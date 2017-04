Endlich US-Präsident!

Endlich besinnt sich Donald Trump auf die Qualitäten eines US-Präsidenten: Er lässt Bomben regnen und setzt auf Militärparaden zur Abschreckung. Neocon-Deutschland ist erleichtert: So ein Präsident ist berechenbar.

Er hat nun also Bomben auf Kampfstellungen der Assad-Administration und auf umliegendes Gelände inklusive Kollateralschäden abwerfen lassen und versucht parallel hierzu Nordkorea mit einer Schau seiner Flotte zu imponieren. Donald Trump kann also doch Präsident. Oder so wie es deutsche Medien nach dem neuen Kurs des Weißen Hauses ausdrückten: America first – davon hat er sich verabschiedet. Zum Glück! So plump sagte das freilich niemand, aber man konnte es trotzdem vernehmen. Wenn die Vereinigten Staaten doch Weltpolizist bleiben wollen, dann wenden sie sich doch der Welt zu und machen es sich damit auch nicht mehr ganz so einfach mit wirtschaftlicher Abschottung, TTIP-Abstinenz und Strafzöllen. So mag die Logik und Hoffnung aussehen, die durch Neocon-Köpfe und ihre Medienanstalten rattert.

Kurzzeitig konnte man fast schon meinen, da ist die Vernunft in diese Schädel eingezogen, man glaubte so ein bisschen die mentalen Umzugstransporte vor den Pforten der FAZ oder des heute journal zu erkennen. Es war jedoch wohl nur das Catering. Das kann man schon mal verwechseln, in beiden Sparten wird Arbeitskraft für wenig Geld verbraten. Aber das ist ja gar nicht unser Thema …

Man dachte kurzzeitig, dass selbst diese konservativen Pfeiler und Pfeilspitzen der Gesellschaft erkannt hätten, wohin die ganze neoliberale Agenda mündet. Nämlich zu zerrütteten Nationen, aus deren Trümmern Leute wie Donald Trump sich eine Treppe zur Macht bauen. Nein, der Satz stammt nicht von mir, sondern fast genau so aus dem Dummy-Magazin, Herbst 2016, das sich als Thema die USA ausgewählt hatte. Er trifft es so gut, dass man sich keinen neuen ausdenken muss. Es reicht ihn zu modulieren. Zu empfehlen ist neben dem Satz auch das gesamte Heft. Wie ein Brennglas fokussiert es die one nation under God. Es geht um eigentliche Baustellen für einen US-Präsidenten. Aber wie der aus europäischer und deutscher Sicht aufzutreten hat, das haben die Leitmedien in den letzten Tagen dick unterstrichen.

Für sein Bombardement wird er gelobt. Endlich macht einer was. Er kann es ja doch. Fast wie Obama. Da er dessen Reformen, die übrigens noch dringend weiteren Reformbedarf aufweisen, jetzt in Ruhe lässt und sich nach Außen wendet, kann man Obamas Andenken ehren und den amtierenden Mister President als treulichen Partner in globalen Fragen schätzen. Und das gleichzeitig! Das war vorher ja noch undenkbar. Da tat man so, als habe das Böse das Gute abgelöst. Grauzonen und Zwischentöne gab es nicht. Jetzt aber ist die Quadratur des Kreises gelungen. Wenn sich Trump darauf besinnt, dass America first! bedeutet, dass man den bösen Russenbomben noch eine Handvoll guter Amibomben entgegensetzen muss, dann ist auch der deutsche Neocon der dunkelroteste Punkt auf dem Glücksatlas der Deutschen Post 2017.

Denn denen bei der FAZ oder dem heute journal ging es doch nicht darum, für einen vernünftigen Präsidenten sehnsuchtszupublizieren. Man wollte einen, der Weltcop sein will, Militanz hier, Drohen dort und offene Grenzen beibehalten. Für Strafzölle, die er sich aus dem Kopf schlägt, da rücken wir doch auch gerne mentale Waffenhilfe heraus. Vielleicht lässt sich die eine oder andere Komponente für ein Flächenbombardement ja auch in die USA exportieren, dann wird deutsches Giftgas mit deutschen Bomben vergolten. Was sind Strumtruppen schon gegen Krämer? Letzteren gehört die Weltmacht, Mister President. Damit er das nicht gleich merkt, lobt man ihn jetzt. Versöhnt den Mann mit dem verunglückten Popperschnitt – eine Frisur, die grundsätzlich ein Geschmacksunfall ist – mit dem Bürgertum.



Endlich sei er jetzt US-Präsident. Wie wir ihn wollen. Wie die Welt in braucht. Keine Allüren mehr, jedenfalls nicht mehr so, dass man sich sorgen müsste. Er sei gezähmt, habe gelernt und sich von alten Seilschaften gelöst. Man vertraut ihm nicht ganz. Aber man weist ihm den Weg, indem man seine außenpolitischen Drohgebärden zu einem richtigen Pfad deklariert. Mit ihm gegen Russland! NATO stärken. Ach, eigentlich ist Donald doch ein ganz vernünftiger Kerl, oder nicht?