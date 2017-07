Wir brauchen trotz Hamburg mehr Polizisten

Die Linkspartei muss sich für Hamburg rechtfertigen. Die Polizei auch. Beides ist eine tragische Entwicklung – denn beides wird dringend benötigt: Ein Linksschwenk ebenso wie mehr Polizisten. Eigentlich bedingt sich beides.

Wir saßen nur kurz beim Frühstück, plauderten über die Vergangenheit im Betrieb, in dem wir vor Jahren gemeinsam tätig waren und über die Situation der Linkspartei und der Sozialdemokratie. Sie erzählte mir vom Bundestag, ich ihr von dem verquasten Kurs manches Genossen, der Menschen dazu bringt, das Kreuzchen nicht bei den Linken zu setzen. Als linkes Mitglied des Bundestages wusste sie was ich meinte, erzählte von einem anderen Abgeordneten, der radikale Autoabstinenz anrät und es sich zu einfach macht. Dann stand sie auf, jetzt müsse sie weiter, einen Ausschuss vorbereiten – und natürlich e-Mails checken und Messages in sozialen Netzwerken bearbeiten. »Nach dem, was da gestern geschehen ist«, sagte sie und meinte die Krawalle beim G20-Gipfel, »muss ich mal wieder einigen erklären, die die Linkspartei dahinter sehen, dass dem nicht so ist.« Und so gingen wir auseinander.

Man kann das alles, was da in Hamburg geschah, auf verschiedene schuldige Schultern verteilen. Auf die Autonomen, auf Provokateure und auf ein Fehlverhalten der Polizei, um nicht sagen zu müssen: Auf ein taktisches polizeiliches Vollversagen von Anfang an. Mit dieser kurzen Nennung trifft man keine Falschen, all diese Faktoren haben eine Dynamik entfesselt, die unkontrollierbar wurde. Wer begreifen will, wie Eskalationsspiralen wirken, der sollte sich Hamburg während des G20-Gipfels als Studienobjekt vornehmen. Man käme dann sicherlich unter anderem wieder mal zu der Erkenntnis, dass Polizeiarbeit in Deutschland immer dann als politische Prätorianergarde verstanden wird, wenn der wirtschaftspolitische Kurs frontal von Kritikern und Gegnern ins Visier genommen wird.

Ob nun Heiligendamm, Occupy, Stuttgart 21 oder nun eben Hamburg: Da sind ökonomische Partikularinteressen unmittelbar gefährdet, der Klassenkampf von oben am Pranger. In diesen Momenten fährt die deutsche Polizei einen Kurs, der nicht an ein inneres Exekutivorgan, wohl aber an die Streitkräfte denken lässt. Sie lässt sich politisch instrumentalisieren, zum Handlanger der Machthaber umfunktionieren. Aus dieser Malaise heraus kommt der Vorwurf, hier zeige sich der Polizeistaat. Man kann dieses Gefühl durchaus nachvollziehen. Die Polizei wird als Feind betrachtet, so sehr, dass bei jeder Veranstaltung, auch wenn keinerlei Polizeigewalt zu befürchten ist, auch wenn die Beamten eine Demo ohne böse Absichten begleiten, das uniformierte Feindbild weiter aufrechterhalten wird. Unter Autonomen oder Radikallinken ist man daher grundsätzlich der Ansicht, dass es progressive Politik sein muss, Polizeistellen zu streichen, den Repressionsapparat so abzuschwächen, dass er keinerlei Macht mehr besitzt.

Zu dieser Einschätzung könnten dieser Stunde sogar bürgerliche Kreise kommen. Immerhin hat selbst die Bildzeitung geschrieben, dass die Polizei die Lage zur Eskalation brachte. Und das ohne Not. Andere Medien teilen diese Ansicht ohne Einschränkungen. Das es dazu kam ist genauso tragisch wie es für die Linkspartei ist, die nun für die Ausschreitungen einiger Spinner gleichsam am Pranger steht. Denn wir leben in einem Land, in dem die Polizeiarbeit systematisch in Unwirksamkeit gespart wird. Überall mangelt es an Beamten. Die verbliebenen Kollegen horten Überstunden und kommen trotzdem dem Aufkommen nicht bei. Es gibt No-go-Areas und Bahnhofsviertel, die überquellen vor kriminellen Handlungen. Die Polizei kann diese Lücken nicht füllen.

Hier bräuchte es einen dringenden Wandel. Eine ökonomisch-politische Neuausrichtung. Weiter so kann es nicht gehen. Sparpolitik mag schwarze Nullen generieren. Aber sie generiert auch schwarze Löcher überall dort, wo der Staat handeln müsste und es nicht mehr kann. Simpel ausgedrückt: Da bräuchten wir einen Linksruck. Nicht zum Rückbau der Polizei, die sich tatsächlich schon oft als brutale Politgarde enttarnt hat, sondern zur Schaffung neuer Stellen.

Linke und Polizisten, so paradox das in diesen Tagen für manchen auch klingen mag, sitzen gerade im selben Boot. Beide werden benötigt und beide leiden unter einem Imageproblem. Der Linke – was immer diese Klassifizierung auch heißen mag – und der Polizist müssen gar keine natürlichen Feinde sein. Sie werden vor der herrschenden Politik des elitaristischen Klassenkampfes in Feindschaft geworfen. Man teilt, man herrscht. Wenn alle anderen ein Imageproblem haben, dann hat diese Regierung und ihre Kanzlerin, deren Images grundsätzlich marode sind, gleich eine Aufwertung erfahren.



Wir brauchen aber trotz Hamburg mehr Polizisten. Und wir brauchen trotz Autonome mehr linken Einfluss auf die politischen Entscheidungen.