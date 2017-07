Warum Sahra Wagenknecht schlafende Hunde weckt

Trotz Sozialabbau, Privatisierung und Entstandardisierung: Linke Vorschläge sind weiterhin nicht unbedingt Mainstream. Woran das unter anderem liegt ist an der falschen Framing-Politik der Linken zu beobachten. Denn vorherrschende Frames zu negieren, bedeutet zugleich, sie neuronal zu stabilisieren.

Es war Sahra Wagenknecht, die vor Zeiten zu Protokoll gab, dass die größte Gruppe von Wirtschaftsflüchtlingen jene ist, die ihr Geld ins Ausland schafft, um hier keine Steuern bezahlen zu müssen. Die Frau lag damit ja richtig. Vom Standpunkt der modernen Neuro- und Kognitionsforschung aus allerdings lag sie völlig falsch. Sie bediente Frames, die in den Köpfen der Leute andere Assoziationen und Bilder wachrief als die, die sie eigentlich an erster Stelle haben wollte. Mit dem Flüchtling verbinden die meisten Menschen ganz klassische Gedanken: Er ist derjenige, der bei einer Jagd vorneweg läuft. Gehetzt. Sobald er in die Hände seiner Häscher gelangt ergeht es ihm schlecht. Er wird deren Opfer. Die Politikerin der Linkspartei aber wollte genau dieses Bild nicht aktivieren. Sie sprach ja von Tätern; von Steuerbetrügern, die plötzlich bildlich in den Kontext einer Hetzjagd gestellt wurden.

Frames also. Schon Ferdinand de Saussure, der Begründer des linguistischen Strukturalismus, mutmaßte im 19. Jahrhundert, dass es in menschlichen Gehirn eine unbewusste Struktur geben müsse. Etwas was Begriffe und Vorstellungen systematisiert; eine Ordnung in das begriffliche Chaos bringt und das Signifikat (den Gegenstand) mit dem Signifikant (dem Wort für den Gegenstand) in einen Rahmen setzt. Die Neurowissenschaft hat diesen Rahmen (engl. Frame) fassbar gemacht und vereinfacht gesagt dargelegt, dass der Mensch Sprache nicht bewusst benutzt und aufschnappt. Schon Claude Lévi-Strauss urteilte in den Fünfzigern, dass Sprache ein unbewusster Mechanismus sei – damit legte er sich mit den Existenzialisten an, die den modernen Menschen als reflektierten Handelnden und allzeitigen Herr seiner Sinne skandierten.

Ein Frame ist also ein Gestell im Gehirn, das Verknüpfungen aufruft. Das können Worte, Bilder, Metaphern oder Erfahrungsmitschnitte sein. Das Wort »Nacht« ruft etwaige andere Worte und damit Gefühle wach. Man hat die Dunkelheit im Hinterkopf. Das Bett oder den Nachtdienst. Straßenbeleuchtung vielleicht. Auch individuelle Erfahrungen mischen sich hinein: Schlaflosigkeit, Sex vorm Einschlafen, häusliche Gewalterfahrung. Das Signifikat an sich ist ja etwas Totes. Erst das Framing belebt die Begrifflichkeiten und setzt sie für den Menschen in eine Relation seiner wahrnehmbaren Welt. De Saussure behauptete einst, dass ein Begriff jederzeit austauschbar sei. Er meinte, einen Tisch störe es ja nicht, wenn man ihn als Stuhl bezeichne. Das ist aber falsch. Der Begriff ist ein Aktivierungswort, der alles andere zerebral ins Rollen bringt. Die Austauschbarkeit ist hiermit ein schwerwiegender Eingriff in die Programmierung.

Elisabeth Wehling informiert in ihrem gleichnamigen Buch über »politisches Framing« und ruft dazu auf, die Naivität im Bezug auf politische Sprache abzulegen. Unsere Demokratie, sagt sie, baut eben nicht auf die Prämisse, dass derjenige mit dem besten Argument punktet. Es gehe eher darum die Querverbindungen im Gehirn abzurufen, die zur Erlangung politischer Ziele benötigt würden. Wie im oben genannten Beispiel des Steuerflüchtlings, der besonders gerne von eher konservativen Politikern des Staatsrückbaus benutzt und der dann in den Kanon der Begriffe aufgenommen wird, wo er dann auch für linke Politiker zur Abholung bereitliegt.

