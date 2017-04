Die Lüge unserer Freiheit

Plötzlich war er da. Mal wieder. Der berühmte Tropfen, der das berüchtigte Fass zum Überlaufen bringt. Der Grund war eine SWR-Doku. Und die Erkenntnis, dass unsere ach so gern hervorgehobene Freiheit letztlich nur noch Makulatur ist. Oder eben: eine Lüge.

„Harte Arbeit, schlechter Lohn. Wie Menschen abgehängt werden“, so der Titel der sehenswerten Dokumentation im Südwestrundfunk. Was mich zum ersten Punkt der Lüge unserer Freiheit bringt: der Pressefreiheit.

Es gibt sie, keine Frage. So lange man nicht zu Straftaten aufruft oder die sogenannte freiheitliche demokratische Grundordnung gefährdet, kann man schreiben und senden, was immer man möchte. Ich kann ja jetzt auch diesen Kommentar schreiben (hoffe ich zumindest), ohne dass das für mich Folgen haben würde. Aber damit sind wir beim zweiten Punkt. Dokumentationen wie die im SWR gehen unter, werden von anderen Medien weitgehend ignoriert, übrigens auch von der ARD. Aber die hat sie immerhin gesendet, freuen wir uns also, oder?

Oder eben auch nicht. Denn sie bewirken nichts. Und das ist dann auch schon der dritte Punkt. Sie bewirken nichts, weil sie in der Minderheit sind, weil sie beinahe exotisch wirken und medial nicht gefördert oder breit gefächert verbreitet werden. Sie sind Bonbons, um die Ausgewogenheit zu demonstrieren, die ja so wichtig ist in einer Demokratie, die auf Freiheit basiert. Ich unterstelle den Machern der Doku nicht, dass sie „Bonbons produzieren“ wollten, im Gegenteil, ich gehe davon aus, dass sie über das Ergebnis ihres Films selbst schockiert waren (auch wenn ich das natürlich nicht mit Gewissheit sagen kann). Was ich unterstelle, ist, dass Dokus dieser Art zum Pflichtprogramm gehören, um einerseits den verbleibenden kritischen Journalisten des Mainstreams und andererseits der Bevölkerung zu signalisieren: Hört, seht! Wir sind da, wir produzieren kritische Dokumentationen und beweisen so, dass wir alle Blickwinkel beleuchten.

Tja, so sieht es aus, und das fällt mir dazu ein: Was! Für! Ein! Schwachsinn!

Es reicht, sich die tägliche Tagesschau, die Tagesthemen oder das heute-journal anzusehen, um zu kapieren, dass Dokus dieser Art eben doch nur Bonbons sind. Produziert von öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, die sich im geilen Gefühl der Ausgewogenheit ergießen, um dann tagein, tagaus ihren neoliberalen Unsinn zu verbreiten, nein, ich korrigiere: ihre neoliberale Propaganda in die Welt zu tragen. Aber eigentlich wollte ich über die Freiheit schreiben.

Wie sieht sie aus? Was zeichnet unsere Freiheit aus? Die Pressefreiheit? Hatten wir gerade. Die Freiheit, seine Meinung frei äußern zu dürfen? Klappt gut, so lange man nicht Michael Lüders heißt. Oder Daniele Ganser. Dann finden die Mainstream-Medien, dass es auch mal gut ist mit diesem ganzen Freiheitsgeblubber. Und schon wird der Pranger bemüht, natürlich nur sinnbildlich, aber mit einem Bild das reichlich Sinn ergeben soll, aller Sinnlosigkeit zum Trotze, aber die Reichweite entscheidet darüber, was wirkt und was nicht.

Die Freiheit, überall hinreisen zu können, ohne aufgehalten zu werden? Da wird es schon kompliziert, denn die Protagonisten der beschriebenen Doku reisen ganz sicher bis auf weiteres nirgendwo hin. Sie und Millionen andere auch nicht. Weil sie es sich verdammt noch mal einfach nicht leisten können. Sie müssen irgendwie über die Runden kommen und die billigste Wurst im Supermarkt kaufen. Da kann man diese Nummer mit der Reisefreiheit dann auch in die Tonne treten.

Ok, damit sind wir dann auch schon bei der Freiheit, die die Arbeit betrifft. Immerhin die müsste es doch noch geben, sie ist schließlich im Grundgesetz geregelt.

Art 12

(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden.

(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht.

(3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig.

Autsch! Da steht dummerweise eben auch, dass die Wahlfreiheit durch Gesetze geregelt werden kann. Und schon sind wir mittendrin in der Leiharbeit und den Werkverträgen. Gab‘s früher nicht. Gibt‘s aber heute, also nicht meckern, bitte!

Freiheit hat halt natürlich Grenzen, und wenn sie schon nicht natürlich sind, dann sind sie natürlich immerhin gerechtfertigt. Und so können die Menschen massenhaft in die Sklaverei gestoßen werden, weil es ja der Wirtschaft dient. Also, dem Wohlstand, dem Wachstum, all diesem Blödsinn, von dem wir nichts haben. Weil der Wohlstand und das Wachstum sich auf die reduziert, die eh schon alles haben und noch mehr haben wollen – und es bekommen sollen, das ist wichtig in diesem Zusammenhang.

Sehen Sie sich das Bild des Mannes über diesem Text an. Sieht er aus, als wäre er frei? Sieht er aus, als hätte er alle Möglichkeiten, wenn er nur „harcht“ (schöne Grüße an Martin Schulz) arbeitet? Sieht er aus, als denke er darüber nach, was er alles Hübsches mit seiner Freiheit anfangen könnte?

Sicher nicht, denn er arbeitet als Leiharbeiter, ist unterbezahlt, muss jeden Euro zweimal, dreimal umdrehen, um dann doch zu den berühmt, berüchtigten Aufstockern zu gehören.

Ist das die Freiheit, die wir meinen, wenn wir von Freiheit sprechen?

Falls sie das ist, dann ist sie wertlos, der Geschmack auf der Zunge, wenn man sie ausspricht, bitter und schal.

Freiheit? Ist mittlerweile völlig überbewertet. Nicht die Freiheit an sich, sie gehört zu den wichtigsten Errungenschaften der Menschheit. Aber wenn wir sie hinterfragen, wenn wir uns fragen, wer in unserem Land noch frei ist, dann müssen wir zum Schluss kommen, dass diese Gruppe derer, die wirklich von sich behaupten können, frei zu sein, immer kleiner wird.

Und wissen Sie, was das richtig Dumme an der Sache ist? Dass ausgerechnet die, die über unser Schicksal und unsere vermeintliche Freiheit entscheiden, selbst eine gehörige Portion davon genießen. So viel, dass sie völlig aus den Augen verloren haben, dass es da auch noch andere gibt, ein paar Millionen, oder auch ein paar Millionen mehr, die von der Freiheit nur noch träumen können.

Aber mit Träumen verhält es sich ja wie mit Gedanken: sie sind frei.

So ist das also gemeint.

Bild: Sceenshot SWR