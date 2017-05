Steckt die Leitkultur doch in die Burka

Die Burka ist kein Dirndl und damit kein Kleidungsstück deutscher Anleitung. Da hat der Bundesinnenminister schon ein bisschen recht. Wir sind eben nicht Burka. Wir sind unerträglich. Das ist die deutsche Leitkultur schlechthin.

Leitkultur meint ja, dass die autochthone Bevölkerung (oder die, die sich dafür hält), den anderen Bevölkerungsgruppen kulturell anleitend zu Seite steht. Klingt nach nettem Service, ist aber freilich gar nicht umsetzbar. Denn wo fängt denn zum Beispiel klar deutsche Kultur an und wo hört ihr lateinischer, christlicher, skandinavischer, französischer Ursprung auf? Sind Jeans für junge Frauen als Gegenentwurf zur Vollverschleierung nun deutsche Leitkultur oder nicht doch eher ein Aufsatz des amerikanischen Kulturimperialismus? Sandalen zum Beispiel, die trugen schon die Römer und dennoch ist die Sandale der größte Ausdruck deutscher Leitkultur im Urlaub. Manchmal mit weißer Socke drin.

Oder mit nackten Oberkörper im Lokal sitzen: Auch so ein leitkultureller Beitrag Deutscher in Europa. Ich weiß das, die Erinnerung ist noch frisch, noch genau vor einer Woche saß einer entblößt zwei Tische weiter. Auf den Kanaren. Wenigstens hatte der keine Sandalen an. Leitkulturell im Sinne von »andere anleiten« waren dort viele Deutsche unterwegs. Zum Beispiel der eine, der dem Kellner anerkennend auf die Schulter schlug und ihn lauthals lobte, weil er es durch Unterlegen eines Stückchen Holzes oder so ähnlich geschafft hatte, den wackeligen Tisch zu fixieren. Ja ganz fein habe er das gemacht, super hast Du das hingekriegt! Der Kellner schien sehr irritiert, er murmelte Flüche in español atlántico und zog ab.

Einen Abend später stand ein Tisch auf der Parallelpromenande zum Atlantik herum. Darauf waren drei bunte Köpfe drapiert. Zwei davon waren unecht. Der Kopf in der Mitte war der Kopf eines Schaustellers, der unter dem Tisch kauerte und von einer Tischdecke kaschiert wurde. Die unechten Exemplare machten immer exakt das nach, was der Künstler (kann man ihn so nennen?) tat. Er wippte und schüttelte sich und alles davon gab es dreifach zu bestaunen. Das sah seltsam aus, war halt so ein sinnloser Eyecatcher, wie man ihn in Fußgängerzonen immer mal wieder sieht. Die Leute amüsierten sich für zwei bis sieben Sekunden und zogen ab. Manche warfen ihm noch einen Obolus in den Hut. Nur ein Deutscher, als Leitkulturbeauftragter in kurzer Hose und Achselshirt ging die Sache anders an. Er fühlte sich zur Belehrung berufen. Der Künstler solle doch unter die Straßenlaterne gehen mit seiner kleinen Show, da sehe man ihn doch viel besser. Dort wo er stehe, da sei es etwas duster, komm doch dahin, Mensch! Der Schausteller quietschte nur. Mit ihm die Köpfe.

Anleiten, sagen wie es richtig geht: Das kann man ganz offenbar automatisch, wenn man aus Deutschland kommt. Das gehört dazu. Wobei ich denke, dass viele es nicht mal böse meinen, jemanden anerkennend auf die Schulter klopfen, weil er einen wackeligen Tisch ausgeglichen hat, ist ja keine Frechheit, sondern einfach nur die ganz normale Taktlosigkeit, die Menschen an den Tag legen, denen man immer wieder einbläut, sie seien die Teilnehmer an einer Leitkultur und dementsprechend gewissermaßen auf einer höheren kulturevolutionären Stufe angesiedelt.



Und da leitet man dann eben nicht nur im eigenen Land an, nein, man macht es gleich überall. Anleitung ist nicht auf den deutschen Boden beschränkt. Das wird zu einem Lebensgefühl. Wahrscheinlich muss man als Deutscher auch ständig die Gewissheit haben, dass man es besser kann als andere. Muss es daher immer wieder beweisen. Bis zur Unerträglichkeit. Insofern ist es exakt dieses Unerträgliche, das die deutsche Leitkultur ausmacht. Unerträglichkeit als innere Angelegenheit wie als Exportschlager: Schade eigentlich, dass die Burka keine deutsche Tradition ist. Sie wäre als ein ausgezeichnetes Versteck für all diese Unerträglichen geeignet.