G20-Gipfel in Hamburg: Die Ausschreitungen wird Berlin zu verantworten haben (Text vom 10.3.2017)

Den G20-Gipfel in das Hamburger Schanzenviertel zu legen, ist nicht weniger als der Gang ins Chaos – sehenden Auges, wohlgemerkt. Denn dass bei diesem Austragungsort heftige Auseinandersetzungen vorprogrammiert sind, ist klar. Und wäre vermeidbar.

Es gibt Dinge, die sieht man einfach nicht kommen. Entsprechend schwer ist in solchen Momenten die angemessene Reaktion, ist man doch völlig unvorbereitet. Und es gibt Dinge, die sieht man kommen. Aber eine adäquate Reaktion zeichnet sich dennoch nicht ab. Weil es zu viele Eventualitäten gibt, zu viele unbekannte Größen, zu viele Aspekte, die man unmöglich zu einem Gesamtbild zusammenfügen kann. Den G20-Gipfel am 7. und 8. Juli 2017 in Hamburg – genauer: auf dem Messegelände – stattfinden zu lassen, gehört definitiv zu den Vorhaben, deren Folgen nicht absehbar sind. Oder eben sehr einfach abzusehen sind. Es wird Ärger geben, jede Menge Ärger. Ist das fahrlässig, grob fahrlässig oder gar Vorsatz?

Merkel freut sich! Im Ernst? Sie freut sich?

Am 28. Februar 2017 war beim NDR nachzulesen, Angela Merkel freue sich auf den G20-Gipfel in Hamburg. Ein „Treffen der Superlative“ käme auf die Hanseaten zu, und Regierungssprecher Steffen Seibert befand, dass Hamburg eines „der besten Aushängeschilder“ sei, um so ein Treffen angemessen durchzuführen. Völlig unabhängig davon, wie man zum G20-Gipfel steht, muss man sich das doch mal auf der Zunge zergehen lassen. Um besser zu verstehen, wie zynisch Merkel und Seibert argumentieren, lohnt ein Blick auf das Messegelände bzw. auf den Stadtteil, in dem es sich befindet.

Für den G20-Gipfel wird die Sternschanze wird zur Sternstunde des Grauens

Wenn wir schon von Superlativen sprechen, dann sei auch diese erlaubt: Die Sternschanze, das Schanzenviertel gehört wohl zu den „linksten“ Stadtteilen, die Deutschland zu bieten hat. Sicher, es gibt in hierzulande zahlreiche Stadtviertel, die als links oder alternativ bezeichnet werden. Und ein „Kräftemessen“, wo es denn nun am „aller linksten“ zugeht, verbietet sich und macht auch keinen Sinn.

Aber so viel ist sicher: die Schanze steht auf der Top 10 ziemlich weit oben, und wenn schon nicht an der Spitze, so schnuppert sie zumindest dort.

In Anbetracht dessen ist das Hamburger Schanzenviertel als Ort für den G20-Gipfel denkbar ungeeignet. Anders ausgedrückt: der totale Schwachsinn! Denn es wird zu Auseinandersetzungen kommen. Um das zu behaupten, muss man weder Prophet noch Magier sein. Und auch wenn die Schanze sich im Laufe der Zeit immer mehr zu einem Viertel entwickelt hat, das irgendwie „hip“ und „trendy“ ist, und selbst wenn aus dem Schulterblatt inzwischen eine kleine Shopping-Meile geworden ist und die Mieten in den nach und nach sanierten und Altbauwohnungen stetig nach oben klettern – das Schanzenviertel ist nach wie vor eine Hochburg der alternativen Szene. Und sicher nicht nur der alternativen Szene, die gern Pusteblumen im Wind verstreut.

Wenn man das weiß – und der Bund als Ausrichter des Gipfels weiß das selbstredend -, dann ist der Ort für den G20-Gipfel nicht etwa „ein bisschen unglücklich“ gewählt, wie man diplomatisch sagen könnte. Er ist eine Eskalation mit Ansage.