Man kann Wehlings Büchlein durchaus auch als Ratgeber oder als Crashkurs lesen. Sie empfiehlt sich nicht als Linguistin, die die Linkspartei berät. Doch indem sie die Strukturen leicht verständlich erklärt und im zweiten Teil einige ausgewählte Frames unserer politischen Debatte auflistet und analysiert, stellt sie sich dennoch gegen den Mainstream und die herrschenden Zustände. Dass zum Beispiel das Wort »Steuerzahlung« ein weit verbreiteter Begriff ist, während der »Steuerbeitrag« so gut wie nie vorkommt, zeigt für sie nur, wie man hier Steuern schon sprachlich als ein Übel erfasst, nicht als einen Beitrag zur Sicherstellung der gesellschaftlichen Freiheit. Denn mit der Zahlung verbinden alle Bürger ein eher bedrückendes Gefühl, eine Ausgabe, die man sich nicht leisten kann zum Beispiel. Wenn es mal wieder um die Steuerlast geht (auch so ein Begriff!), dann listen Befürworter der Steuerzurückhaltung gerne mal auf, was so an Steuerzahlungen eingegangen sind beim Fiskus. So nährt man das dumpfe Gefühl, dass man die armen Reichen nicht weiter belästigen dürfe.

Es gäbe kein Asylrecht für das große Geld, sagte vor einigen Jahren Bernd Riexinger von den Linken. Wir wissen alle, wie er es meinte. Dennoch ist dieser Satz vom kognitiven Standpunkt aus fatal. Denn mit dem Asylrecht bringen wir eigentlich Elendsgestalten in Verbindung. Das aktiviert unter Umständen Mitleid und Hilfsbereitschaft, in jedem Fall aber ein Gefühl dafür, dass da jemand fliehen musste, weil ein Zugriff auf seine Person schreckliche Folgen haben könnte. Das große Geld jedoch, es ist keine Elendsgestalt, landet nicht im Folterkeller oder wird ermordet. Es wird bestenfalls ein bisschen gestutzt. Das Geld wohlgemerkt: Der Besitzer des großen Geldes bleibt hingegen im Regelfall körperlich unversehrt.

Wehling leitet ihr Buch mit der Überschrift »Unsere Demokratie hinkt der kognitiv-neuronalen Aufklärung hinterher« ein. Man könnte hinzufügen, dass es nicht unbedingt unsere Demokratie ist, die das Nachsehen hat. Die wirkmächtigen Parteien in Regierungsverantwortung, die den ökonomischen Kurs der letzten beiden Jahrzehnte durchziehen und ihr Framing relativ gut umsetzen, sind ja auch Bestandteil dieser Demokratie. So könnte man verbessern und sagen, dass die regulativen Kräfte dieser Demokratie, die andere Seite des Gleichgewichts, ja die Linke eben, der kognitiv-neuronalen Aufklärung hinterherläuft. Und das tut sie tatsächlich immer dann, wenn sie Frames aktiviert, die nicht die Vorstellungen aufrütteln, die sie eigentlich aufrütteln sollten.



Mit Sprache erwirkt man Deutungshoheit. Zu wissen wie Sprache funktioniert, wie man sensibilisiert und bestimmte Schaltkreise aktiviert: Das ist eigentlich das Gebot der neuronalen Stunde. Das heißt nicht, dass man keine Argumente und Fakten mehr in das demokratische Treiben integrieren muss, weil der Abruf bestimmter Worte etwa schon ausreichte. Der Mensch ist ja keine reine Framekreatur, er hat auch bewusste Erinnerungen und merkt sich, von wem er veräppelt wurde oder wo jemand etwas seelenlos betrieben hat. Aber ohne den Einstieg über ein gutes Framing steht man verloren da. Wenn also nun ein linker Politiker die Sprache der derzeit Mächtigen verwertet, sei es auch nur, um sie zu enttarnen oder eloquent zu verdrehen, dann ist das kontraproduktiv. Denn wer vorherrschende Frames negiert, der stabilisiert sie trotzdem. Die Gedanken sind ja da. Es gibt keine Nicht-Gedanken.