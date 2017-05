Sozialdemokratische Prokrastination Deutschlands

Nicht die Trennung der Sozialdemokratie von progressiver Sozialpolitik verbaut den Genossen also etwaige Machtoptionen, sondern die Trennung eines Ministerpräsidenten von seiner Gattin. Wo diese Partei mal ein progressives Element war, steht sie sich heute nur noch prokrastinativ im Weg.

Schulz war dann doch fein raus. Der Zug rollt. Gut, die Prognosezahlen bauen ab: Aber was heißt das schon? Als die Zahlen noch gut aussahen, da bedeuteten sie natürlich alles. Hin und wieder sollte man Zahlenfixiertheiten wohl aufgeben. Nach Schleswig-Holstein war klar: Der Albig war es. Er und seine Frau. Beide haben sich wohl getrennt. Er hat darüber aus dem Nähkästchen geplaudert und einem Regenbogenblatt gesteckt, dass die Lebensentwicklungen beider Ehepartner so auseinandergingen, dass man sich nichts mehr zu sagen hatte. Albig teilt diese Erfahrung mit Millionen anderen. Aber weil er es ausspuckte, war er als Schuldiger für die Wahlniederlage auserkoren. Und das nicht, weil er tatsächlich mit einem Regenbogendruckerzeugnis sprach und im Boulevard watete. Das sah man ihm nach.

Nein, man machte ihm zum Schuldigen, weil man das im Interview Gesagte halt für so unpassend hielt. Ein echter Sozialdemokrat hat seine Ehe schließlich im Griff. Und im schröderscher Plural: Er hat seine Ehen im Griff. Die Sozialdemokraten hatten jedenfalls jemanden gefunden, der nicht Schulz hieß und trotzdem Verantwortung übernehmen sollte für die Schmach von Kiel. Dass die Grundlagen seiner Schuld in der »Bunten« standen und die SPD ernsthaft glaubt, dass das Wahlvolk in der Mehrzahl diese Zeitschrift abonniert hat, um von Albigs Aussagen überhaupt in Kenntnis gesetzt worden zu sein, spricht für das Urvertrauen dieser Partei in die Menschen. Zum Regieren braucht Schulz offenbar, ganz ähnlich wie der letzte Kanzler der Sozialdemokraten, nur »Bunte«, Bams und Glotze. Im intellektuellen Unterbietungswettbewerb ist offenbar noch immer Platz nach unten.

Eine richtige Analyse hat man der Öffentlichkeit nach Kiel natürlich nicht vorgesetzt. Man verdrängt halt so gerne bei den Sozialdemokraten. Die Prokrastination ist dort Thema seit Jahren. Die verschieben gern auf Morgen, was man heute müsst‘ besorgen. Sich mit inhaltlichen Debatten auseinandersetzen, vielleicht damit, dass Herr Schulz keine Perspektiven aufbietet, mit wem er Deutschland wie genau regieren möchte, dass man daher der SPD wieder mal nicht abnimmt, dass es ihr um mehr als um Postenbewahrung geht, darf man von den Sozialdemokraten wohl nicht erwarten. Seit Jahren läuft es genau so.

Nach jeder Wahl verweigert man eine Auseinandersetzung, verdrängt den Analysemodus und präsentiert irgendeinen Sündenbock. Mal sind es eben Ministerpräsidenten, die dem Boulevard was ins Aufnahmegerät säuseln, mal haben die Bürgerinnen und Bürger die Sachthemen nicht kapiert und wenn ihnen gar nichts mehr einfällt, dann war es eben der holprige Boden, auf dem man ohne Stollen nicht spielen konnte. Und dann hat es auch noch geregnet, die SPD-Wähler wollten nicht nass werden auf dem Weg zum Wahllokal, bei Sonnenschein wäre das …



Die Sache mit Albig könnte man als Marginalie abtun. Aber eigentlich ist sie es nicht. Diese Angelegenheit bringt das ganze Dilemma der Sozialdemokraten auf den Punkt: Sie sind nicht ehrlich zu sich selbst. Und sie verleugnen eine offene Analyse der eigenen Befindlichkeit. Das merken auch die Wähler. Gerade wenn der Kanzlerkandidat der Partei vage bleibt, FDP-Koalitionsliebäugeleien nichts entgegensetzt und auch ein Mitte-links-Bündnis nicht man thematisch in die Runde wirft. Das ist der Grund, warum der Schulz-Zug zur Bummelbahn wird. Und nicht Albigs ehelichen Diskrepanzen.