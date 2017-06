Der IS hat nun auch Ziele im Iran angegriffen. Viele Berichte dazu gab es nicht. Das ist nachvollziehbar, denn eine Auseinandersetzung mit der Sache würde das Narrativ der Stunde in Frage stellen.

12 Tote und 40 Verletzte hatte vor einigen Tagen Teheran nach einem Bombenanschlag zu beklagen. Der Islamische Staat bekannte sich sogleich dazu. Und wir, der vom islamistischen Terror gebeutelte Westen, nous sommes Teheran? Mais non! Nun ist es ein beliebter Sport geworden, immer gleich zu beanstanden, warum wir nicht Moskau, nicht Ankara oder andere Terrorziele sein wollen, wenn wir es doch im Falle von Paris oder London schon stolz herauskehren.

Diese rhetorischen Fragen sind freilich romantischer Sturm und Drang in der bubble, Ausdruck des Primats der Emotion, das politisch Interessierte – zumal in sozialen Netzwerken – fest im Griff hat. Doch in diesem Fall zielt die Frage aber auf etwas anderes ab. Nämlich darauf, dass nicht nur Täter Muslime waren, sondern eben auch ihre Opfer. So wie überhaupt die Muslime die größte Opfergruppe islamistischer Terroristen darstellen.

Der Kampf von Islamisten gegen den Westen ist letztlich eine eurozentristische Interpretation der Ereignisse, die zwar nicht als gänzlich falsch einzuordnen ist, aber eben auch nicht als allgemein richtig oder vollständig. Diese Terroristen führen einen Feldzug gegen alle, die nicht exakt von dem Fundamentalismus beseelt sind, der sie plagt. Und das sind Schiiten schon mal gar nicht. Und Sunniten, die nicht auf den richtigen Weg abbiegen, geht es da auch nicht viel besser.

Dass die Öffentlichkeit eher zögerlich an den Taten des IS im Iran Anteil nimmt, hat auch damit zu tun, dass der Terrorismus der Stunde als Angriff auf den Westen die Agenda füllt. Thematisierte man nun länger als nötig, dass auch die muslimische Welt angegriffen wird, könnte das paradox auf die Rezipienten wirken und den westlichen Singularitätsanspruch auf die Terroropferschaft antasten.



Denn wir sind es, die dem Terror ausgesetzt sind. Nicht die. Nicht wir alle fürchten uns. Nur wir alleine. Nur wenn sich das Bewusstsein schärft, dass wir alleine Opfer solcher Übergriffe sind, wirkt das identitätsstiftend auf die Hegemonialstellung des Westens in der Welt. Wir müssen uns doch schützen und wehren. Wenn große Teile der muslimischen Welt zum Teil der Lösung der Terrorfrage würden, dann wäre das bitter. Denn das klänge ja fast nach Partnerschaft und Weltethos.