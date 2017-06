Ökonomischer Harnverhalt oder Pisse zu Gold

Bei einem Berlin-Trip sollte man als Tourist die Latrinenabgaben nicht vergessen. Die gehen ins Geld. Das ist das »Modell Deutschland«: Alles hat einen Preis. Selbst Pisse kann gülden sein. Europa lernt das auch noch.

Als ich vor etwa einem Jahr einige Tage in Berlin zubrachte, musste ich ein halbes Vermögen nur dafür aufbringen, ab und an mal pinkeln zu gehen. Rail & fresh hat dort, wie an allen Bahnhöfen in Deutschland, die Weltherrschaft am Urinal an sich gerissen. Gepinkelt wird ja bekanntlich immer. Da kann man sich drumherum ein stattliches Geschäftsmodell aufbauen und an der Notdurft der Anderen verdienen. Eine Woche in Spanien hat mich unter der Gürtellinie hingegen gar nichts gekostet. Öffentliche Toiletten waren gratis. Und sogar sauber. Sanifair und Rail & fresh behaupten ja gerne, dass sich ihre Existenz mit einer Sache rechtfertigen lässt: Mit Sauberkeit. Ohne sie wäre alles versifft.

Das scheint aber ein deutsches Problem zu sein, denn die Erfahrung, die ich in Spanien gemacht habe, die lautet: Sauberkeit ist kein Argument für Pay-per-Pee, denn auch Freepinkeln kann in sauberen Gefilden geschehen.

Verwunderlich war dann außerdem noch, dass sich der Urlaubsort meiner Wahl einen riesigen Parkplatz leistet. Ich habe überall das Kassenhäuschen gesucht. Wenn die nur einen Euro nehmen pro Parker, so dachte ich mir, dann verdient man sich hier wirklich ein hübsches Sümmchen. Aber keine wollte einen Euro haben. Ich stand da am Meer und guckte überrascht: Das wäre mir in Deutschland nie passiert – also gratis oder nur für einen Euro zu parken. Das wäre teurer. Und Meerblick kostete extra.

Alles hat in Deutschland seinen Preis. Es scheint so gut wie nichts zu geben, was nicht in Rechnung gestellt werden kann. Der gesamte öffentliche Raum ist eine Ansammlung von Gebühren und Aufwandspauschalen. Man macht es wie König Midas: Fasst an und bestaunt das Gold, das sich aus dem Nichts pulverisiert. Und wie jener König gelähmt war, so lähmt das die Bürger, die stets im Hinterkopf behalten, dass gleich wieder jemand lange Finger in den Geldbeutel steckt. So bezahlt man dann den Toilettengang, den man als Steuerzahler mindestens schon dreimal bezahlt hat.

Das ist es, was man in Deutschland den Südeuropäern so gerne vorwirft. Sie haben keinen Sinn dafür entwickelt, Geschäftsfelder abzuchecken und sie dann frech umzusetzen. Toiletten und Parkplätze brachliegen zu lassen, die Ökonomisierung auf diesen Feldern verwaisen zu lassen: Das lässt sich mit dem »Modell Deutschland« nicht vereinbaren. Das ist nicht das, was man sich in Berlin für Brüssel vorstellt. So ein Verhalten hält man für fahrlässig. Als Tourist genießt man das zwar, aber als Staatsbürger räsoniert man über die Unfähigkeit, ein gutes Geschäft zu erkennen. Wenn nun schon keiner gerne Deutsch spricht in Europa, dann sollten sie doch wenigstens Deutsch pinkeln.



Den ökonomischen Harnverhalt verbieten: Man muss befürchten, auch das wird noch europäische Initiative aus Berlin. Und dann sitzt Rail & fresh auch auf den Kanaren. Erst wenn alles einen Preis hat, ist Europa ein vereinter (In-)Kontinent.