Berliner Blindheit

Die „Hamburger Morgenpost (MOPO)“ zählt sicher nicht zu den philosophischen Blättern der Hansestadt. Sie schreibt dies, sie schreibt das, alles insgesamt nicht gerade für die Geschichtsbücher bestimmt. Aber sie hat am 1. Dezember 2016 sehr klar darauf hingewiesen, dass mit dem G20-Gipfel auf Hamburg und das Schanzenviertel eine Menge zukommt. In Zahlen: 100.000 Gegendemonstranten. Das mag übertrieben sein. Oder womöglich untertrieben? Man weiß es nicht, und genau das ist das Problem. Schon als es um den Erhalt der „Roten Flora“ ging, waren rund 4.000 gewaltbereite Demonstranten angetreten, um deutlich zu machen, dass man die geliebte Flora nicht einfach aufgeben würde. Damals wurden laut „MOPO“ ca. 170 Polizisten verletzt, außerdem rund 500 Demonstranten.

Wie stellt man das jetzt an? Wie rechnet man 4.000 Demonstranten in ein realistisches Verhältnis zu 100.000 Demonstranten um? Oder auch „nur“ 25.000? Oder 125.000?

Man kann es nicht. Man kann aber wissen, dass Ärger vorprogrammiert ist. Nein, man muss es wissen! Wieso also Hamburg? Wieso das Schanzenviertel?

Für die AfD ist das nichts – für Berlin schon

Die AfD provoziert gern, das wissen wir. Aber sie würde wohl kaum auf die Idee kommen, in der Susannenstraße – die unweit vom Messegelände und mitten in der Schanze liegt – eine kuschelige, offiziell angekündigte Veranstaltung anzuhalten, um Grenzschließungen oder Moschee-Verbote zu besprechen. So durchgeknallt ist (vermutlich) nicht mal die AfD. Aber Frau Merkel, die Bundesregierung, die machen das. Sie legen den G20-Gipfel mitteln in die Sternschanze, mitten in ein Pulverfass, das mit dem größten Vergnügen allerlei Maßnahmen ergreifen wird, um das eigene Viertel gegen die „G20-Bonzen“ in Stellung zu bringen.

Es wäre einen eigenen Artikel wert, darüber zu schreiben, inwiefern die Bewohner des Viertels im Recht sind. Oder im Unrecht. Doch das führt zu nichts, denn die Schanze (in der ich selbst einige Jahre gelebt habe, übrigens: in der Susannenstraße) wird den G20-Gipfel ganz sicher nicht mit offenen Armen empfangen. Im Gegenteil, es wird unangenehm, übel und gefährlich, es wird zu Ausschreitungen kommen, die in ihrer Gänze erst absehbar sind, wenn es soweit ist.

Da stellt sich nur die Frage: warum?

Machtkampf im Schanzenviertel?

Angela Merkel kann unmöglich so naiv sein anzunehmen, dass im Juli alles „easy“ wird. Natürlich weiß sie, dass da eine Menge Ärger lauert. Dass sie zusammen mit ihren Mitentscheidern dennoch Hamburgs Sternschanze für den G20-Gipfel gewählt hat, ist an sich eine Provokation. Nun könnte man die üblichen „Wir-lassen-uns-doch-nicht-von-gewaltbereiten-Gegendemonstranten-beeinflussen“-Sprüche bringen. Aber Augenmaß sähe anders aus. Wenn ich mir die Augen verbinde, mich in mein Auto setze und mit Vollgas auf die Autobahn fahre, dann muss ich damit rechnen, dass es einen Crash gibt. Genau so verfährt die Bundesregierung.

Natürlich kann ich nicht sagen, was im Rahmen des G20-Gipfels letztlich passieren wird. Ich kann nicht einschätzen, wie die „Sicherheitsvorkehrungen“ aussehen werden, ich kann nicht beurteilen, wie viele Gegendemonstranten sich aufstellen und was sie tun werden. Aber schon jetzt vermute ich, lege ich mich fest, dass dieser Gipfel eine ziemlich hässliche und womöglich blutige Angelegenheit werden dürfte.

Die Schuld daran trägt die Bundesregierung. Denn wer einen Gipfel dieser Art in das Hamburger Schanzenviertel legt, der legt es offenbar darauf an, dass es übel wird. Sehr übel.

Und die Entscheidung, den G20-Gipfel ins Schanzenviertel zu legen, ist nicht naiv. Nicht unüberlegt. Es ist nicht einmal mehr fahrlässig oder grob fahrlässig. Es ist Vorsatz. Zu einem anderen Schluss kann ich beim besten Willen einfach nicht kommen.

Aber ich hab‘s versucht. Wirklich!