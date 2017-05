Partieller Skeptizismus oder Was ist Lügenpresse und was nicht?

Nachdem man Assad präfaktisch ein Giftgas-Massaker in die Schuhe schob, mahnten kritische Stimmen Skepsis an. Sie lagen damit richtig. Einige Tage später behauptete der russische Präsident, dass die ganze Sache unter false flag lief – und dieselben Skeptiker riefen laut: Da habt ihr es! Hier ist der Beweis!

Eine skeptische Haltung ist an sich richtig. So wünscht man sich als Betrachter das Publikum: Als Heer von Skeptikern, das jede Nachricht zur Kenntnis nimmt und dann nachfragt, abwägt und gegebenenfalls in den Raum stellt, ob eine Nachricht nicht vielleicht doch falsch verbreitet wurde, sodass man eben nicht mehr von Nachricht sprechen kann, sondern von Manipulation, Fälschung oder – wie man heute sagt – von Fake. Die Leitmedien behaupten heute ja gerne, dass es eine Vertrauenskrise zwischen Rezipienten und ihnen gäbe. Und dass sie nun mehr Transparenz anbieten wollen, ja und auch müssen, um das Vertrauen ihres Publikums wieder zu erlangen.

Doch das ist ein schiefes Bild. Das Verhältnis zwischen diesen Parteien ist eben im Grundsatz gar kein Vertrauensverhältnis. Wer möchte, dass seine Leser oder Zuschauer blind vertrauen, der hat das Ganze nicht ganz verstanden oder romantisiert etwas auf eine Weise, wie es gar nicht angelegt ist. Vertrauen zu schenken ist nicht die Basis zwischen aufgeklärten Rezipienten und einem Medium. Ersterer definiert sich ja eher als jemand, der misstraut und auf Grundlage seines Misstrauens Geschehnisse, von denen man ihm berichtet, sein Weltbild anordnet. Er wägt ab, ob etwas glaubwürdig ist oder nicht. Wobei die Glaubwürdigkeit als Begriff etwas hinkt, denn der kritische Zeitgenosse will nicht glauben, er will wissen oder besser gesagt, das ihm als Wissen präsentierte richtig einschätzen können.

Der Skeptizismus ist eigentlich der Idealfall des medialen Konsums. Jedenfalls aus der Warte der Aufklärung. Im Falle der Giftgas-Berichterstattung fand man diese Skepsis massenhaft vor. Nach der legendären Sendung von Anne Will strotzte es in den Kommentarspalten nur so von Kritik. An der Art der Vorführung bestimmter Gäste, am Sendekonzept ganz allgemein, an der Verfestigung von Thesen und deren Modifikation zu unantastbaren Wahrheiten und daran, dass man ohne Faktenbezug Schuldige generierte. Man hielt in breiten Teilen der Gesellschaft die Medienleistung mal wieder für nicht glaubwürdig. Schenkte kein Vertrauen. Wenn die Empfänger medialer Angebote immer so kritisch wären, man könnte glauben, die Gesellschaft hätte sich in den letzten Jahren ganz anders entwickelt.

Einige Tage danach verkündete Putin, dass die Sache mit dem Giftgas eine Aktion unter falscher Flagge gewesen sei, um Assad was anzuhängen. Durchaus vorstellbar, dass das stimmt. Aber bewiesen ist das auch nicht. Doch plötzlich verfielen die Skeptiker der Vortage in eine Art Erlösung. Da sei sie ja, die Erklärung für das Szenario. RT Deutsch habe es doch auch gebracht. Alles sei gelogen gewesen, natürlich, das muss einfach eine Operation unter falscher Flagge gewesen sein. Wo war er da nur hingekommen, der Skeptizismus, der eben noch die Stimmung dominierte? Er war wie weggeblasen.

Eine skeptische Grundhaltung ist mit einem solchen Dualismus nicht vereinbar. Schon gar nicht mit einem, der sich als moralischer Dualismus begreift. Entweder ist man den Medien gegenüber skeptisch – und dann allen Medien gegenüber. Oder man ist es nicht. Wer jedoch einer Seite blind vertraut und der anderen Seite nichts mehr glauben will, der begibt sich auf eine Gratwanderung, auf der er sich zwar als Skeptiker fühlen mag, er im Grunde aber nur einer Gruppe von Gläubigen angehört, der es nicht um Wahrheitsfindung geht, sondern um den Beweis dafür, der richtigen Konfession anzugehören. Mit Medienkritik hat ein solches Verhalten nichts mehr zu tun.

Nie kam man dem Unwort der »Lügenpresse« so nah, wie vor einigen Wochen, da bei Anne Will das Völkerrecht als Folklore abgekanzelt wurde. Aber schon drei Tage später erblickte man die »Wahrheitspresse« auf der anderen Seite. Dabei könnte man mindestens ahnen, dass das erste Opfer jedes Krieges die Wahrheit ist. Daher bleibt dem Beobachter eines Krieges nur die Option, die ihm dargebrachten Informationen mit einer skeptischen Vorsicht zu sezieren. Das gilt für beide Seiten. Geschieht das einseitig, hat man eine kritische Position aufgegeben und bezieht damit im Grunde auch Stellung, verfängt sich in der Propaganda.



Für jemanden, der sich eben noch als kritischer Geist loben lassen wollte, ist dieser Einschätzung durchaus als Abwertung zu verstehen. Skeptizismus ist keine Einbahnstraße. Es ist eine philosophische Grundhaltung. Partieller Skeptizismus ist hingegen keine Grundhaltung, sondern ein Bekenntnis, eine moralische Wertung. Der wirkliche Skeptiker aber kennt keine Parteien mehr, sondern nur … den Zweifel als Instrument zur Wahrheitsfindung. Und er weiß oder ahnt besser gesagt, dass man manchmal halt nichts weiß.