedenklich. Wenn man der These glaubt, dass Sprache unser Denken und Handeln prägt, dann kann das rohe Stilmittel als Kampf gegen die AfD kein adäquates Vorgehen sein. Deeskalation kriegt man nicht damit hin, den Gegenüber das menschliche Attribut abzuerkennen. Das ist eine Abwärtsspirale. Jetzt, da die Blockwarte im Parlament sitzen, heißt es Alternative zur Alternative sein: Das geht aber nur, wenn man sich im Umgang abhebt.